La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados

Casi todos los grandes usuarios de la provincia ya los tienen incorporados para registrar sus consumos energéticos

4 de diciembre 2025 · 12:09hs
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) avanza con un plan para incorporar medidores inteligentes en toda la provincia. Para ello, lanzó una nueva licitación que contempla la compra de 75 mil medidores, de los cuales el 90% se instalarán en Rosario, con una inversión en torno a los 11.500 millones de pesos.

Los medidores inteligentes, llamadas"telemediciones", comenzaron a mediados del año pasado y se fueron extendiendo para todos los grandes usuarios de la provincia. Actualmente, el 50% de la facturación total de la empresa se mide bajo esta modalidad, precisó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, en diálogo con LT8. En ese grupo entran industrias, supermercados y shoppings, entre otros rubros, que representan el 55% del consumo.

"Hoy contamos con casi 43.500 medidores inteligentes instalados para grandes usuarios, que son las empresas de mayor consumo en toda la provincia, y 40.000 medidores de demandas más pequeñas", detalló al programa "El primero de la mañana".

Dónde se colocarán los medidores inteligentes

La licitación para comprar los 75 mil medidores contempla una inversión de 11.500 millones de pesos y se lleva adelante con recursos propios de la EPE. El funcionario indicó que 11 empresas presentaron sus ofertas.

Respecto a dónde se destinarán los nuevos medidores inteligentes de la EPE, Puccini explicó: "El 90% de estos nuevos 75 mil medidores vamos a aplicarlos en Rosario a (usuarios de) pequeñas demandas. Muchos son pymes y comercios, pero también hogares familiares".

Ventajas de la telemedición de la energía eléctrica

Entre los beneficios de la incorporación de medidores inteligentes, Puccini enumeró la eficiencia y transparencia que aportan los datos relevados por los dispositivos.

Tanto la EPE como los usuarios pueden analizar el consumo de un medidor, lo que permite un uso más eficiente de la energía eléctrica, sin necesidad de que una persona revise manualmente cómo es la progresión de los consumos o si hay problemas.

"Es un salto de calidad que permite monitorear el consumo, pero también gestionar la demanda de ese consumo. Sobre todo, en momentos del año más críticos", puntualizó.

