Galnares y el embajador de Costa Rica avanzaron en proyectos de cooperación en Santa Fe y Venado Tuerto

La diputada provincial Sofía Galnares y el diplomático costarricense, Alex Rojas Guido, desarrollaron una agenda en Santa Fe y Venado Tuerto

5 de diciembre 2025 · 10:35hs
La visita del diplomático permitió potenciar proyectos vinculados al comercio exterior

La visita del diplomático permitió potenciar proyectos vinculados al comercio exterior, la ciencia, la producción sostenible y la educación. 

El embajador de Costa Rica en Argentina, Alex Rojas Guido, desarrolló una agenda institucional en las ciudades de Santa Fe y Venado Tuerto, acompañado por la diputada provincial Sofía Galnares, quien articuló los distintos encuentros.

La visita del diplomático permitió potenciar proyectos vinculados al comercio exterior, la ciencia, la producción sostenible y la educación.

Costa Rica, un aliado estratégico

“Santa Fe tiene mucho para aportar en materia de innovación y desarrollo agroindustrial, y Costa Rica es un aliado estratégico que viene a dar cátedra con su modelo de apertura al mundo. Atravesó procesos similares a los que vivimos actualmente y recientemente fue catalogado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) como país de renta alta, con una sostenida trayectoria de apertura comercial desde la década de 1980 hasta hoy”, afirmó Galanares.

A su vez, la diputada enfatizó que “Por eso, el camino que emprendió Costa Rica alienta a nuestra provincia a dinamizar las economías regionales del norte, centro y sur, con fuerte énfasis en la sostenibilidad ambiental, la robótica y la bioeconomía”.

La legisladora destacó también que “la experiencia de Costa Rica con las zonas francas, los numerosos tratados de libre comercio, el posicionamiento como exportador de café de especialidad, la incorporación de nuevos cultivos como la piña y el sostenimiento de su industria turística -una de las principales aportantes al Producto Bruto Interno (PBI)- demuestran que, con determinación y políticas de Estado, es posible diversificar la economía y alcanzar metas de desarrollo en el mediano plazo”.

Recorrido en Santa Fe

La agenda en la capital provincial comenzó en la Casa de Gobierno, donde la legisladora y el embajador, acompañados por el ministro consejero, Diego Jiménez, se reunieron con la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, en el marco de Santa Fe Global, para analizar nuevas oportunidades de intercambio económico y fortalecer las existentes.

Luego visitaron la Universidad Nacional del Litoral, donde el rector Enrique Mammarella y su equipo presentaron las capacidades científicas y tecnológicas de la institución, además de las vinculaciones ya existentes con Costa Rica. Allí se dialogó sobre proyectos conjuntos en formación técnica e investigación.

La jornada finalizó con un recorrido por el Parque Tecnológico Litoral Centro. Allí visitaron Apolo Biotech, empresa biotecnológica santafesina que ya inició vínculos con Costa Rica y está radicada en el complejo, el cual impulsa la incubación de empresas de base tecnológica con enfoque ambiental.

Ya en Venado Tuerto los tópicos trataron rondaron temas como producción, ambiente y educación.

Oportunidades de cooperación

El martes, el embajador fue recibido en la Municipalidad de Venado Tuerto por el intendente, Leonel Chiarella y la diputada Galnares, con quienes repasó oportunidades de cooperación para el sur provincial.

Más tarde, la comitiva recorrió la Laguna El Hinojo, donde avanza un proyecto de turismo sostenible impulsado inicialmente mediante cooperación técnica con Costa Rica, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Secretaría General Iberoamericana (Segib), y actualmente continuado por la Agencia Francesa de Desarrollo y el Gobierno provincial.

La iniciativa busca poner en valor el humedal a través del desarrollo turístico del paisaje de llanura y lagunas, con estudios ambientales orientados a la preservación de la biodiversidad e infraestructura de bajo impacto destinada a la educación y la recreación comunitaria.

“El trabajo territorial y la planificación ambiental son claves para construir desarrollo económico sostenible y nuevas actividades productivas asociadas a la industria turística”, destacó el embajador.

Sector empresario

La agenda continuó con una reunión organizada por la legisladora con representantes de la Cooperativa de Parques Industriales (Copain) y la Cámara Regional de Industria y Comercio Exterior del Sur de Santa Fe (Cricex), centrada en bioeconomía, innovación industrial y oportunidades de vinculación entre empresas santafesinas y costarricenses.

Educación

Finalmente, se realizó un encuentro con la Mesa de Educación Superior, donde se analizaron posibilidades de implementar pasantías y programas de movilidad académica entre estudiantes y docentes de ambos países.

Como conclusión, el embajador Rojas y la diputada Galnares coincidieron en destacar la rapidez con la que se lograron poner en marcha agendas de trabajo basadas en objetivos concretos, destinadas a profundizar los intercambios económicos y técnicos y a explorar nuevas vinculaciones estratégicas entre la provincia y el país centroamericano.

De esta manera quedó la puerta abierta para futuras interacciones entre la provincia y Costa Rica.

“Mi tarea es denunciar con nombre y apellido, ir a la justicia y proteger a los vecinos. No podemos pedirles a ellos que denuncien. Lo hacemos nosotros”.

Venado Tuerto acelera su transformación urbana con obras estratégicas y gestión

El edificio se destaca por su diseño moderno, materiales nobles y tradicionales, y equipamiento de última tecnología

Inauguraron el nuevo edificio judicial de San Lorenzo

Durante la última temporada (2024/2025), y a pesar de un contexto regional adverso con múltiples casos registrados en localidades vecinas, Villa Constitución mantuvo una situación epidemiológica controlada.

Desde noviembre el muncipio de Villa Constitución refuerza su estrategia en la prevención del dengue

El Grupo Aprendiendo se consolida así no solo como un espacio de formación deportiva, sino como el reflejo de un trabajo integral e inclusivo.

Medallas y menciones especiales para los atletas del Grupo Aprendiendo de Granadero Baigorria

