Andis: la Justicia ordenó investigar la procedencia de los audios de Diego Spagnuolo

Las defensas de Spagnuolo y de los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker habían reclamado la nulidad de la causa

4 de diciembre 2025 · 16:36hs
La Justicia ya recibió más de 50 grabaciones de la supuesta voz de Diego Spagnuolo.

Foto: Archivo / La Capital.

La Justicia ya recibió más de 50 grabaciones de la supuesta voz de Diego Spagnuolo.

La Cámara Federal porteña revocó este jueves por mayoría una resolución del juez Sebastián Casanello y le ordenó profundizar las pericias sobre el origen y la autenticidad de los audios que dieron inicio a una causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

En el fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah en disidencia, se señaló que aún no están acreditadas las circunstancias en que fueron obtenidas las grabaciones atribuidas al extitular de Andis Diego Spagnuolo.

Las defensas de Spagnuolo y de los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker habían reclamado la nulidad de los audios y de todo lo actuado, tras sostener que se trataba de material de procedencia incierta, potencialmente adulterado y difundido sin consentimiento. También denunciaron una violación al derecho de intimidad y la ausencia de peritajes que avalen su autenticidad.

La Cámara consideró que la decisión de Casanello de rechazar ese planteo se basó en premisas no verificadas. Irurzun y Boico señalaron que la investigación se activó a partir de publicaciones periodísticas que reproducen información surgida de los mismos audios cuestionados y que aún no está esclarecido si fueron editados, manipulados o generados mediante inteligencia artificial.

En disidencia, el juez Farah defendió la resolución original y afirmó que el contenido de los audios aporta datos verificables sobre presuntas maniobras irregulares en la Andis, lo que, a su criterio, otorga verosimilitud suficiente para justificar la investigación.

La Cámara dispuso devolver el expediente al juzgado de origen para que practique las medidas periciales pertinentes antes de dictar una nueva resolución.

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Cristina Kirchner apeló la ejecución de sus propiedades y las de sus hijos en la causa Vialidad

La UCA cuestiona la baja de la pobreza y advierte que el 70% de la mejora responde a un efecto estadístico

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Fabbiani y Benedetto: se les escapó la tortuga, no entendieron el mundo Newells y atacaron a los ídolos

