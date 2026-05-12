La Capital | Policiales | Fran Riquelme

Fran Riquelme habló en juicio: "No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado"

Acusado de liderar una asociación ilícita e instigar homicidios desde la cárcel, Riquelme negó acusaciones, habló de causas armadas y una comisaría corrupta

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

12 de mayo 2026 · 18:30hs
Fran Riquelme habló en juicio: No me dedico a matar personas

Fran Riquelme habló en juicio: "No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado".

"Yo no me dedico a matar personas. Porque sé que si mato tengo que estar toda mi vida preso y yo tengo un hijo de siete años". Francisco "Fran" Riquelme, de 34 años, habló por primera vez en el juicio iniciado hace dos meses al que llegó acusado como jefe de una asociación ilícita e instigador de dos homicidios. En su declaración ante el tribunal, además de desligarse de la acusación, contó cómo pasa sus días como preso de alto perfil, pidió limpiar el nombre de su familia y apuntó contra una comisaría corrupta y el supuesto armado de la causa por la que fue detenido en 2020.

Fran Riquelme es uno de los doce presuntos miembros de la banda, que tiene a quince imputados en juicio, para los que la Fiscalía pidió la condena de prisión perpetua. El debate inició a mediados de marzo y tiene como principal acusado a Riquelme, sindicado como jefe de una banda criminal que en el año 2021 creció en el barrio Empalme Graneros con el visto bueno del narco Estaban Alvarado.

>> Leer más: Fran Riquelme y violencia narco en la zona noroeste: empezó un juicio histórico con 12 pedidos de perpetua

En ese contexto es que, por conexión virtual desde la cárcel de Marcos Paz, Riquelme decidió declarar en la audiencia de este martes y a pocos días de los alegatos de cierre del juicio. "Quiero limpiar el nombre de mi familia, porque acá se habló de la organización de la familia Riquelme. ¿Qué familia Riquelme?, yo tengo ocho hermanos, son laburantes, mi familia son todos trabajadores, los únicos detenidos somos mi hermano y yo", dijo en el tramo final de su declaración.

Fran Riquelme en juicio

Para el fiscal Patricio Saldutti, a cargo de la causa provincial por la que está en juicio, aquellas actividades vinculadas al comercio de drogas -entre otros delitos como extorsiones- se llevaron a cabo en paralelo a una disputa territorial con una banda del barrio Ludueña. En ese marco se sitúa la mayoría de crímenes que se ventilaron durante el debate y por los cuales, en dos casos, Riquelme está imputado como instigador. La Fiscalía asegura que fue quien, desde la cárcel de Piñero, ordenó los asesinatos de Alejandro "Peladito" Ramírez y Juan Cruz Ferrari.

"Yo no mandé a matar a nadie. La Fiscalía estuvo dos meses y se supone que trajo un montón de pruebas, pero nunca escuché en el juicio alguna escucha o algún mensaje para acusarme a mí de instigador de homicidio", aseguró y destacó que previo a su detención se dedicaba "a otra cosa". "Antes de caer detenido mi negocio iba por otro lado, por eso estoy en la Justicia Federal", dijo en alusión a la causa por narcotráfico por la que está acusado desde 2024. "No me dedico a matar personas", remarcó en más de una ocasión.

>> Leer más: Engaños, emboscadas y un femicidio: los crímenes por los que juzgan a la banda de Fran Riquelme

Por el homicidio de Peladito Ramírez, presunto transero del barrio que fue emboscado a balazos cuando iba en su auto, la Fiscalía presentó como evidencia el relato de una testigo que aseguró haber escuchado a los autores materiales del ataque exigirle a Riquelme el pago prometido por el crimen. "La testigo esa declaró en la comisaría 12ª. Todo el mundo tiene conocimiento que es una comisaría corrupta", aseguró y ligó a esa seccional a la banda rival.

