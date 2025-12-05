La Capital | Ovación | Lionel Scaloni

Lionel Scaloni: "No tengo dudas de que Messi tomará la mejor decisión de cara al Mundial"

El técnico de la selección argentina llegó a Washington para participar del sorteo de los grupos. Será el que entrará con la Copa del Mundo en el inicio de la ceremonia

5 de diciembre 2025 · 10:18hs
Lionel Scaloni contó que aún no tiene noticias sobre la fecha en que se disputará la Finalissima con España.

Lionel Scaloni contó que aún no tiene noticias sobre la fecha en que se disputará la Finalissima con España.

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, arribó este jueves por la noche a Washington, a un día del sorteo de los grupos para el próximo Mundial, y comentó que Lionel Messi “es maduro como para tomar la mejor decisión”, más allá de que el "10" ya dio a entender que será parte del plantel. A la vez, el DT afirmó que se enteró “hace un rato” que va a entrar a la ceremonia con la Copa del Mundo y aseguró que es “una alegría enorme” poder volver a estar en este evento.

El sorteo de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se realizará este viernes, en el Centro John F. Kennedy, a partir de las 14 (horario argentino).

Un día antes de conocer a qué rivales enfrentará la selección argentina en la primera ronda de la próxima cita mundialista, Scaloni se mostró muy relajado y afirmó estar “un poco más tranquilo”, comparando con la lotería del Mundial de Qatar 2022.

“En el anterior estábamos haciendo muchas más cuentas”, aseguró el DT, que a su vez asumió que “después del sorteo va a ser igual”, por lo que intentará “disfrutar estos momentos”.

Continuando la comparación con el Mundial anterior, el entrenador oriundo de Pujato recordó que las cuentas que habían hecho “no se dieron” y recalcó que, para poder tener un buen torneo, deberán enfrentar a los mejores, catalogando al próximo como “un Mundial difícil”.

Acerca de la imposibilidad de enfrentarse a España hasta la final, además de Francia e Inglaterra en unas hipotéticas semifinales por una nueva regla de Fifa sobre el ranking mundial, el DT dejó en claro que “hay muchos equipos buenos, no son sólo esos cuatro” y comentó que siempre tocan “rivales fuertes a partir de los cuartos de final”.

En cuanto a la Finalissima, cuya disputa continúa sin confirmarse, Scaloni aseguró “no tener noticias” contando que viajó con el entrenador del conjunto español, Luis de la Fuente, y él “tampoco tiene confirmación absoluta”, además de opinar que “se podía haber jugado antes”.

Embed - La palabra de Lionel Scaloni en su llegada a Washington para el sorteo del Mundial 2026

El entrenador comentó además, con cierta disconformidad, que no sabe en qué horario se jugarán los partidos del Mundial y reflexionó: “Pensando en lo que fue el Mundial de Clubes puede llegar a preocupar. El espectáculo, con este calor, se complica”.

Por último, Scaloni afirmó que su selección está “bien”, valoró que sigan “batallando y luchando como si no se hubiera ganado nada” y opinó, sobre la actualidad de Messi, que él “decidirá y nos acompañará”.

Sobre este tema, el entrenador campeón del mundo y bicampeón de América dijo que “aunque parezca que el Mundial está cerca, seis meses son muchos”, aunque confía en que tome la decisión “que sea mejor para él y para la selección”.

Franco Colapinto circula en Abu Dabi delante de uno de los Sauber. El argentino solo fue mejor que Pierre Gasly.

Franco Colapinto finalizó arriba de Pierre Gasly en la FP2 pero con los Alpine hundidos en Abu Dabi

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi protagonizaron una larga rivalidad que sigue sumando capítulos.

La indirecta de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi: "No puedo creer que lo compares"

Todo lo que hay saber para el inicio de la próxima Copa del Mundo

A qué hora es el sorteo del Mundial 2026: formato, novedades y dónde verlo

En la mitad del partido de básquet se inició la batahola entre hinchas que motivó la suspensión del partido.

Básquet: suspenden un partido a mitad del juego por incidentes entre los hinchas

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria
La Ciudad

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario
La Ciudad

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil
Policiales

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

