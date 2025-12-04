La UCA cuestiona la baja de la pobreza y advierte que el 70% de la mejora responde a un "efecto estadístico"

El Observatorio de la Deuda Social Argentina destacó cierta recomposición por la desaceleración inflacionaria y las transferencias sociales, pero alertó sobre el deterioro laboral y una transición económica “frágil” sin creación sostenida de empleo

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA- UCA ) volvió a poner bajo la lupa las estadísticas sociales. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) la pobreza por ingresos cayó a 31,8% en el primer semestre de 2025, un descenso de 9,5 puntos en dos años. Sin embargo, el informe advierte que esta mejora podría estar inflada por modificaciones en la captación de ingresos dentro de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Durante la presentación del informe “Nuevo escenario político-económico: Estrés y bienestar en una Argentina en transición” que se realizó a través del canal de YouTube de la UCA y contó con la participación de Agustín Salvia y el equipo de investigadores del Observatorio integrado por Solange Rodríguez Espínola, Juan Ignacio Bonfiglio, Julieta Vera y Eduardo Donza se precisaron las observaciones.

Los investigadores del ODSA detectaron que, desde fines de 2023, la EPH comenzó a captar ingresos hasta un 16% más altos que los que hubiera registrado con los patrones metodológicos previos. Este salto no proviene necesariamente de una mejora real en los salarios o en los ingresos informales, sino de cambios en el cuestionario, ajustes técnicos o alteraciones en el modo en que los hogares reportan sus ingresos.

Esa diferencia tiene un impacto directo: la caída de la pobreza se amplifica estadísticamente. Según los cálculos del ODSA, si se aplicara el mismo nivel de captación de ingresos que en períodos previos, la tasa de pobreza no sería 31,8%, sino 33,9%, lo que implica que más del 70% de la mejora reciente podría deberse a un “efecto de medición”.

Críticas a la metodología del Indec

En el documento también se señalan otros dos puntos críticos en la forma en que el Indec calcula la pobreza. Durante años, la EPH mostró un aumento del subregistro de ingresos. Ese proceso se revirtió de manera abrupta desde el último trimestre de 2023, sin una explicación plenamente validada. Para los investigadores, ese cambio repentino obliga a “tomar con cautela” las comparaciones interanuales.

Además, explicaron que el Indec sigue valuando la línea de pobreza con la estructura de consumo de los hogares relevada en la ENGHo 2004/05, a pesar de contar con datos actualizados de 2017/18.

Según la UCA, si se aplicara una canasta que refleje mejor el consumo actual —con mayor peso de los servicios, que aumentaron más que los alimentos— la pobreza sería más alta y mostraría una reducción más lenta tras la estabilización macroeconómica.

Más allá de los cuestionamientos, el informe reconoce que una porción del descenso es genuina. En ese sentido explicaron que contribuyó la baja de la inflación, la recuperación parcial de los ingresos informales, la suba real de la AUH y la Tarjeta Alimentar, que duplicó su valor real en el último año y cierta recomposición de ingresos laborales tras el shock inflacionario de 2023-2024.

Sin embargo, el ODSA advierte que la pobreza estructural permanece en niveles similares a 2018/2019, y que todavía no hay evidencia de un cambio duradero en las condiciones de vida.

uca-pobreza Agustín Salvia y el equipo de investigadores del Observatorio integrado por Solange Rodríguez Espínola, Juan Ignacio Bonfiglio, Julieta Vera y Eduardo Donza presentaron el informe.

Durante la presentación del informe Salvia apuntó que “con una realidad social muy compleja” como la actual se van a “necesitar mejores teorías y métodos para entender el país de hoy, y el que vendrá”.

El informe también subraya que, más allá de los ciclos macroeconómicos y de los ajustes metodológicos, Argentina mantiene pisos estructurales de pobreza del 25% e indigencia del 5%, que ningún gobierno logró perforar desde principios de los 2000. La mejora reciente, por lo tanto, se inscribe en ese techo histórico, sin señales aún de un quiebre de tendencia.

Estrés psicológico, social y económico

El informe “Nuevo escenario político-económico: Estrés y bienestar en una Argentina en transición” incluye nuevos indicadores sobre estrés psicológico, social y económico que permiten comprender los efectos de la coyuntura reciente y la evolución de deudas estructurales persistentes en la sociedad argentina.

El análisis abarca la última década y media (2010-2025), con particular atención al período más reciente (2023-2025). Se incorporan comparaciones por nivel socioeconómico y por presencia de niños en el hogar, con el fin de identificar persistencias y cambios en las brechas de desigualdad. La información proviene de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA)-ODSA.

Salvia expuso los números de la situación económica y social de la Argentina y habló del paso al actual modelo y los riesgos latentes. “Así como había una trampa neopopulista puede haber una trampa neolibertaria. En este proceso hay caída de la inflación y estabilidad de cuentas fiscales, pero no de la estructura del empleo en Argentina. El empleo decente, digno, de asalariados con participación de la seguridad social cae de 40 a 38% de la población, no cae mucho pero no ha crecido”, señaló el director del observatorio.

En ese sentido, puntualizó que “hay una transición inestable” y mientras “se está desarmando lo viejo y lo nuevo todavía no florece”. Es que las inversiones no llegan y por lo tanto no se está creando empleo. “Por mucho que baje la inflación, hay un piso de estabilización. Esas situaciones llevan a que no podamos decir que estamos en franca mejora, no podemos decir que el proceso va a un proceso de expansión económica”, resaltó.