Comisaría corrupta y causa sin avances

"Hubo testigos que comentaron que en la puerta de la comisaría 12ª estaba el búnker de Mauro Gerez", aseguró respecto de las declaración de testigos durante el juicio acerca de la seccional del barrio Ludueña. Gerez fue uno de los miembros más relevantes de la organización criminal que operó en ese barrio con jefes desde la cárcel de Piñero y que mantuvo una disputa territorial con la organización que la Justicia le atribuye a Riquelme haber liderado.

La connivencia con la comisaría 12ª con el delito quedó expuesta en la causa contra Gerez. "Arreglé ahí en la taquería, no llegué a audiencia", dijo Gerez en mayo de 2022 según consta en los peritajes a celulares que sirvieron de evidencia para condenarlo en 2025 como jefe de la asociación ilícita. Se refería a lo ocurrido tras un crimen en el barrio Empalme Graneros en el que Gerez participó y por el cual estuvo demorado en la comisaría 12ª sin dejar rastros.

>> Leer más: "Arreglé en la taquería": miembro de una banda criminal confesó protección de la comisaría 12º

Las especulaciones de Riquelme alcanzaron también el motivo por el que en 2020 cayó en prisión: el intento de asesinato de Mariana Ortigala, testigo contra el narco Esteban Alvarado que luego fue imputada por presuntos delitos vinculados a Los Monos. Por ese hecho Riquelme quedó como imputado pero a seis años de ocurrido no hubo más avances. En ese sentido aseguró que se trató de una "causa armada" por Guille Cantero y un fiscal provincial. "Una semana antes que me lleven detenido yo ya sabía que me iban a llevar. Todo el día sabía que yo no tenía nada que ver con esa causa y decidí quedarme en mi casa", aseguró.

Desde la cárcel

Una vez en prisión Riquelme fue imputado por su presunto liderazgo de una asociación ilícita. Una acusación que dio cuenta de un aspecto poco explorado en investigaciones judiciales: la facilidad que varios reclusos tuvieron para consolidar sus trayectorias criminales como organizadores o jefes de bandas que operaban en las calles de Rosario. En enero de 2024 sumó otra acusación como instigador, ya desde la cárcel de Ezeiza, de un ataque contra la comisaría 19ª ocurrido en diciembre de 2023.

Anteriormente había sido imputado en otras causas que lo ubicaban como instigador de balaceras a instituciones públicas. En julio de 2023 lo acusaron de haber ordenado siete ataques ocurridos entre abril y mayo de aquel año contra escuelas. La finalidad era dejar mensajes destinados a miembros de la banda rival con la que disputaban los territorios de los barrios Empalme Graneros, Ludueña e Industrial. También le atribuyeron ataques al complejo penitenciario de 27 de Febrero al 7800 y a las comisarías 16ª y 20ª como represalias a las restricciones que cumplía como preso de alto perfil.

Todavía preso sin condena, Riquelme espera la finalización del juicio en el que podrá ser sentenciado a la pena máxima. En ese marco contó cómo pasa sus días y pidió asistencia médica alegando problemas de salud. "Hace tres años que tengo visitas por video. Estuve dos años que no pude ver a mi hijo. Me encuentro encerrado 20 horas por día. Ahora gracias a Dios me dan cuatro horas para salir, dos a la mañana y dos a la tarde. Pero estuve encerrado desde 2023 hasta septiembre de 2025, todo el día en la celda, me sacaban media hora para bañarme y comer. Y nunca recibí tratamiento por el tema de mi salud".

Noticias relacionadas
Nora Yolanda Bergamin fue asesinada en su casa de French al 600 de Granadero Baigorria. Un nieto descubrió el crimen.

Comenzó el juicio al acusado de matar a una vecina de Granadero Baigorria para robarle

Avioneta sospechosa y operativo de Gendarmería en campos santafesinos por presunto vuelo narco.  

