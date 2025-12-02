La Capital | Política | Adorni

Adorni desplazó a su vicejefe de Gabinete pero ya tiene reemplazante

José Rolandi, que estaba en el cargo desde que asumió Milei, le dejará el lugar a Aimé “Meme” Vázquez

2 de diciembre 2025 · 18:33hs
Adorni desplazó a su vicejefe de Gabinete pero ya tiene reemplazante

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desplazó al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y en su lugar designó a Aimé “Meme” Vázquez.

Así lo señalaron fuentes oficiales, con lo que Vázquez se convertirá en la número dos en Jefatura de Gabinete.

>> Leer más: Alejanda Monteoliva juró como ministra de Seguridad en lugar de Patricia Bullrich

Rolandi se había incorporado al gobierno en diciembre de 2023, cuando Javier Milei llegó al poder, de la mano del entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Sobrevivió a la salida de Posse al cobijarse bajo el ala de Guillermo Francos, el ministro del Interior que había sido ungido por la administración libertaria a titular de la mesa ministerial.

Tras la salida de Francos a fines de octubre, Rolandi había quedado en la cuerda floja y el propio Adorni estableció además que definirá a su equipo.

Con estos cambios, bajo la estructura de la Jefatura quedarán las secretarías de Prensa y Comunicación, a cargo de Javier Lanari, y la de Ambiente y Turismo, donde se sostiene a Daniel Scioli, además de las secretarías Ejecutiva, de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, de Innovación, Ciencia y Tecnología y de Asuntos Estratégicos, junto a la subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales.

Lazos con el PRO porteño

La designación de Meme Vázquez formaliza el rol de una figura con fuertes lazos con el PRO de la ciudad de Buenos Aires y el influyente sector empresario.

El perfil de la flamante vicejefa de Gabinete combina la conexión política (ya que trabajó durante años en el gobierno porteño, incluyendo la vicejefatura de Diego Santilli, siendo parte de la fuerte migración de cuadros técnicos a la administración nacional) con el lazo Empresario (está casada con el hijo de Luis Betnaza, cercano al empresario Paolo Rocca, de Techint).

Vázquez, con formación en Ciencia Política y un posgrado en Gerencia Pública, se desempeñaba hasta ahora como la mano derecha de Adorni sin un cargo formal.

Noticias relacionadas
Bullrich dijo tener “dudas” sobre el vínculo entre Messi y Tapia

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA

Maximiliano Pullaro junto a José Núñez, diputado del PRO que se suma al bloque de Provincias Unidas.

José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados

El gobernador Maximiliano Pullaro, en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura. 

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura

Esteban Bullrich fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (Ela) en 2021

Esteban Bullrich lanzó su candidatura a presidente: "Quiero unir a los argentinos"

Ver comentarios

Las más leídas

Electrodomésticos importados en Rosario: sobreoferta y precios en baja

Electrodomésticos importados en Rosario: sobreoferta y precios en baja

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Lo último

Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito

Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan más aumentos en enero

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan más aumentos en enero

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan más aumentos en enero

Las estaciones de servicio volvieron a remarcar precios. La premium pasó la barrera de los $2.000 por litro en todas las banderas, menos en YPF
La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan más aumentos en enero
Bancos contra las billeteras virtuales: Pagar salarios ahí es un peligro
Economía

Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda
Policiales

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami
Información General

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon
Policiales

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Electrodomésticos importados en Rosario: sobreoferta y precios en baja

Electrodomésticos importados en Rosario: sobreoferta y precios en baja

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Central: los primeros tres años de Belloso superan en títulos y clásicos a los de Vesco

Central: los primeros tres años de Belloso superan en títulos y clásicos a los de Vesco

Ovación
Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana
OVACIÓN

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

El ex-Central que no pudo jugar el último partido pero igual dio la vuelta olímpica con su equipo

El ex-Central que no pudo jugar el último partido pero igual dio la vuelta olímpica con su equipo

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Policiales
Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda
Policiales

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

La Ciudad
La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan más aumentos en enero
La Ciudad

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan más aumentos en enero

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas

Jorge Riestra: homenaje por los 100 años del nacimiento del escritor rosarino

Jorge Riestra: homenaje por los 100 años del nacimiento del escritor rosarino

El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto

El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína
Policiales

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza
La Ciudad

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA
Política

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA

¿El magnesio puede ser beneficioso para las personas con hígado graso?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

¿El magnesio puede ser beneficioso para las personas con hígado graso?

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los cuasi competidores
Economía

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los "cuasi competidores"

José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados
Política

José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros
La Región

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales
LA CIUDAD

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales

La autonomía municipal se promulga con un acto cargado de simbolismo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La autonomía municipal se promulga con un acto cargado de simbolismo

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa
LA REGION

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Por Morena Pardo
Zoom

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Fentanilo: se conoce el informe de la comisión investigadora de Diputados

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo: se conoce el informe de la comisión investigadora de Diputados

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato
La Ciudad

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la doctrina Bullrich
POLITICA

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la "doctrina Bullrich"

Cómo funciona AlertAR, el sistema que envía alarmas a los celulares en caso de riesgo climático
Información general

Cómo funciona AlertAR, el sistema que envía alarmas a los celulares en caso de riesgo climático

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario
La Región

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Por Carlos Durhand
Ovación

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros
La Ciudad

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco
POLICIALES

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco