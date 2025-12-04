Con el liderazgo de Romina Diez, La Libertad Avanza de Santa Fe consolida su espacio con nueve diputados

Con Javier Milei en los palcos, la Cámara baja recibió a sus nuevos integrantes. Entre los electos, Santa Fe aportó cuatro representantes de La Libertad Avanza, fuerza más votada en el distrito en la elección de octubre pasado. Así, Romina Diez, la arquitecta del armado libertario, fortalece su liderazgo.

Este miércoles, los diputados electos juraron en la Cámara Baja. Se trata de 127 nuevos legisladores que renovaron la mitad de la Cámara, tras las últimas elecciones, donde La Libertad Avanza logró ser la primera minoría con 95 bancas en su bloque. Entre los electos, Santa Fe aportó cuatro representantes de La Libertad Avanza, consolidando un espacio de nueve diputados nacionales.

El resultado, y la consolidación del equipo de legisladores, ratifica a Romina Diez como la figura política central del espacio de Javier Milei en Santa Fe. “Gracias Karina Milei y Javier Milei por hacer esto posible. Los 9 diputados de la Provincia de Santa Fe vamos a luchar por los intereses de la Patria y el Presidente. Comienza la reconstrucción argentina”, dijo Diez, tras confirmarse que La Libertad Avanza será primera minoría en la Cámara baja. Diez sigue ampliando las bases de su armado político y territorial con los jóvenes como protagonistas. No solo en la movilización y el respaldo militante, sino también en el ingreso de cuadros nuevos en los lugares de toma de decisiones y poder. En esta última elección, eligió promover a figuras jóvenes con fidelidad ideológica al proyecto de Milei, y esa decisión terminó validándose en las urnas.

“Santa Fe va a tener 9 diputados libertarios en el bloque de La Libertad Avanza. Todo esto es fruto del enorme laburo de Romina Diez en estos últimos 4 años. El presidente va a volver a la Argentina una potencia mundial. Vamos a acompañar al presidente desde el Congreso para hacer las reformas que faltan", dijo el diputado electo, Agustín Pellegrini.

“Feliz de formar parte de este gran equipo. Gracias Romina Diez por confiar en los jóvenes y en la renovación de la política. Santa Fe se pintó de violeta y ahora tiene 9 diputados que van a defender todos los proyectos que envíe Javier Milei”, dijo la joven Valentina Ravera.

La Libertad Avanza de Santa Fe continúa consolidando un despliegue territorial. Ahora tendrá un equipo de nueve representantes en el Congreso Nacional para representar las ideas de la libertad.