Lionel Scaloni: "No tengo dudas de que Messi tomará la mejor decisión de cara al Mundial"

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, arribó este jueves por la noche a Washington, a un día del sorteo de los grupos para el próximo Mundial, y comentó que Lionel Messi “es maduro como para tomar la mejor decisión”, más allá de que el "10" ya dio a entender que será parte del plantel. A la vez, el DT afirmó que se enteró “hace un rato” que va a entrar a la ceremonia con la Copa del Mundo y aseguró que es “una alegría enorme” poder volver a estar en este evento.
El sorteo de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se realizará este viernes, en el Centro John F. Kennedy, a partir de las 14 (horario argentino).
Un día antes de conocer a qué rivales enfrentará la selección argentina en la primera ronda de la próxima cita mundialista, Scaloni se mostró muy relajado y afirmó estar “un poco más tranquilo”, comparando con la lotería del Mundial de Qatar 2022.
“En el anterior estábamos haciendo muchas más cuentas”, aseguró el DT, que a su vez asumió que “después del sorteo va a ser igual”, por lo que intentará “disfrutar estos momentos”.
Continuando la comparación con el Mundial anterior, el entrenador oriundo de Pujato recordó que las cuentas que habían hecho “no se dieron” y recalcó que, para poder tener un buen torneo, deberán enfrentar a los mejores, catalogando al próximo como “un Mundial difícil”.
Acerca de la imposibilidad de enfrentarse a España hasta la final, además de Francia e Inglaterra en unas hipotéticas semifinales por una nueva regla de Fifa sobre el ranking mundial, el DT dejó en claro que “hay muchos equipos buenos, no son sólo esos cuatro” y comentó que siempre tocan “rivales fuertes a partir de los cuartos de final”.
En cuanto a la Finalissima, cuya disputa continúa sin confirmarse, Scaloni aseguró “no tener noticias” contando que viajó con el entrenador del conjunto español, Luis de la Fuente, y él “tampoco tiene confirmación absoluta”, además de opinar que “se podía haber jugado antes”.
Embed - La palabra de Lionel Scaloni en su llegada a Washington para el sorteo del Mundial 2026
El entrenador comentó además, con cierta disconformidad, que no sabe en qué horario se jugarán los partidos del Mundial y reflexionó: “Pensando en lo que fue el Mundial de Clubes puede llegar a preocupar. El espectáculo, con este calor, se complica”.
Por último, Scaloni afirmó que su selección está “bien”, valoró que sigan “batallando y luchando como si no se hubiera ganado nada” y opinó, sobre la actualidad de Messi, que él “decidirá y nos acompañará”.
Sobre este tema, el entrenador campeón del mundo y bicampeón de América dijo que “aunque parezca que el Mundial está cerca, seis meses son muchos”, aunque confía en que tome la decisión “que sea mejor para él y para la selección”.