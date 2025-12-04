Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

Seis F16 llegarán desde Dinamarca y serán presentados este domingo en un acto en Córdoba. Por ahora los volarán militares extranjeros (principalmente daneses) y los pilotos argentinos acompañarán como copilotos.

Seis aviones F16 adquiridos a Dinamarca llegarán este viernes a la Argentina y serán presentados este domingo en un acto encabezado por el presidente Javier Milei en Córdoba. Por el momento, los aviones serán pilotados por militares extranjeros —principalmente daneses— y los militares argentinos actuarán como copilotos mientras avanzan los entrenamientos necesarios.

Las aeronaves partieron de la base danesa de Skrydstrup el 28 de noviembre, realizaron una escala en Zaragoza (España) y tienen permiso de sobrevuelo por Brasil. El primer arribo a suelo argentino será en Río Cuarto, y se prevé que en el acto en Córdoba las naves hagan demostraciones públicas, incluida una pasada por el Área Metropolitana porteña que cubriría la Casa Rosada, Avenida de Mayo y la 9 de Julio, según la información publicada.

Según fuentes citadas por el informe, los F16 vendrán piloteados por militares daneses y, eventualmente, por instructores estadounidenses que se establecerán durante el proceso de transferencia. Los pilotos argentinos estarán presentes como copilotos, pero no podrán volar las naves hasta completar el entrenamiento y la puesta a punto operativa, un proceso que podría demandar al menos un año para este primer lote de seis aviones y plazos similares para los envíos posteriores.

La compra formal contempla una flota de 24 F16 en varios envíos. En el paquete de exportación se incluyeron, además de los aviones, armamento aprobado por Washington: 36 misiles RTX AIM-120C-8 y 102 bombas Mk-82 de 227 kg, según la información disponible. Los primeros seis aviones llegarán sin el equipo de armamento integrado, aunque la adquisición del armamento figura aprobada.

Aspectos legales y diplomáticos

El arribo y operación temporal de pilotos extranjeros en el espacio aéreo nacional fue explicado por las fuentes como un mecanismo de transferencia y entrenamiento. Consultas sobre la normativa aplicable en materia de tropas o fuerzas extranjeras indicaron que la situación difiere de un despliegue permanente de fuerzas: el funcionamiento se instrumenta como misión de instrucción y operación temporal, no bajo los mismos supuestos que regula la ley de entrada y salida de tropas extranjeras.

Fuentes también señalaron que hubo conversaciones con aliados, entre ellos Reino Unido y Estados Unidos, en el contexto de restricciones anteriores relacionadas con el embargo de armas por la guerra de 1982 y decisiones posteriores. En particular, hubo condicionamientos para evitar que ciertas operaciones afecten la zona austral y la plataforma de las Islas Malvinas y sectores aledaños, según lo difundido.

Contexto interno de las Fuerzas Armadas y el Gobierno

La llegada de los F16 se produce en un momento de reconfiguración en el Ministerio de Defensa: Luis Petri, que fue ministro, juró como diputado y fue sucedido por el general de Ejército Carlos Presti, el primer militar en ocupar ese ministerio desde la vuelta a la democracia. En el acto del domingo se espera la presencia de autoridades como el jefe del Estado Mayor Conjunto y del Comando de la Fuerza Aérea; en el texto consultado se mencionó al jefe del Estado Mayor Conjunto Xavier Isaac y al jefe de la Fuerza Aérea Gustavo Valverde.

La renovación implica también un reemplazo de capacidad para una flota que estaba reducida a modelos subsónicos, como los Douglas A-4AR, y que sufrió restricciones operativas tras accidentes y problemas de mantenimiento. Para el Gobierno, la llegada de los F16 representa un punto de inflexión en la modernización aérea.

Logística y próximos envíos

El plan de adquisición contempla completar la flota con envíos que se extenderán entre 2026 y finales de 2027. El traslado de equipos de apoyo y repuestos se realizará también por vía marítima. Además de los cazas, el gobierno prepara la exhibición al público de cuatro vehículos blindados Stryker adquiridos para el Ejército, que se sumarán a la presentación en el Edificio Libertador.

Plazos para la operación plena

El proceso de integración operativa de los F16 incluye entrenamiento de pilotos, adaptación de la logística, certificaciones y procedimientos de seguridad de vuelo. Las fuentes consultadas estiman que para que pilotos argentinos vuelen en misión operativa estos aparatos podrían necesitarse meses o al menos un año de trabajo conjunto con instructores extranjeros.