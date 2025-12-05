La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto finalizó arriba de Pierre Gasly en la FP2 pero con los Alpine hundidos en Abu Dabi

Los Alpine anduvieron lejos del resto, con Franco Colapinto al menos adelante de su compañero de equipo. Este sábado, FP3 y clasificación en Abu Dabi.

Gustavo Conti

5 de diciembre 2025 · 10:59hs
Franco Colapinto circula en Abu Dabi delante de uno de los Sauber. El argentino solo fue mejor que Pierre Gasly.

Franco Colapinto cerró el viernes en Abu Dabi y aspira a una buena clasificación.

Franco Colapinto cerró en el penúltimo lugar el viernes para el GP de Abu Dabi, última carrera del campeonato mundial de Fórmula 1. Lo bueno fue que quedó arriba de Pierre Gasly, pero los Alpine estuvieron muy atrás. A las 7 de este sábado será la FP3 y a las 11 la clasificación.

Colapinto y Gasly hicieron estrategias diferentes en cuando a que el argentino usó gomas duras y el francés medias. Solo coincidieron a la hora del simulacro de clasificación y lo bueno del viernes fue que estuvo siempre arriba.

El argentino finalizó 19°, 192 milésimas más rápido que Gasly, con Lando Norris mandando por más de tres décimas sobre Max Verstappen y Oscar Piastri deslucido en el 11° lugar.

El líder no solo fue el mejor en ambas tandas, sino que en ritmo de carrera fue muy superior a sus contrincantes al título.

La FP2 para el GP de Abu Dabi

Colapinto fue el único en salir a pista con gomas duras, marcando 1m 25,897s y cuando bajaba el tiempo en el segundo intento, siguió de largo en la curva 6.

Gasly salió con medias y recién en el segundo intento le mejoró un poco: 1m 25,795s. Primero había marcado 1m 26,412s. Entonces, con 1m 24,167s, Hadjar marcaba lo mejor con gomas blandas.

El argentino mejoraría un poco: 1m 25,825s para quedar a solo 30 milésimas de Gasly e irse a boxes, quejándose de falta de agarre en las primeras tres curvas del circuito. Bearman, con blandas, marcaría 1m 23,968s.

En los primeros 20 minutos de práctica, fue muy diversa la composición de los autos en cuanto a estrategias.

Sobre los 25' de tanda, Verstappen fue el primero de los dos de punta en colocar gomas blandas y bajaría todo: 1m 23,445s.

Los Alpine, a falta de media hora, salieron con gomas blandas pero sus tiempos fueron malos, quedando a 1,782s de la punta Colapinto (1m 24,865s) y Gasly (1m 25,037s) a 1,954s. Entonces Norris había quedado al borde de bajar el 1m 23s: 1m 23,083s, que sería al cabo lo mejor del viernes.

Colapinto mejoró en 1m 24,771s y Gasly en 1m 24,963s en los segundos intentos con la misma goma tras dos giros de enfriamiento, pero a tres décimas de quienes lo precedían. Y fueron guardados en boxes.

A falta de 15' salieron con las gomas del inicio, con ritmo de carrera, así que no hubo mejoras de tiempos. De todas formas, con duras, Colapinto fue regularmente más rápido que Gasly con medias.

La FP1 para el GP de Abu Dabi

