La empresa que produce los Palitos de la Selva y Mantecol suspende a 600 trabajadores por caída de las ventas

La histórica firma Georgalos aduce baja del consumo y la importación de golosinas de Brasil. Las dificultades productivas llegan en el momento de mayor demanda por las fiestas de fin de año.

Afectada por una merma en las ventas y con complicaciones para hacer frente a su esquema de gastos, la alimenticia Georgalos, dueña de marcas emblemáticas como Mantecol y Palitos de la Selva, inició este diciembre activando un cronograma de suspensiones que impactará en la operatividad de alrededor de 600 empleos .

La medida en cuestión, de régimen rotativo, inicialmente se extenderá por un lapso de 15 días pero en el sector no faltan las voces que anticipan que ese margen se extendería por más tiempo.

Recientemente, afirmaron fuentes ligadas a los empleados de la firma, Georgalos llevó a cabo la suspensión de unos 180 operarios en su planta en la localidad bonaerense de Beccar. También se menciona a la importación de golosinas de Brasil como otro factor que complica los números de la alimenticia.

Delegados de los empleados pusieron a circular un comunicado donde se señala que las suspensiones son "por tandas" y en una primera instancia con alcance a la primera quincena de diciembre.

Georgalos aplica suspensiones rotativas

"El acta de suspensiones fue firmada sólo por directivos del STIA y fue rechazada por la Comisión Interna y los trabajadores en Asamblea y ya rige, antes de ser homologada por el Ministerio de Trabajo", se indicó.

"La empresa alega baja en las ventas pero al mismo tiempo está invirtiendo en su planta de Córdoba 25 millones de dólares", añade el comunicado.

Las suspensiones que empezó a aplicar la compañía contemplan, además, el pago del 80% de cada salario en carácter no remunerativo. "En ese marco dejarán a los trabajadores con un 20% menos de ingresos y con la incertidumbre que genera, además de no hacer los aportes jubilatorios", se añadió.

De acuerdo con la información que trascendió, la firma justificó la decisión por la caída en el nivel de ventas atribuida a la "temporada baja". En paralelo, sectores del gremio apuntan a la competencia de productos brasileños que, aseguran, están desplazando la producción local.

La compañía también se comprometió a no avanzar con despidos mientras dure el esquema y a revisar la continuidad de la medida una vez completado el ciclo.

Las suspensiones en Georgalos llegan en un momento particular: a principios del mes pasado, la alimenticia venía de anunciar el lanzamiento de una nueva categoría de productos bajo el concepto "Georgalos activa el modo helado".

A la par de las suspensiones, Georgalos va por más fondos

Como indicó este medio, la estrategia en cuestión forma parte de un plan de expansión que la compañía que dirige Guillermo Rimoldi lanzó en mayo pasado y que se apuntala en una inyección de capital de aproximadamente u$s100 millones a partir de diferentes alternativas para poder recaudar esos fondos en los próximos años.

Con ese objetivo, el directorio de Georgalos contrató al Banco Santander para explorar esas variantes de fondeo, incluyendo alianzas, "joint ventures" o hasta la incorporación de nuevos socios sin que ese proceso tenga en cuenta vender nuevamente Mantecol.

Sin embargo, la empresa decidió suspender esa estrategia debido al contexto inestable que mostraba el país antes de las elecciones del 26 de octubre pasado. En ese marco, puso en "stand by" su plan, por lo menos hasta que las señales de distensión se consoliden y el gobierno del presidente Javier Milei pueda reperfilar de manera positiva y constante el escenario macro de la Argentina.

Luego de que los mercados reaccionaron positivamente al triunfo del Gobierno, y con una economía más calma, sus ejecutivos decidieron volver a trazar el camino de obtener fondos para financiar la estrategia de crecimiento doméstico y de regionalizar a Georgalos.