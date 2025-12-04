Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Juan Marcelo Sosa había sido acusado por llevarse el rodado y murió cerca de la subcomisaría 18ª. Dos jóvenes quedaron detenidos

La denuncia sobre el robo de una bicicleta derivó este jueves en la investigación sobre un posible homicidio en Cabín 9 . Según la versión preliminar, la persona fallecida era el ladrón que buscaba la policía . Los dos jóvenes que la acusaron fueron detenidos tras el operativo cerca del límite noreste de Pérez.

El Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) confirmó la muerte de Juan Marcelo Sosa alrededor de la una de la mañana. El hombre de 45 años había caído a casi 200 metros de la subcomisaría 18ª , donde lo habían señalado por haberse llevado el rodado.

Según fuentes oficiales, el supuesto maleante tenía sangre en la parte trasera de la cabeza cuando la policía encontró el cuerpo. Minutos más tarde, los médicos corroboraron el deceso, aunque hasta la mañana siguiente no había pistas sobre la causa de muerte.

El operativo se puso en marcha cuando David J. y otro muchacho de 16 años fueron a las dependencias policiales de Cabín 9 a denunciar que un hombre les había robado la bicicleta en el cruce de avenida Los Talas y El Jilguero . En ese momento, ambos advirtieron que el delincuente estaba pasando frente a la esquina de la seccional.

De acuerdo al relato inicial, el ciclista dobló hacia la calle El Sauce cuando llegó al cruce con Hudson. Los agentes que estaban en servicio salieron a buscarlo y el patrullaje concluyó muy cerca de la subcomisaría.

Sosa había quedado tendido a la altura de la calle Las Calandrias y no respondía ante las preguntas de los policías. A su lado había una bicicleta Top Mega rodado 26 de color violeta.

Mientras esperaban la llegada del Sies, el suboficial y el inspector que estaban en el lugar hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) porque notaron que Sosa no tenía signos vitales. A continuación, los médicos se hicieron cargo de la asistencia, pero no lograron evitar la muerte.

Finalmente, las fuerzas de seguridad provinciales arrestaron al joven de 19 años y al adolescente como parte del procedimiento. Ambos quedaron a disposición de la Justicia provincial tras el secuestro de la bicicleta y 4.600 pesos en efectivo.