Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales

Este viernes es el Día del Trabajador Municipal y el lunes 8 el de la Virgen. Se garantizan las guardias en Salud y no hay cambios en la recolección de residuos

Fin de semana largo en Rosario para algunos

Con motivo del asueto dispuesto para este viernes 5 de diciembre en la administración público por la celebración del Día de la Trabajadora y del Trabajador Municipal, al que se suma el feriado nacional del lunes 8 de diciembre en virtud de la conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María, la Municipalidad de Rosario informó sobre el funcionamiento de los servicios durante este fin de semana largo.

Se garantizan las guardias en hospitales municipales, Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña.

Por su parte, el SIES (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados.

Los días viernes 5 y lunes 8 de diciembre los centros municipales de distrito (CMD) no atenderán al público. De igual manera, trámites y gestiones pueden realizarse todos los días, las 24 horas, en rosario.gob.ar o mediante MuniBot .

Recolección de residuos

Los servicios de recolección de residuos en la ciudad funcionarán con normalidad. Igualmente, se solicita a vecinas y vecinos sacar los residuos en los horarios en los que pasa el recolector con el fin de mantener la limpieza de contenedores, evitar malos olores y desbordes.

Cementerios

Los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos en su horario habitual para visitas, de 7 a 18. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizarán inhumaciones y trámites administrativos correspondientes a situaciones inmediatas.

Transporte Urbano de Pasajeros

El transporte urbano circulará el viernes 5 con servicios normales (laboral), el sábado 6 como medio festivo, mientras que el domingo 7 y el lunes 8 como festivos.

Taxis

El servicio público de taxis y remises funcionará normalmente.

Carriles exclusivos

Viernes 5: funcionamiento normal

Lunes 8: no estarán en funcionamiento.

Estacionamiento medido

El viernes 5 el funcionamiento será normal en tanto que lunes 8 estará sin funcionamiento.

Unidad de Gestión SUBE

El viernes 5 no habrá atención en distritos a las y los usuarios. En lo que respecta al fin de semana y al lunes 8 funcionará la Unidad de Gestión SUBE de Terminal de Ómnibus (Cafferata 702) de 8 a 20 horas.

Mi bici tu bici

El sistema de bicicletas públicas funcionará con normalidad y estará disponible para usuarias y usuarios todos los días durante las 24 horas.

Para más información se puede consultar en rosario.gob.ar, en la web del Ente de la Movilidad de Rosario y a través de las redes de Movilidad Rosario.

Teléfono Verde y Contacto Violeta +

Tanto el Teléfono Verde (0800-444-0420) como el whatsapp del Contacto Violeta (3415781509) funcionarán con normalidad.