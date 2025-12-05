¿Alberto Fernández tiene novia nueva? Qué se sabe de la exdiputada que lo habría enamorado

La información que se tiene, hasta el momento, sobre este nuevo romance en el mundo de la política

Anabella Hers Cabral, la exdiputada del PRO que sería la nueva novia de Alberto Fernández

Una vez más, la vida de Alberto Fernández vuelve a estar en el centro del debate público. Ahora, trascendió que el expresidente habría vuelto a apostar al amor y tendría novia nueva. En particular, se conoció que están hace más de seis meses juntos, pero que se conocen hace más de 20 años.

La nueva novia de Alberto Fernández también viene del mundo de la política. Se trata de Anabella Hers Cabral, una exdiputada del PRO con una extensa trayectoria en la administración pública porteña, siempre dentro del partido amarillo.

La información sobre el nuevo romance fue compartido por la periodista Fernanda Iglesias en el programa que conduce en Eltrece junto a María Belén Ludueña, la esposa de Jorge Macri.

“Están juntos hace más de seis meses, se conocen hace 20 años, nunca dejaron de frecuentarse y ahora están formalmente de novios”, reveló Iglesias sobre el vínculo de Anabella Hers Cabral y Alberto Fernández.

Embed

>> Leer más: ¿Amantes? Fabiola Yañez reveló que Alberto Fernandez y Viviana Canosa eran "íntimos"

En el mismo programa, Fernanda Iglesias compartió una conversación con la exdiputada, quien sería la nueva novia de Fernández. “Con el expresidente nos conocemos hace más de 20 años y en estos momentos ingratos e injustos que le toca vivir nos vemos más frecuentemente”, dijo Anabella Hers Cabral en conversación con la periodista.

“Quieren hacer una historia de amor donde solo hay mentiras, falsas denuncias y mucha injusticia hacia el expresidente”, expresó la funcionaria pública, en relación a la denuncia de la exesposa de Fernández, Fabiola Yañez, por violencia de género.

chat fernanda iglesias

Además, la exdiputada planteó que el vínculo se sostiene en un afecto de larga data. “Nos queremos mucho, no más que eso”, dijo para cerrar cualquier especulación sobre formalidades o planes a futuro.

Quién es Anabella Hers Cabral, la nueva novia de Alberto Fernández

Hers Cabral, de 55 años, fue diputada por Caba en representación del PRO entre 2015 y 2018. Además en la ciudad de Buenos Aires ocupó distintos cargos vinculados a políticas públicas, siempre dentro de la gestión del partido amarrillo.

anabella hers cabral

Actualmente, trabaja en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se desempeña como directora general del Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos de CABA, un organismo que produce informes y seguimiento institucional en esa materia.