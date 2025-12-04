Andis: la Justicia ordenó investigar la procedencia de los audios de Diego Spagnuolo

Las defensas de Spagnuolo y de los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker habían reclamado la nulidad de la causa

La Justicia ya recibió más de 50 grabaciones de la supuesta voz de Diego Spagnuolo.

La Cámara Federal porteña revocó este jueves por mayoría una resolución del juez Sebastián Casanello y le ordenó profundizar las pericias sobre el origen y la autenticidad de los audios que dieron inicio a una causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

En el fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah en disidencia, se señaló que aún no están acreditadas las circunstancias en que fueron obtenidas las grabaciones atribuidas al extitular de Andis Diego Spagnuolo .

Las defensas de Spagnuolo y de los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker habían reclamado la nulidad de los audios y de todo lo actuado, tras sostener que se trataba de material de procedencia incierta, potencialmente adulterado y difundido sin consentimiento. También denunciaron una violación al derecho de intimidad y la ausencia de peritajes que avalen su autenticidad.

La Cámara consideró que la decisión de Casanello de rechazar ese planteo se basó en premisas no verificadas. Irurzun y Boico señalaron que la investigación se activó a partir de publicaciones periodísticas que reproducen información surgida de los mismos audios cuestionados y que aún no está esclarecido si fueron editados, manipulados o generados mediante inteligencia artificial .

En disidencia, el juez Farah defendió la resolución original y afirmó que el contenido de los audios aporta datos verificables sobre presuntas maniobras irregulares en la Andis, lo que, a su criterio, otorga verosimilitud suficiente para justificar la investigación.

La Cámara dispuso devolver el expediente al juzgado de origen para que practique las medidas periciales pertinentes antes de dictar una nueva resolución.