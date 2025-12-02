Alejandra Monteoliva asume como ministra de Seguridad y ratifica la "Doctrina Bullrich"

La funcionaria reemplaza a Patricia Bullrich quien ya juró como senadora de La Libertad Avanza por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La designada ministra de Seguridad , Alejandra Monteoliva, asumirá el cargo este martes en reemplazo de Patricia Bullrich , quien ya juró como senadora de La Libertad Avanza (LLA) por la ciudad de Buenos Aires. Monteoliva ya ratificó que seguirá adelante con las políticas implementadas en estos casi dos años del gobierno libertario. "Vamos a continuar con tu trabajo", dijo en relación a la llamada "Doctrina Bullrich".

"Presenté mi renuncia a la Secretaría de Seguridad para asumir mañana (por hoy) como ministra de Seguridad Nacional. Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza y a Bullrich por el liderazgo y el camino compartido", expresó Monteoliva en sus redes sociales.

La flamante ministra también aprovechó su cuenta en X para expresar su gratitud con Patricia Bullrich. "Patricia, muchas gracias por la confianza para continuar tu enorme trabajo en el Ministerio. Valoro tu liderazgo, tu coraje y ese compromiso incansable con la ley y el orden", tuiteó Monteoliva.

Presenté mi renuncia a la Secretaría de Seguridad para asumir mañana como Ministra de Seguridad Nacional.



Agradezco al presidente @JMilei por la confianza y a @PatoBullrich por el liderazgo y el camino compartido. Su doctrina de reglas claras, profesionalismo y presencia en el… — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) December 1, 2025

La nueva ministra agregó: "Integrar tu equipo me permitió ver, en primera línea, lo que significa conducir la seguridad con decisión, con resultados concretos y con una convicción que no se negocia. Tu forma de trabajar marcó un estándar y un rumbo: la “doctrina Bullrich”. Amos a continuar tu trabajo y seguir cuidando a cada argentino de bien, honrando los valores que nos trajeron hasta acá y dando continuidad al camino que ordenó al país".