Se fue Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en Rosario?

Desde este lunes, Patricia Bullrich dejó de ser formalmente ministra de Seguridad de la Nación. Su anunciada salida generó alguna suspicacia en Santa Fe respecto a la continuidady las formas del Plan Bandera, el operativo que logró bajar los índices de violencia y de inseguridad en Rosario, y que comandó la propia Bullrich junto al gobernador Maximiliano Pullaro. Sin embargo, aseguran que nada cambia.
Se descontaba desde el momento en que se candidateó a senadora que la ministra daría un paso al costado. Ahora con Alejandra Monteoliva, hasta ayer secretaria de Seguridad nacional, en su cargo se puede confirmar que el Plan Bandera continúa.
“Sigue. Es un plan de mediano y largo plazo”, explicó a La Capital el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini. “El Plan Bandera está marcado a nivel mundial como un éxito sin precedentes es más se analizaron 100 más de 100 proyectos vinculados a la reducción de la violencia lesiva y ninguno tuvo el efecto positivo y de corto plazo que tuvimos. Continúa”, agregó.
Plan Bandera flamea
Angelini se refiere a la baja de los homicidios doloso en el orden del 63% en 2024 en Rosario y el haber mantenido el sendero en el 2025. “En 2026 estamos seguros que vamos a poder bajar aún más la violencia”, se atrevió el expresidente del PRO a nivel nacional.
En la cartera de seguridad de Santa Fe se definieron “muy conformes” con lo logrado. “Se trabaja muy bien. La fuerza provincial como las fuerzas federales trabajan en conjunto de una manera totalmente aceitada”, explicaron en Seguridad respecto al respecto a la operatoria del Comando Conjunto Unificado de Seguridad. Quizás sea uno de los puntos en que no haya tensión con Nación, y que se enmarque en un tema delicado por el cual contener diferencias.
Si la situación relativamente se encaminó y se logró pacificar transitoriamente gran parte de la ciudad de Rosario en un trabajo conjunto entre fuerzas federales y provinciales, se podría pensar en algunos ajustes menores. “No creemos que haya ningún cambio fuerte, digamos, la línea de Patricia es la línea de Alejandra (Monteoliva)”, sostienen en provincia.
Bullrich dijo que Monteoliva es “alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país” porque “su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos”. En la resolución de creación del Comando Unificado de fuerzas federales (CUF) conocido como Plan Bandera se establece que el mismo “podrá ser disuelto por la Ministra de Seguridad de la Nación a propuesta de la secretaría de Seguridad”. Es decir, ahora Monteoliva como autoridad máxima de Seguridad tiene la facultad de levantar efectivos federales cuando lo crea conveniente.
El gobernador Pullaro también resaltó a Monteoliva. "Es una persona que realmente sabe muchísimo de seguridad pública. La última reunión la tuve con ella y le llevé unos datos de ese momento para ajustar unas zonas en particular que me informó el ministro Cococcioni", dijo, y agregó: "Estoy convencido que seguiremos mejorando con el acompañamiento de las fuerzas federales".
Por eso es necesario mantener a la ayuda nacional. Mientras, lo que viene es ordenar cuestiones burocráticas que durante la emergencia en seguridad habían quedado de lado. Ordenar las agencias de seguridad, papeles, estructuras, el sistema propiamente dicho ya que hasta ahora se estaba todo el tiempo atendiendo la emergencia.
“El mayor logro es recuperar el status de ciudad donde se puede invertir donde se pueden hacer eventos multitudinarios tanto culturales como musicales y el haber podido recuperar el turismo de cercanía como se ha visto durante parte del 2024 y todo el 2025”, finalizó Angelini.
Noticias relacionadas
La EPE avanza en obras que buscan bajar la frecuencia de cortes en verano
Calor: se podrá consultar en apps dónde hay refugios climáticos y bebederos
Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid
Día Mundial del Sida: el municipio refuerza las estrategias de prevención