Andis: la Justicia ordenó investigar la procedencia de los audios de Diego Spagnuolo

LA CIUDAD
Se viene un plan de vacunación articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial
Tendencias
Qué buscaron los argentinos este año en Google: El Eternauta, el Papa y Dua Lipa a la cabeza
Policiales
Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre
Policiales
Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon
La Ciudad
El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º
Información General
Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord
Policiales
Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa
La Región
Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo
La Región
Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná, detrás de Isla de los Mástiles
OVACIÓN
Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos
OVACIÓN
Aún no volvió a Newell's del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo
Politica
Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados
Información General
"Mecheros Vip": declararon los turistas argentinos detenidos en Miami
Política
Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei
Policiales
Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes
Ovación
Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newell's
la region
Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas
Economía
Para la CGT, el nuevo salario mínimo es "insuficiente y desconectado de la realidad"
La Ciudad
La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario
Información General
Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez