La Capital | Ovación | Central

Central tiene equipo confirmado: Jorge Almirón metió tres modificaciones

El DT canalla se la jugó por el juvenil Verón en lugar del suspendido Emanuel Coronel. Julián Fernández va por Jaminton Campaz y Soto por Sández

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

7 de agosto 2026 · 18:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
El técnico Jorge Almirón confirmó los once de Central que recibirán a Aldosivi en el Gigante.

Virginia Benedetto / La Capital

El técnico Jorge Almirón confirmó los once de Central que recibirán a Aldosivi en el Gigante.

En Central está del deseo de volver a sumar de a tres, ahora frente a Aldosivi, y el entrenador Jorge Almirón confirmó el equipo que recibirá al Tiburón, desde las 19.30 en el Gigante de Arroyito. El partido será la previa del choque copero ante Corinthians.

Para esta ocasión el técnico canalla se vio en la obligación de mover al menos una pieza, por la expulsión de Emanuel Coronel ante River. Pero además metió otras dos variantes.

Ante la baja obligada de Coronel, Almirón tenía un par de alternativas en carpeta, pero finalmente se inclinó por el ingreso de Elías Verón.

Elías Verón jugará su segundo partido como titular en el primer equipo de Central.

Elías Verón jugará su segundo partido como titular en el primer equipo de Central.

El juvenil tendrá de esta forma su segundo partido como titular. La única vez que actuó desde el arranque fue ante Tigre, en el torneo Apertura, en el postergado de la novena fecha, cuando Almirón dispuso un equipo alternativo porque ya estaba clasificado a los octavos de final.

>>Leer más: Central y el partido de las vibras, las que vienen de arrastre y las que apuntan al futuro

Otra variante en el Canalla

La otra variante estará en el ataque, donde Jaminton Campaz se quedó afuera de los once después de lo que fue su reclamo por ser transferido, con un par de días de entrenamientos en los que se mantuvo al margen del trabajo.

Así, quien se mete en el equipo es Julián Fernández. El zurdo había jugado en la primera fecha, ante Belgrano, pero en los dos partidos siguientes no fue convocado por una molestia muscular.

Mientras, en el lateral izquierdo Alexis Soto vuelve a tener otra chance desde el comienzo. Va en lugar de Agustín Sández.

Así forma Central

De esta forma, el Canalla formará ante Aldosivi con: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Alexis Soto; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María y Giovanni Cantizano; Enzo Copetti.

Noticias relacionadas
Marino Hinestroza actualmente es jugador de Vasco Da Gama. En Brasil afirman que Central lo quiere como reemplazo de Campaz.

Central piensa en el reemplazo de Campaz y pone la mirada sobre otro futbolista colombiano

Braian Aguirre finalmente no se quedó en Central, pero la razón no fue física. 

Central no bochó a Braian Aguirre por problemas físicos: la verdadera razón por la que no firmó en Arroyito

Campaz está dsponoble para el partido que Central disputará ante Aldosivi.

A la espera de definiciones: qué dicen los medios mexicanos sobre Jaminton Campaz

Braian Aguirre volvió a Inter y se sumó al plantel que va en busca de la Copa de Brasil.

El refuerzo que quería Central pero no pasó la revisión médica volvió a jugar en Inter

Ver comentarios

Las más leídas

Detienen al hijo del narco Fran Riquelme en un barrio privado de Rosario

Detienen al hijo del narco Fran Riquelme en un barrio privado de Rosario

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Lo último

La industria repuntó en junio pero cayó 2,2% en el primer semestre

La industria repuntó en junio pero cayó 2,2% en el primer semestre

En vivo: Central quiere hacer la previa de la Copa con un buen aperitivo ante Aldosivi

En vivo: Central quiere hacer la previa de la Copa con un buen aperitivo ante Aldosivi

Hay una matriz de destrucción: la durísima respuesta de la industria santafesina a Caputo

"Hay una matriz de destrucción": la durísima respuesta de la industria santafesina a Caputo

"Hay una matriz de destrucción": la durísima respuesta de la industria santafesina a Caputo

El secretario de Fisfe cuestionó los agravios del ministro de Economía y advirtió que la apertura de importaciones está golpeando a la producción santafesina

Hay una matriz de destrucción: la durísima respuesta de la industria santafesina a Caputo
Central tiene equipo confirmado: Jorge Almirón metió tres modificaciones

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central tiene equipo confirmado: Jorge Almirón metió tres modificaciones

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Por Claudio Berón
Policiales

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas
Policiales

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Proyecto de desalojo exprés y cambios en alquileres: cómo afectaría a Rosario la nueva ley
La Ciudad

