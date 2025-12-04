La Capital | Política | Romina Diez

Con el liderazgo de Romina Diez, La Libertad Avanza de Santa Fe consolida su espacio con nueve diputados

Los libertarios continúan consolidando un despliegue territorial en la provincia de Santa Fe

4 de diciembre 2025 · 16:56hs
Con el liderazgo de Romina Diez, La Libertad Avanza de Santa Fe consolida su espacio con nueve diputados

Con Javier Milei en los palcos, la Cámara baja recibió a sus nuevos integrantes. Entre los electos, Santa Fe aportó cuatro representantes de La Libertad Avanza, fuerza más votada en el distrito en la elección de octubre pasado. Así, Romina Diez, la arquitecta del armado libertario, fortalece su liderazgo.

Este miércoles, los diputados electos juraron en la Cámara Baja. Se trata de 127 nuevos legisladores que renovaron la mitad de la Cámara, tras las últimas elecciones, donde La Libertad Avanza logró ser la primera minoría con 95 bancas en su bloque. Entre los electos, Santa Fe aportó cuatro representantes de La Libertad Avanza, consolidando un espacio de nueve diputados nacionales.

Los nueve diputados de La Libertad Avanza serán: Romina Diez, Agustín Pellegrini, Juan Pablo Montenegro,Yamile Tomassoni, Valentina Ravera, Alejandro Bongiovanni, Verónica Razzini, Rocío Bonacci y Nicolas Mayoraz.

El resultado, y la consolidación del equipo de legisladores, ratifica a Romina Diez como la figura política central del espacio de Javier Milei en Santa Fe. “Gracias Karina Milei y Javier Milei por hacer esto posible. Los 9 diputados de la Provincia de Santa Fe vamos a luchar por los intereses de la Patria y el Presidente. Comienza la reconstrucción argentina”, dijo Diez, tras confirmarse que La Libertad Avanza será primera minoría en la Cámara baja. Diez sigue ampliando las bases de su armado político y territorial con los jóvenes como protagonistas. No solo en la movilización y el respaldo militante, sino también en el ingreso de cuadros nuevos en los lugares de toma de decisiones y poder. En esta última elección, eligió promover a figuras jóvenes con fidelidad ideológica al proyecto de Milei, y esa decisión terminó validándose en las urnas.

“Santa Fe va a tener 9 diputados libertarios en el bloque de La Libertad Avanza. Todo esto es fruto del enorme laburo de Romina Diez en estos últimos 4 años. El presidente va a volver a la Argentina una potencia mundial. Vamos a acompañar al presidente desde el Congreso para hacer las reformas que faltan", dijo el diputado electo, Agustín Pellegrini.

“Feliz de formar parte de este gran equipo. Gracias Romina Diez por confiar en los jóvenes y en la renovación de la política. Santa Fe se pintó de violeta y ahora tiene 9 diputados que van a defender todos los proyectos que envíe Javier Milei”, dijo la joven Valentina Ravera.

La Libertad Avanza de Santa Fe continúa consolidando un despliegue territorial. Ahora tendrá un equipo de nueve representantes en el Congreso Nacional para representar las ideas de la libertad.

Patricia Bullrich aseguró que la reforma laboral y el presupuesto 2026 serán la prioridad del oficialismo.

Bullrich anticipó que ya comenzaron las negociaciones para aprobar la reforma laboral

La Cámara de Diputados, escenario de una disputa polarizada entre La Libertad Avanza y el peronismo. 

Tras la jura, cómo quedaron los bloques en Diputados

El mandatario provincial dijo que la reforma laboral debe favorecer al interior.

Pullaro no quiere una "reforma laboral de derecha" y marcó coincidencias con la CGT

Con su hija en brazos y vestida con un vestido blanco y largo, Virginia Gallardo juró en la Cámara de Diputados.

Cruce entre Virginia Gallardo y una diputada santafesina: "Pensó que venía a un casamiento"

