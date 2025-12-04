El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

Lo publicó la esposa de un delantero y le agregó una imagen que representa tristeza. A mediados de año estuvo a punto de irse de Arroyito

Alejo Veliz y Enzo Copetti festejan un gol de Central. El ex-Racing estuvo a punto de irse a mitad de temporada.

La temporada 2025 está llegando a su fin y el torneo Clausura pronto tendrá campeón: Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes aspiran al título, que además le dará al campeón el pase a la Copa Libertadores 2026 (Boca ya está clasificado). El plantel de Central todavía trabaja en Arroyo Seco, mientras que el de Newell's está de vacaciones.

En las próximas semanas se activará el mercado de pases del fútbol argentino. Los clubes podrán incorporar jugadores oficialmente desde el 14 de enero hasta el 10 de marzo. Sin embargo, muchas negociaciones se harán antes para que los refuerzos puedan iniciar la pretemporada con sus nuevos equipos.

En el caso de los equipos rosarinos, hay realidades diferentes. Mientras Central jugará la Copa Libertadores y necesita reforzar el plantel para armar un equipo competitivo, Newell's debe incorporar jugadores para hacer buenos torneos locales y evitar el descenso.

En qué andan Central y Newell's

Otra diferencia es que mientras Central ya podría estar negociando refuerzos, en Newell's todo está en stand by hasta las elecciones del 14 de diciembre. Recién cuando asuman las nuevas autoridades se podrá empezar a hablar de la contratación de un cuerpo técnico y de refuerzos.

En Central por ahora todo es silencio, pero eso no indica que los directivos no estén trabajando para nutrir al plantel que conduce Ariel Holan de más jugadores. De hecho, las dos contrataciones resonantes que hizo a mitad de años (Ángel Di María y Alejo Veliz) recién se conocieron el día que el club las anunció oficialmente.

Hace unos días se supo, en cambio, el interés de Jorge Sampaoli por Alejo Veliz. El entrenador casildense encargó a los directivos de Atlético Mineiro que pidieran condiciones por el delantero, aunque estos salieron espantados al saber que el Tottenham, dueño de la ficha, pide por él casi 14 millones de euros.

Trascendió también el supuesto interés de Marcelo Gallardo por Franco Ibarra, aunque en las últimas horas varios periodistas vinculados a River lo desmintieron. El Millonario está buscando a otros jugadores para ese puesto.

La historia de la esposa en IG

En ese marco, llamó la atención la publicación que hizo la esposa de un jugador canalla en IG. Se trata de Araceli Bonino, la mujer de Enzo Copetti, quien posteó una historia con la foto del delantero con el pantalón de fútbol de Central, pero acomodando sobre un living la camiseta de Racing. La casaca lleva el número 9 y su apellido en la espalda.

En el medio de la imagen, la autora de la publicación incluyó un ícono que habitualmente se utiliza para expresar tristeza. ¿Significa que Copetti podría volver a la Academia? Hasta ahora no se sabe de la existencia de negociaciones y la publicación más bien podría expresar que el delantero extraña a Racing, aunque son sólo especulaciones.

A mediados de año, Copetti estuvo a punto de pasar a Estudiantes. El jugador y el club platense tenían todo acordado y Central iba a cederlo. Sin embargo, la operación a préstamo se cayó porque Agustín Módica sufrió un desgarro y Ariel Holan iba a quedarse sin delanteros de recambio.