La Capital | La Ciudad | fin de semana largo

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales

Este viernes es el Día del Trabajador Municipal y el lunes 8 el de la Virgen. Se garantizan las guardias en Salud y no hay cambios en la recolección de residuos

4 de diciembre 2025 · 16:35hs
Fin de semana largo en Rosario para algunos

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Fin de semana largo en Rosario para algunos

Con motivo del asueto dispuesto para este viernes 5 de diciembre en la administración público por la celebración del Día de la Trabajadora y del Trabajador Municipal, al que se suma el feriado nacional del lunes 8 de diciembre en virtud de la conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María, la Municipalidad de Rosario informó sobre el funcionamiento de los servicios durante este fin de semana largo.

Salud Pública

Se garantizan las guardias en hospitales municipales, Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña.

Por su parte, el SIES (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados.

Áreas descentralizadas

Los días viernes 5 y lunes 8 de diciembre los centros municipales de distrito (CMD) no atenderán al público. De igual manera, trámites y gestiones pueden realizarse todos los días, las 24 horas, en rosario.gob.ar o mediante MuniBot.

Recolección de residuos

Los servicios de recolección de residuos en la ciudad funcionarán con normalidad. Igualmente, se solicita a vecinas y vecinos sacar los residuos en los horarios en los que pasa el recolector con el fin de mantener la limpieza de contenedores, evitar malos olores y desbordes.

Cementerios

Los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos en su horario habitual para visitas, de 7 a 18. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizarán inhumaciones y trámites administrativos correspondientes a situaciones inmediatas.

Transporte Urbano de Pasajeros

El transporte urbano circulará el viernes 5 con servicios normales (laboral), el sábado 6 como medio festivo, mientras que el domingo 7 y el lunes 8 como festivos.

Taxis

El servicio público de taxis y remises funcionará normalmente.

Carriles exclusivos

  • Viernes 5: funcionamiento normal
  • Lunes 8: no estarán en funcionamiento.

Estacionamiento medido

El viernes 5 el funcionamiento será normal en tanto que lunes 8 estará sin funcionamiento.

Unidad de Gestión SUBE

El viernes 5 no habrá atención en distritos a las y los usuarios. En lo que respecta al fin de semana y al lunes 8 funcionará la Unidad de Gestión SUBE de Terminal de Ómnibus (Cafferata 702) de 8 a 20 horas.

Mi bici tu bici

El sistema de bicicletas públicas funcionará con normalidad y estará disponible para usuarias y usuarios todos los días durante las 24 horas.

Para más información se puede consultar en rosario.gob.ar, en la web del Ente de la Movilidad de Rosario y a través de las redes de Movilidad Rosario.

Teléfono Verde y Contacto Violeta +

Tanto el Teléfono Verde (0800-444-0420) como el whatsapp del Contacto Violeta (3415781509) funcionarán con normalidad.

Noticias relacionadas
Durante el fin de semana largo, desde la Estación Fluvial más de 2.200 bañistas cruzaron en lancha hasta el Banquito San Andrés.

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75 % de ocupación hotelera

Después del fin de semana largo de noviembre, queda poco para un nuevo feriado en Argentina que traerá un día extra de descanso.

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina

Durante el fin de semana largo, Rosario recibió a más de 50 mil turistas.

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un "paso hacia adelante"

El plan provincial combina juego, materiales pedagógicos y operativos territoriales para completar esquemas

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Cristina Kirchner apeló la ejecución de sus propiedades y las de sus hijos en la causa Vialidad

Cristina Kirchner apeló la ejecución de sus propiedades y las de sus hijos en la causa Vialidad

La UCA cuestiona la baja de la pobreza y advierte que el 70% de la mejora responde a un efecto estadístico

La UCA cuestiona la baja de la pobreza y advierte que el 70% de la mejora responde a un "efecto estadístico"

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados

Los miembros de una célula de Los Monos apresados la semana pasada con 53 kilos de cocaína quedaron en prisión preventiva. La droga fue secuestrada en una casa de Nuevo Alberdi. Hay dos organizadores y un financista
De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados
Nuevo Concejo: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Nuevo golpe al legendario Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al legendario "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros
Información General

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones a una tasa de 8,10% en los mercados internacionales
Economía

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones a una tasa de 8,10% en los mercados internacionales

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas

