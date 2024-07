A días de la reunión entre Milei y Macron, Villarruel tildó a Francia de "país colonialista" e "hipócrita"

La vicepresidenta se refirió a la polémica por Enzo Fernández. “No nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas”, afirmó

“Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad”, expresó la dirigente libertaria en su cuenta de la red social X.

El Presidente viajará a Francia el jueves 25 de julio para la inauguración de los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en París y tendrá un encuentro bilateral con Macron, con quien ya se vio y fotografió en el G7 de Italia. Los dichos de la titular del Senado contra el país de la Unión Europea llegan a pocos días de ese cónclave y en medio de horas en las que el conflicto por el video de los jugadores de la selección campeona de América no para de escalar.

Explicó el motivo de su posición. "Es algo que nos deja como país mal parados con tanta gloria y esto de poder llevar ese plano a algo ejemplificativo también es muy bueno y se hace en nuestro país y en el mundo", añadió sobre el cántico de la polémica.

Sin embargo, más tarde Milei replicó en sus redes sociales el comentario de un troll que reclamó la salida de Garro, ex intendente de La Plata y vinculado con el PRO, del Gobierno nacional.

"Decir que Messi tiene que PEDIR DISCULPAS a unos europeos colonizadores por una canción que encima dice la verdad, es ir TOTALMENTE EN CONTRA de la ideología del javo", sostuvo el tuit que reposteó Milei. Y concluyó: "GARRO TIENE QUE ESTAR AFUERA YA MISMO".

El video y el cántico de la selección

Todo había comenzado después de que se viralizara el video de una transmisión de Instagram que Enzo Fernández hizo desde el vestuario, en plenos festejos por la obtención de la Copa América en Miami. Allí se vio al mediocampista del Chelsea entonar el cántico con expresiones homofóbicas y racistas, acuñado por un grupo de jóvenes antes del Mundial de Qatar 2022.

"Escuchen, corran la bola, juegan en Francia, pero son todos de Angola. Qué lindo es, van a correr, son cometravas como el pu... de Mbappé. Su vieja es nigeriana, su viejo camerunés, pero en el documento, nacionalidad francés", dice la letra del canto.

A Fernández salieron a repudiarlo compañeros franceses de su equipo e incluso Chelsea anticipó que abrirá una investigación sobre el caso. En tanto, la Federación Francesa evaluaba elevar una protesta a la AFA.

Tras el revuelo, el martes a la noche Enzo Fernández hizo una publicación pidiendo disculpas.

Las declaraciones de Villarruel contra Francia hicieron recordar palabras similares expresadas por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, hace un año por una de las tantas crisis migratorias que tienen la Unión Europea. Esta fueron las expresiones de Meloni contra Francia: "Emmanuel Macron (presidente de Francia) nos describe como vomitivos, cínicos e irresponsables y aquí la prensa italiana comenzó a decir: '¿Usted escuchó lo que dijo Macron? Dijo que somos irresponsables, qué vergüenza'. Los irresponsables, Emmanuel Macron, son aquellos que bombardean Libia porque les daba fastidio que Italia tuviera una relación de privilegio en campo energético con Gaddafi dejándonos frente al caos de la inmigración ilegal que estamos enfrentando ahora. Los cínicos, Emmanuel Macron, son los franceses que envían a la gendarmería para devolver a cualquier inmigrante que intente cruzar la frontera en Ventimiglia. Pero sobre todo, porque las cosas tienen que ser contadas como se debe, vomitivo es quien, como Francia, continúa explotando África imprimiendo dinero para 14 países africanos, sobre los que aplica el señoreaje (impuesto sobre la fabricación) forzando a trabajar a niños en las minas extrayendo materias primas, como sucede en Níger, donde Francia extrae el 30% del uranio que precisa para operar sus reactores nucleares mientras que el 90% de la población de Níger vive sin electricidad. No nos venga a dar lecciones de moral, Macron, porque los africanos están abandonando su continente por culpa de ustedes. Y la solución no es transferir africanos para Europa, sino liberar África de algunos europeos. No aceptaremos sus lecciones de moral. ¿Está claro?".