Proyecto de desalojo exprés y cambios en alquileres: cómo afectaría a Rosario la nueva ley

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme
Policiales

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detienen al hijo del narco Fran Riquelme en un barrio privado de Rosario

Detienen al hijo del narco Fran Riquelme en un barrio privado de Rosario

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

La UNR inaugura este viernes una planta pública de alimentos

La UNR inaugura este viernes una planta pública de alimentos

Ovación
Un ex-Central sigue su viaje por Europa: Facundo Buonanotte se mudó a otra liga
Ovación

Un ex-Central sigue su "viaje" por Europa: Facundo Buonanotte se mudó a otra liga

Un ex-Central sigue su viaje por Europa: Facundo Buonanotte se mudó a otra liga

Un ex-Central sigue su "viaje" por Europa: Facundo Buonanotte se mudó a otra liga

Central tiene equipo confirmado: Jorge Almirón metió tres modificaciones

Central tiene equipo confirmado: Jorge Almirón metió tres modificaciones

Torneo Regional del Litoral: el rugby vuelve a la cancha con una fecha recargada y horario tempranero

Torneo Regional del Litoral: el rugby vuelve a la cancha con una fecha recargada y horario tempranero

Policiales
Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme
Policiales

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Asesinaron a un hombre por la espalda en un barrio del noroeste de Santa Fe capital

Asesinaron a un hombre por la espalda en un barrio del noroeste de Santa Fe capital

La Ciudad
La UNR producirá 320 mil raciones de alimentos por año para asistir a sectores vulnerables
La Ciudad

La UNR producirá 320 mil raciones de alimentos por año para asistir a sectores vulnerables

Los errores más comunes al recolectar una muestra de orina en mujeres

Los errores más comunes al recolectar una muestra de orina en mujeres

Cruzada solidaria para evitar el cierre de una escuela para chicos con discapacidad

Cruzada solidaria para evitar el cierre de una escuela para chicos con discapacidad

Abren las inscripciones de Escribamos Rosa, un concurso de historias sobre el cáncer de mama

Abren las inscripciones de "Escribamos Rosa", un concurso de historias sobre el cáncer de mama

Fuerte choque en la autopista Rosario-Santa Fe: un automovilista quedó atrapado
La Ciudad

Fuerte choque en la autopista Rosario-Santa Fe: un automovilista quedó atrapado

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

Por Jorge Salum

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

La UNR inaugura este viernes una planta pública de alimentos
La Ciudad

La UNR inaugura este viernes una planta pública de alimentos

La Casa Gris le hace un guiño al nombre que propone Milei para juez federal de Rosario

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La Casa Gris le hace un guiño al nombre que propone Milei para juez federal de Rosario

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño
La Ciudad

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño

La campaña agrícola, con altas expectativas pero márgenes bajos

Por Patricia Martino
Agro

La campaña agrícola, con altas expectativas pero márgenes bajos

Miles de fieles se congregarán este viernes para celebrar el Día de San Cayetano
La Ciudad

Miles de fieles se congregarán este viernes para celebrar el Día de San Cayetano

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

Por Martín Stoianovich
Policiales

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

La influencer rosarina declaró tras el escándalo con Facundo Moyano: No hubo violencia
Información General

La influencer rosarina declaró tras el escándalo con Facundo Moyano: "No hubo violencia"

Milei tildó de terroristas a estudiantes e investigadores: la comunidad científica no lo perdonó
Política

Milei tildó de "terroristas" a estudiantes e investigadores: la comunidad científica no lo perdonó

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal
Política

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Franco Colapinto sufrió un robo durante sus vacaciones en Italia: Ni el mate me dejaron
Información General

Franco Colapinto sufrió un robo durante sus vacaciones en Italia: "Ni el mate me dejaron"

Suspendieron la licencia al senador de Santa Fe que tomaba mate y usaba el celular al volante
Política

Suspendieron la licencia al senador de Santa Fe que tomaba mate y usaba el celular al volante

Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja: quedó preso por intento de femicidio
Policiales

Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja: quedó preso por intento de femicidio

Robaban materiales de construcción en Alvear: cayeron cuatro sospechosos tras una persecución
Policiales

Robaban materiales de construcción en Alvear: cayeron cuatro sospechosos tras una persecución

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto
La Ciudad

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Industriales santafesinos repudiaron los dichos de Caputo y reclamaron políticas para el sector
Economía

Industriales santafesinos repudiaron los dichos de Caputo y reclamaron políticas para el sector

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas
La Ciudad

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas

Tras la llegada de la lluvia a Rosario, cesó el alerta por tormenta pero sigue otro por viento
La Ciudad

Tras la llegada de la lluvia a Rosario, cesó el alerta por tormenta pero sigue otro por viento