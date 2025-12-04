La Capital | Política | Bullrich

Bullrich anticipó que ya comenzaron las negociaciones para aprobar la reforma laboral

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado confirmó que la iniciativa laboral ingresará por la Cámara alta

4 de diciembre 2025 · 16:34hs
Patricia Bullrich aseguró que la reforma laboral y el presupuesto 2026 serán la prioridad del oficialismo.

Patricia Bullrich aseguró que la reforma laboral y el presupuesto 2026 serán la prioridad del oficialismo.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró este jueves que ya comenzaron las negociaciones en la Cámara alta para aprobar la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo y anticipó que esa iniciativa y el presupuesto 2026 serán la prioridad del oficialismo.

Tenemos suficientes senadores como para discutir y hablar. Sabemos que las leyes laborales algunos no las van a votar. Tenemos que dialogar con quienes tienen voluntad de transformación”, afirmó Bullrich.

Según la exministra de Seguridad, la aprobación aprobación de la reforma permitirá que “se les devuelva a los argentinos la posibilidad de conseguir un trabajo formal”. De ese modo, apuntó que “esto se va a lograr", pero no "de un día para el otro”.

Reconoció, además, que hubo “un desentendimiento” inicial con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, el día de la jura de los nuevos legisladores, pero recalcó que su objetivo al frente del bloque oficialista “no es generar un campo de batalla sino sacar las leyes" que necesitan.

Asimismo, Bullrich confirmó que la iniciativa laboral ingresará al Congreso por la Cámara alta. “Las cosas ahora van a cambiar en el Senado porque nosotros somos una mayoría importante, y vamos a lograr sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando. Tenemos que ir para adelante y no meternos en estos temas”, explicó aludiendo a su relación con Villarruel.

La senadora desestimó posibles dificultades con el kirchnerismo y enfatizó: “Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y no tenemos ningún miedo, no hay posibilidad de volver a la Argentina del desorden”.

Consultada sobre la sucesión en el Ministerio de Seguridad, cuya titularidad ejerció desde diciembre de 2023, Bullrich señaló que Alejandra Monteoliva, su reemplazante en la cartera, “es una gran profesional y va a hacer todo muy bien” y subrayó: “Estoy contenta porque hay una continuidad en la forma de hacer las cosas”.

“Alejandra ya estaba sobre todos los planes, las políticas y las estrategias que Seguridad tiene y, sobre todo, respecto de la filosofía de nuestro ministerio , no es alguien que tiene que empezar de cero”, recalcó.

Finalmente, fue consultada sobre las investigaciones en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la relación de su presidente Claudio “Chiqui” Tapia con la financiera Sur Finanzas, involucrada en maniobras de presunto lavado de activos. Y dijo que “la Justicia está actuando rápido y eso es lo importante”.

La expresidenta Cristina Kirchner se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria desde el 17 de junio de 2025. 

Cristina Kirchner apeló la ejecución de sus propiedades y las de sus hijos en la causa Vialidad

con el liderazgo de romina diez, la libertad avanza de santa fe consolida su espacio con nueve diputados

Con el liderazgo de Romina Diez, La Libertad Avanza de Santa Fe consolida su espacio con nueve diputados

La Justicia ya recibió más de 50 grabaciones de la supuesta voz de Diego Spagnuolo.

Andis: la Justicia ordenó investigar la procedencia de los audios de Diego Spagnuolo

La Cámara de Diputados, escenario de una disputa polarizada entre La Libertad Avanza y el peronismo. 

Tras la jura, cómo quedaron los bloques en Diputados

