Alejanda Monteoliva juró como ministra de Seguridad en lugar de Patricia Bullrich

Fue durante un acto realizado en la Casa Rosada que contó con la presencia del presidente Javier Milei y la plana mayor del gobierno

2 de diciembre 2025 · 17:12hs
Javier Milei le tomó juramento a Alejandra Monteoliva.

Foto: Archivo / La Capital.

Javier Milei le tomó juramento a Alejandra Monteoliva.

Alejandra Monteoliva juró este martes como ministra de Seguridad Nacional en reemplazo de Patricia Bullrich, quien dejó el cargo tras casi dos años de gestión para asumir como senadora.

Lo hizo en un breve acto junto al presidente Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada, que contó con la particular asistencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.

Palabras de Monteoliva

Tras el breve acto de jura, en traje de ministra, la funcionaria se mostró optimista con la liberación del gendarme Nahuel Gallo, privado de su libertad por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. “Confiamos en que vamos a traerlo”, sostuvo.

“La situación de Nahuel es una preocupación de todos los días, hay muchísima información de lo que estamos haciendo, de lo que estamos trabajando, que no puede ser por obvias razones públicas. No hay un día en que, junto a Gendarmería y a las autoridades de Cancillería, no estemos trabajando por traer a Gallo”, resaltó.

La "doctrina Bullrich"

Escoltada por la saliente ministra, Monteoliva aseguró que protagonizará una “continuidad del trabajo” con la profundización de lo que definió como “doctrina Bullrich”.

“Es la profundización de las políticas de orden público, del trabajo en fronteras, del despliegue en todo el país. Del trabajo con la lucha frente al narcotráfico y las organizaciones criminales. La doctrina Bullrich está más fuerte que nunca”, planteó.

Asimismo, destacó el Plan Bandera en Rosario y se mostró preocupada por la situación en la provincia de Buenos Aires, al tiempo que dejó abierta la chance de reunirse con el gobernador Axel Kicillof.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1995877703342587908&partner=&hide_thread=false

A todos nos preocupa Buenos Aires y, como siempre, las fuerzas federales están para acompañar y para hacer un trabajo complementario a la labor que hace la policía y el Ministerio de Seguridad de esa provincia”, afirmó.

Por último, aseguró que no habrá cambios en los equipos de la cartera, salvo algunas bajas mínimas. Asistieron al breve acto integrantes del gabinete, entre ellos Manuel Adorni, ministro coordinador, y Diego Santilli (Interior), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). También dio el presente la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

>>Leer más: Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad que reemplaza a Bullrich

En ese marco, sorprendió la presencia de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien siguió la jura entre los familiares y amigos de la flamante ministra.

Nuevo secretario de Seguridad

Paralelamente, asumió como secretario de Seguridad Nacional Martín Ferlauto, en lugar de Monteoliva. En el decreto correspondiente, el gobierno expresó el agradecimiento a la funcionaria por los servicios prestados.

Otro artículo dispuso que Ferlauto asumiera de inmediato como secretario de Seguridad Nacional, bajo la órbita del ministerio.

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

El Supa Rosario se afirma como actor estratégico en la economía regional

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas para ayudar a niños de todo el país

Preventiva para una banda narco de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Condenan a "Tres dedos", miembro de la banda narco del "Peruano" Rodríguez Granthon

Maximiliano Soria aceptó en un abreviado la pena de 15 años de prisión como miembro de una asociación ilícita, una tentativa de homicidio y otro ataque

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

