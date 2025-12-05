Básquet: suspenden un partido a mitad del juego por incidentes entre los hinchas

Fue en el encuentro por la segunda fecha del cuadrangular de la Superliga entre Temperley y Atalaya. Los disturbios se iniciaron en el entretiempo con la victoria parcial del Negro por 39 a 28

La categoría más 35 años de Catchalotes irá en busca de la gloria el domingo ante Ciclón. (Foto: Básquet Rosario)

En la mitad del partido de básquet se inició la batahola entre hinchas que motivó la suspensión del partido.

La violencia se encendió en un encuentro determinante entre Temperley y Atalaya , por la segunda fecha del cuadrangular final de la Superliga rosarina de básquet que se estaba llevando a cabo en el estadio del club Sportivo América. Los incidentes que se iniciaron entre los hinchas en el entretiempo obligó a que el juego fuera suspendido cuando el Negro se imponía por un parcial de 39 a 28 por falta de seguridad.

Lo que debía ser una fiesta del básquet terminó en una hecatombe. Muchos hinchas se hicieron presentes con el fin de apoyar a sus jugadores en un duelo intenso, pero todo se tornó desagradable con los disturbios que generaron algunos simpatizantes de ambos equipos y que motivaron a que los árbitros decidieran suspender el choque por falta de seguridad.

El momento que se vivió, según el relato de algunos que estuvieron en el lugar, fue de riesgo y el disturbio se trasladó hasta la zona de ingreso al estadio, con corridas, agresiones y sillazos que volaban por el aire.

Ahora todo quedó en manos de la Asociación Rosarina, que después de los descargos e informes pertinentes de las partes involucradas deberán tomar una resolución sobre los pasos a seguir.

El otro cuadrangular

En el otro encuentro por el cuadrangular jugado el miércoles, Sportsmen le ganó a Provincial por 71 a 70 también con un final polémico por ciertas desprolijidades y confusiones sobre el final del juego. Además, se produjeron incidentes y un jugador de Provin fue golpeado por un hincha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauroszeta/status/1996674068826018181&partner=&hide_thread=false BASQUET Y PIÑÓN EN CUADRANGULAR DE BASQUET

- Fue en Rosario

- De espectador a jugador pic.twitter.com/qb8A5SmTjY — Vía Szeta (@mauroszeta) December 4, 2025

Catchalotes va por la gloria

Por otro lado, la categoría más 35 años de Temperley, Catchalotes, venció el miércoles por la noche en la semifinal a Vertebus por 71 a 60 y ahora irá en busca de la consagración frente a Ciclón. El cotejo se disputará el domingo en el Club Sportivo Federal.