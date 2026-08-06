Bullrich defendió a Milei por sus críticas a Lula Da Silva, pero marcó diferencias

Si bien le contestó en medio de una acalorada sesión del Senado al presidente del bloque peronista, que cuestionó al mandatario por sus dichos sobre el brasileño, la legisladora advirtió que “el vocabulario hay que cuidarlo”

En el marco de una acalorada sesión en el Senado, y luego de que el titular del bloque peronista, José Mayans, cuestionara al presidente Javier Milei por sus dichos "aberrantes" contra el jefe de Estado brasileño, Luiz Inácio "Lula" Da Silva , la conductora de la bancada libertaria, Patricia Bullrich , defendió al mandatario argentino por su apoyo al candidato Flávio Bolsonaro, aunque marcó diferencias al señalar que "el vocabulario hay que cuidarlo" .

El formoseño peronista planteó una cuestión de privilegio al inicio de la sesión en el Senado para repudiar "las expresiones ofensivas contra Lula” de parte de Milei, quien trató a un homólogo brasileño de "ladrón" y "corrupto" .

Luego Bullrich pidió la palabra y le respondió a su par del PJ rechazando que la posición del mandatario argentino constituya una injerencia en la política de Brasil .

"Creemos que la República Argentina fue siempre respetuosa de Brasil" , comenzó Bullrich, quien ponderó "la actitud" de prudente silencio que tuvo el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) cuando Lula vino al país y visitó a Cristina Kirchner en su casa , donde la expresidenta cumple su pena de prisión.

"No hubo una sola alusión a esa situación", recordó Bullrich. Luego repasó diversos hechos en los que el presidente de Brasil expresó públicamente su apoyo a candidatos de la región, mencionando a Luis Arce (Bolivia), Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay).

Asimismo, hizo foco en el respaldo explícito de Lula a Sergio Massa en los comicios de 2023, cuando el líder del Frente Renovador (FR) fue el candidato presidencial del peronismo.

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En ese marco, la exministra de Seguridad Nacional cuestionó la doble vara a la hora de juzgar los movimientos políticos de cada mandatario.

"Cuando nuestro presidente va a Brasil a apoyar a quien cree que tiene que apoyar, ¿es considerada una intromisión? Y cuando Lula apoya a Arce, a Petro, a Boric, a Orsi y a Massa en nuestro país, ¿no es considerada una intromisión?”, recriminó.

En esa línea, profundizó: "La Justicia le dio (a Lula) la posibilidad de ver a CFK en su domicilio de presidiaria. No ocurrió lo mismo con Milei, quien pidió ver a (Jair) Bolsonaro y no lo dejaron. Respetemos que la Argentina no sea tratada como un país de segunda, como si Brasil estuviese en condiciones de hacer cosas que no puede hacer", protestó.

Diferencias con Milei

Pese a defender el derecho de Milei a posicionarse políticamente, la titular de la bancada oficialista deslizó un matiz respecto de las formas del líder libertario.

"Tengo mis razones para pensar que el vocabulario siempre hay que cuidarlo", sorprendió Bullrich.