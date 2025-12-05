La indirecta de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi: "No puedo creer que lo compares"

El portugués compartió un video de publicidad de una inteligencia artificial, en la que dos niños debaten sobre su rivalidad con el astro rosarino

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi lleva casi dos décadas en el debate público de los fanáticos del fútbol a nivel mundial. A lo largo de los años, el portugués fue quien más se manifestó entre los protagonistas y, en las últimas horas, compartió una publicidad en la que le lanzó una indirecta al argentino .

CR7 invirtió en el desarrollo de la aplicación de inteligencia artificial Perplexity AI , con la cual firmó un acuerdo de colaboración y anunció una alianza global, la cual describieron que unieron “su legado de superación personal con un motor de respuestas de IA diseñado para quienes esperan lo mismo de sus herramientas”.

El futbolista de Al-Nassr de Arabia Saudita, que con 40 años se encuentra a pocos meses de disputar su sexta Copa del Mundo, compartió un video que anunció su colaboración con la empresa que fundó esta IA valuada en unos 20 mil millones de dólares.

En el video que compartió Ronaldo, se ve a dos niños caminando por un parque con una pelota , mientras mantienen un debate futbolístico en el que no mencionan a ninguno de los dos jugadores. “Amigo, no puedo creer que incluso lo compares con ese tipo” , empezó uno de los menores.

“Pero él sí ganó una copa del mundo”, respondió el niño que llevaba la pelota en sus pies, a lo que el otro replicó: “Sí, pero ¿tiene casi 1000 goles en su carrera? No. Así de simple”.

Durante la conversación, los niños mencionan goles y premios individuales que consiguió Ronaldo a lo largo de su carrera, entre los que nombran “el gol que anotó en la Copa del Rey 2011 frente a Barcelona”, el que lo convirtió en “el máximo goleador del Real Madrid”.

“Él es una máquina. El mejor de todos los tiempos”, dijeron los niños antes de replicar el característico festejo del portugués. La secuencia termina con un vendedor que le consulta a la inteligencia artificial por la celebración e imita a Ronaldo.

Se viene el sorteo del Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre desde las 14 del mediodía (hora Argentina) se realizará el sorteo que definirá los grupos y los hipotéticos caminos de la selección argentina en la cita mundialista. Tanto Messi como Cristiano Ronaldo disputarán su sexto Mundial, aunque estos no podrán cruzarse en la fase de grupos por ser cabezas de serie.

A continuación, todos los bombos y posibles rivales de Argentina:

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, Repechajes A, B, C y D de Europa, clasificados 1 y 2 del repechaje internacional