Se planteó que el proyecto libertario exige desarmar el rezago del viejo paradigma industrial orientado al mercado interno, lo que implica una reconversión profunda acompañada de desempleo estructural, mayor informalidad, expansión de estrategias de subsistencia y pobreza crónica, aun con asistencia estatal compensatoria. “Tras dos años de iniciado, el nuevo régimen logró estabilizar variables críticas, recuperar el superávit fiscal, desacelerar la inflación y avanzar en reformas, pero la economía sigue frágil y sin herramientas firmes para corregir desequilibrios estructurales que condicionan la estabilidad y ponen en duda la sostenibilidad del modelo”, se advirtió.

El informe señala que el límite principal del enfoque libertario reside en su bajo impacto sobre la creación de empleo productivo y bien remunerado. Sin una estrategia explícita de inversión —interna y externa— orientada a expandir el tejido pyme, profesionalizar la economía informal y fortalecer el capital humano, la estabilización macro podría derivar en un orden social más desigual, con menor movilidad ascendente, mayor fragmentación y una sociedad disciplinada porla supervivencia más que integrada por oportunidades.

Otro dato destacado tiene que ver con que en el contexto de una precariedad laboral estructural de varias décadas, se observa, en la coyuntura 2024- 2025, un incremento de la desocupación y una pérdida de empleo de calidad en los activos de hogares de estrato muy bajo y bajo. Los integrantes de hogares de nivel medio bajo perdieron calidad de empleo, pero incrementaron en nivel de ocupación. Por su parte, los trabajadores de nivel socio-económico medio alto son los únicos que no presentan cambios significativos en su situación laboral.

Además, se expuso que con la estabilización económica arrancó un proceso de recuperación salarial pero el ingreso promedio de los trabajadores registrados está todavía varios puntos por debajo del 2023.

Insuficiencia de ingresos

El informe también habla del estrés económico: la percepción subjetiva de insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades básicas. En el largo plazo, el indicador muestra un deterioro entre 2010 y 2017 y luego una estabilización. Si bien en 2024-2025 disminuye el déficit, los niveles de estrés económico regresan a los de 2022-2023. Actualmente afecta a alrededor del 47% de la población, por encima del piso histórico cercano al 35%. En síntesis, casi 1 de cada 2 personas vive en hogares con estrés económico.

Como contrapartida, el informe mira hacia el futuro, y arroja que el 82% cree que sus hijos o nietos tendrán más oportunidades que ellos. Esta expectativa positiva se acentúa en los estratos más bajos. No obstante, el 42% considera que su situación económica actual es peor que la de sus padres.

Respecto del próximo año, poco más del 40% espera una situación económica peor para el país, mientras que solo un 24% anticipa un empeoramiento para sí mismo o su familia.

Las expectativas futuras son más negativas cuanto más bajo es el estrato, y además la brecha entre lo que esperan para el país y para sí mismos es menor: en los sectores más vulnerables aparece menos margen para “escapar” a un escenario adverso.

Privaciones en los hogares

El informe también habla del Estrés social y privaciones estructurales en los hogares urbanos de la Argentina. Bonfiglio presentó los datos vinculados al acceso a alimentos, salud y seguridad social. Se advierte que estas dimensiones revelan el bienestar real de la población, ligado a su capacidad efectiva para satisfacer necesidades básicas y enfrentar riesgos cotidianos.

Aunque en 2024 y 2025 se observan ciertas mejoras, especialmente en inseguridad alimentaria y acceso a la salud, estas recuperaciones están asociadas principalmente a la recomposición de ingresos luego del fuerte deterioro de finales de 2023, y al aumento en las transferencias dirigidas a los sectores más vulnerables. Aun así, los niveles de déficit siguen siendo muy elevados y no regresan a los valores previos, ya críticos, de otros períodos.

La inseguridad alimentaria —moderada y severa— muestra una tendencia ascendente en la última década y alcanzó en 2024 su valor máximo histórico, con 24,3% de los hogares afectados. En 2025 desciende al 18,7%, pero la situación continúa muy por encima de los niveles de comienzos de período, lo que evidencia un deterioro persistente

Las brechas socioeconómicas son profundas y estables: los hogares de nivel muy bajo superan el 50% de inseguridad alimentaria en los picos, mientras que los de nivel medio alto permanecen por debajo del 2%. La presencia de niños constituye un factor adicional de vulnerabilidad, con niveles consistentemente más altos y mayor sensibilidad a los shocks económicos

El déficit en acceso a recursos de salud —que abarca atención médica, odontológica y medicamentos— sigue siendo una forma central de privación. Aunque se registran mejoras recientes, el deterioro acumulado continúa afectando de manera desproporcionada a los sectores bajos y muy bajos. Este déficit refleja tanto problemas de cobertura como el impacto del crecimiento del trabajo informal, que reduce la protección asociada al empleo registrado

El capítulo muestra que el acceso al sistema de seguridad social se mantiene como un eje de diferenciación estructural. La segmentación laboral determina quién accede a jubilaciones, pensiones y protección contributiva. A pesar de la baja reciente de la pobreza por ingresos, la estructura del déficit en seguridad social permanece prácticamente inalterada en los sectores más vulnerables, sin señales de ampliación en las oportunidades de integración formal

El informe concluye que, aun cuando algunos indicadores mejoran durante 2024–2025, no hay cambios significativos en los patrones de integración social. Las mejoras responden a parches coyunturales —recuperación de ingresos y ampliación de transferencias— más que a modificaciones estructurales. La persistencia de privaciones en alimentación, salud y seguridad social confirma la existencia de una estructura social fragmentada, sostenida por un mercado laboral que expulsa o precariza a los hogares más vulnerables, consolidando núcleos crónicos de privación alimentaria y exclusión del sistema de protección.