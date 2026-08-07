Central tiene equipo confirmado: Jorge Almirón metió tres modificaciones

El DT canalla se la jugó por el juvenil Verón en lugar del suspendido Emanuel Coronel. Julián Fernández va por Jaminton Campaz y Soto por Sández

El técnico Jorge Almirón confirmó los once de Central que recibirán a Aldosivi en el Gigante.

En Central está del deseo de volver a sumar de a tres, ahora frente a Aldosivi, y el entrenador Jorge Almirón confirmó el equipo que recibirá al Tiburón, desde las 19.30 en el Gigante de Arroyito. El partido será la previa del choque copero ante Corinthians.

Para esta ocasión el técnico canalla se vio en la obligación de mover al menos una pieza, por la expulsión de Emanuel Coronel ante River. Pero además metió otras dos variantes.

Ante la baja obligada de Coronel, Almirón tenía un par de alternativas en carpeta, pero finalmente se inclinó por el ingreso de Elías Verón.

El juvenil tendrá de esta forma su segundo partido como titular. La única vez que actuó desde el arranque fue ante Tigre, en el torneo Apertura, en el postergado de la novena fecha, cuando Almirón dispuso un equipo alternativo porque ya estaba clasificado a los octavos de final.

Elías Verón jugará su segundo partido como titular en el primer equipo de Central.

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Otra variante en el Canalla

La otra variante estará en el ataque, donde Jaminton Campaz se quedó afuera de los once después de lo que fue su reclamo por ser transferido, con un par de días de entrenamientos en los que se mantuvo al margen del trabajo.

Así, quien se mete en el equipo es Julián Fernández. El zurdo había jugado en la primera fecha, ante Belgrano, pero en los dos partidos siguientes no fue convocado por una molestia muscular.

Mientras, en el lateral izquierdo Alexis Soto vuelve a tener otra chance desde el comienzo. Va en lugar de Agustín Sández.

Así forma Central

De esta forma, el Canalla formará ante Aldosivi con: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Alexis Soto; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María y Giovanni Cantizano; Enzo Copetti.