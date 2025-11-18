La Capital | Fabiola Yáñez

¿Amantes? Fabiola Yañez reveló que Alberto Fernandez y Viviana Canosa eran "íntimos"

La exprimera dama afirmó que en las entrevistas "solo faltaba" que Canosa "se le tirara encima" al mandatario. Los detalles

18 de noviembre 2025 · 10:52hs
Fabiola Yañez regresó a la Argentina y dejó varias declaraciones polémicas, sobre todo en torno a Alberto Fernández. Para empezar, la exprimera dama afirmó que el expresidente quiere “quitarle la tenencia” de Francisco, el hijo de tres años que comparten. Ahora, Yañez se expresó sobre una supuesta relación "íntima" entre Fernández y la periodista Viviana Canosa, quien fue muy crítica sobre la gestión del dirigente peronista.

Primero, la exprimera dama le dio una entrevista a Infobae, luego se sentó en la mesa de Mirtha Legrand y este lunes dio el presente en los estudios de LAM para concederle un mano a mano exclusivo a Ángel De Brito. En cada uno de estos encuentros, Fabiola se explayó sobre la causa de violencia de género que pesa contra Alberto Fernández. En la última oportunidad frente a cámara, se refirió a supuestas infidelidades de su exmarido.

Qué dijo Fabiola Yañez sobre Alberto Fernández y Viviana Canosa

En una exclusiva con Ángel De Brito, Fabiola Yañez fue consultada por supuestos "engaños" por parte del expresidente. "Engañó a un montón de gente, y hoy les quiere hacer creer a la gente que lo que vio estaba instalado. ¿Cómo no me va a engañar a mí?", respondió Yañez, enfática.

"¿Qué explicación te dio sobre Viviana Canosa?", interrogó el conductor de LAM. "Viviana Canosa le había pedido la secretaría de Comunicación, como él le dijo q no se enojó y lo empezó a defenestrar (en los medios) cuando antes tenían una relación era muy cercana, muy íntima, muy de hablar todo el tiempo y de verse todo el tiempo", detalló la exprimera dama.

"(Tenían) entrevistas que dan vergüenza ajena, solo faltaba que se le tiraba encima", continuó Fabiola Yañez, sobre el vínculo entre Alberto Fernández y Viviana Canosa.

"¿Él te reconoció que tenia algo con ella?", interrogó el periodista. "Él nunca reconoció nada", aseguró la exprimera dama.

"¿Vos sospechas que si?", retrucó Ángel De Brito. Frente a la pregunta, Fabiola Yañez decide abstenerse al silencio. "Tu cara lo dice", señaló el conductor de LAM.

“La gente lo dice. Ella misma lo dice”, cerró la exesposa de Alberto Fernández.

Fabiola Yañez: "Quiere quitarme la tenencia de mi hijo"

Este domingo, y tras meses de silencio, Alberto Fernández reapareció en la escena pública. El expresidente dio el presente en “Hay Algo Ahí”, el programa de streaming de Tomás Rebord. Allí presente, Fernández abordó distintos temas, entre ellos, la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez, su exesposa. El político aseguró que “jamás” golpeó a Yáñez y que las pruebas fotográficas presentadas “son falsas”. Ahora, la exprimera dama le respondió al exjefe de Estado: “Es un manipulador”, aseguró.

Yañez expresó que sospecha que Fernández quiere “quitarle la tenencia” de Francisco, el hijo que comparten y que nació en 2022. “El quiere demostrar que yo no puedo ser madre”, sostuvo la expareja de Alberto Fernández en una entrevista con Infobae, y agregó: “Usa un argumento del año 1500 para desacreditarme”.

Luego de pasar dos años viviendo en España, Fabiola Yañez decidió regresar a la Argentina. La exprimera dama pensaba que iba a recibir ayuda por parte de Alberto Fernandez en cuanto a la gestión de la mudanza, pero en cambio recibió una negativa.

“Creí que iba a tener ayuda para que mi hijo tuviera un techo. Pero su padre nunca se hizo cargo”, afirmó, y agregó que ahora vive en un departamento alquilado “gracias a la ayuda de amigos”.

En cuanto a su estancia en el país europeo, Fabiola Yañez afirmó: “Me sentí acorralada, con miedo. Había personas que llegaban a mi casa diciendo que traían cosas para mi hijo de parte de su padre. Me preocupé porque sabían mi dirección exacta”.

Además, Fabiola Yañez habló del proceso de revinculación de Alberto Fernadez con Francisco, hijo de ambos: “Todo se hizo de manera apresurada, sin respetar los tiempos de un chico de tres años y medio”.

En la entrevista también estuvo presente Marcela De Leonardis, abogada de Yáñez, quien advirtió irregularidades en el expediente. “La causa por violencia de género podría pasar al fuero contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, lo que sería gravísimo”, señaló, denunciando un intento de diluir el caso.

