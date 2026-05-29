Vóley: Las Panteras vuelven a Rosario para enfrentar a Bulgaria

Vóley de alto nivel asegurado. El partido entre ambos seleccionados se jugará en el cubierto de Newell's este sábado desde las 21

La líbero rosarino Agostina Pelozo (20) festeja con la opuesta Bianca Cugno (9). El duelo entre argentinas y búlgaras promete alta intensidad y un vóley de un altísimo nivel. Rosario, la ciudad del deporte, se viste de gala.

Las Panteras eligieron a la provincia de Santa Fe para mostrar su vóley y dar inicio a la temporada 2026 en la que tienen como máximos objetivos la Copa América y el Campeonato Sudamericano, que será clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El viernes se presentaron en el Ángel Malvicino, en la capital provincial, y en la noche de este sábado los harán en estadio cubierto de Newells Old Boys desde las 21, enfrentando al seleccionado de Bulgaria, uno de los más poderosos del planeta, que posteriormente iniciará su participación en la Volleyball Nations League 2026.

Después de las primeras semanas de entrenamientos, el cuerpo técnico encabezado por Facundo Morando definió la lista de convocadas para ambos partidos ante Bulgaria, nómina en la que figura la líbero rosarina Agostina Pelozo y cuenta además con los destacados regresos de la central Candelaria Herrera y la opuesta Anahí Tosi. En el plantel también están las armadoras Victoria Mayer, Morena Chiappero y Melany Detzel; las puntas Elina Rodríguez, Bianca Bertolino, Daniel Bulaich, Antonela Fortuna, Bernardita Aguilar y Nicole Pérez; las centrales Bianca Farriol, Avril García y Micaela Cabrera; las opuesta Bianca Cugno y la líbero Victoria Caballero. Cabe destacar que para el ciclo 2026 en el plantel también está la punta rosarina Martina Bednarek.

El último paso por Rosario

Por esos caprichos que a veces suele tener el deporte, paradójicamente, la última vez que Las Panteras estuvieron en Rosario fue hace exactamente un año, el 30 de mayo de 2025 cuando en el mismo escenario del encuentro de este sábado enfrentó al seleccionado de República Checa.

Los objetivos eran otros. En aquella temporada estaban puestos en la clasificación a la Liga de las Naciones, meta que no alcanzó, y en el Mundial de Tailandia, que terminó ganando Italia conducida por Julio Velazco.

Precisamente el encuentro ante República Checa fue en el marco de la preparación para la cita ecuménica por lo que el vóley de alto vuelo estuvo garantizado desde el vamos. Ese partido la selección argentina, conducida ya por Facundo Morando, cayó 0-3 con parciales de (17-25, 23-25 y 18-25). La máxima anotadora fue Monika Brancuska, de República Checa, con 14 puntos, mientras que la mejor argentina fue Bianca Cugno, quien sumó 12.

Las Panteras rosarinas

Esa noche, en la que Juan Carlos Baglietto cantó el himno ante cuatro mil almas, las rosarinas Agostina Pelozo y Martina Bednarek fueron alternando en cancha y tuvieron la oportunidad de mostrarse ante su gente y familiares. Más que correcto ingreso de ambas, en un contexto de irregularidad albiceleste.

Argentina alistó a Victoria Mayer (-), Bianca Cugno (12), Bianca Bertolino (9), Micaela Cabrera (4), Bianca Farriol (2), Nicole Pérez (1). Líberos: Agostina Pelozo y Antonela Fortuna. Ingresaron: Candela Salinas (5), Martina Bednarek (2), Emilia Balague, Daniela Bulaich.

El duelo en Rosario les sirvió de experiencia y Las Panteras tuvieron su revancha ante las europeas precisamente en su debut en el Mundial de Tailandia donde se impusieron por 3-1, con parciales de 18-25, 25-23, 25-17 y 26-24.

Cuba, en 2023, en el Bonilla

Para recordar la anterior visita de Las Panteras a Rosario para un amistoso internacional hay que remitirse y al 13 de junio de 2023, cuando enfrentaron y vencieron a Cuba 3-0, con parciales de 25-21, 25-15 y 25-14. Ese partido se jugó en el Salvador Bonilla del Club Atlético Provincial que esa noche lució repleto, es más, quedó chico.

El estadio fue una caldera impresionante, con una ovación ensordecedora. Obviamente las más aplaudidas fueron las rosarinas Agostina Beltramino y Agostina Pelozo. La cordobesa Bianca Cugno fue la máxima anotadora de la noche con 14 puntos.

Este encuentro formó parte de una gira de cinco partidos amistosos que Las Panteras, conducidas por Daniel Castelani, jugaron en diferentes ciudades del país como preparación para la Copa Panamericana, el Campeonato Sudamericano y el Preolímpico.

Argentina formó esa noche con: Victoria Mayer (4), Bianca Cugno (14), Candelaria Herrera (6), Bianca Farriol (7), Daniela Bulaich (11), Yamila Nizetich (10). Líbero: Antonela Fortuna y Agostina Pelozo. Ingresaron: Agostina Beltramino (-), Erika Mercado (1), María Luz Cosulich (-).