Vuelo narco en campos santafesinos: secuestran avioneta y atropellan a un gendarme

El joven baleado este martes en zona sudoeste fue trasladado al Heca por una familiar. Pasó a quirófano

Sin mediar palabra, un joven fue baleado en la vereda de su casa: está grave en el Heca

En una requisa realizada en la cárcel de Piñero, las autoridades hallaron un boquete en un baño

Cárcel de Piñero: descubrieron un boquete en un sector de presos de alto perfil

Ver comentarios

Las más leídas

Qué fue de la vida del rosarino al que Grondona le cerró las puertas del periodismo

Qué fue de la vida del rosarino al que Grondona le cerró las puertas del periodismo

Newells: la lista de los futbolistas que no continuarán en el Parque se podría extender

Newell's: la lista de los futbolistas que no continuarán en el Parque se podría extender

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Las jugosas anécdotas de Cantizano, Verón y Ovando en Central, contada por sus formadores

Las jugosas anécdotas de Cantizano, Verón y Ovando en Central, contada por sus formadores

Lo último

Murió a los 29 años Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies en la NBA

Murió a los 29 años Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies en la NBA

Fran Riquelme habló en juicio: No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado

Fran Riquelme habló en juicio: "No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado"

Marcha universitaria en Rosario: una multitud se movilizó hacia el Monumento a la Bandera

Marcha universitaria en Rosario: una multitud se movilizó hacia el Monumento a la Bandera

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos bolivianos detenidos, cocaína y autos incendiados

Gendarmería interceptó la aeronave cerca de Villa Eloísa tras una persecución con vehículos de apoyo, tiros y un agente atropellado. El gobierno nacional confirmó que hay droga incautada, aunque aún no precisó la cantidad.
Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos bolivianos detenidos, cocaína y autos incendiados
Fran Riquelme habló en juicio: No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado

Por Martín Stoianovich
Policiales

Fran Riquelme habló en juicio: "No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado"

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario
La Ciudad

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario

Cirugía estética fatal en Rosario: juzgan a médico por la muerte de una paciente tras una liposucción
La Ciudad

Cirugía estética fatal en Rosario: juzgan a médico por la muerte de una paciente tras una liposucción

Gendarmería secuestró 47 kilos de cocaína y 20 de pasta base en un micro en el norte santafesino
POLICIALES

Gendarmería secuestró 47 kilos de cocaína y 20 de pasta base en un micro en el norte santafesino

Multa millonaria para otra conductora que manejó por el paseo peatonal de los silos Davis
La Ciudad

Multa millonaria para otra conductora que manejó por el paseo peatonal de los silos Davis

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué fue de la vida del rosarino al que Grondona le cerró las puertas del periodismo

Qué fue de la vida del rosarino al que Grondona le cerró las puertas del periodismo

Newells: la lista de los futbolistas que no continuarán en el Parque se podría extender

Newell's: la lista de los futbolistas que no continuarán en el Parque se podría extender

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Las jugosas anécdotas de Cantizano, Verón y Ovando en Central, contada por sus formadores

Las jugosas anécdotas de Cantizano, Verón y Ovando en Central, contada por sus formadores

Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario

Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario

Ovación
Apenas dos dudas en la selección argentina: los 24 jugadores de Scaloni para el Mundial
Ovación

Apenas dos dudas en la selección argentina: los 24 jugadores de Scaloni para el Mundial

Apenas dos dudas en la selección argentina: los 24 jugadores de Scaloni para el Mundial

Apenas dos dudas en la selección argentina: los 24 jugadores de Scaloni para el Mundial

Central, en la definición: algunos hablan de coincidencia, otros sueñan con que sea una señal

Central, en la definición: algunos hablan de coincidencia, otros sueñan con que sea una señal

Cuándo jugaría Central si vence a Racing y llega a las semifinales del torneo Apertura

Cuándo jugaría Central si vence a Racing y llega a las semifinales del torneo Apertura

Policiales
Gendarmería secuestró 47 kilos de cocaína y 20 de pasta base en un micro en el norte santafesino
POLICIALES

Gendarmería secuestró 47 kilos de cocaína y 20 de pasta base en un micro en el norte santafesino

Fran Riquelme habló en juicio: No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado

Fran Riquelme habló en juicio: "No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado"

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos bolivianos detenidos, cocaína y autos incendiados

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos bolivianos detenidos, cocaína y autos incendiados

Comenzó el juicio al acusado de matar a una vecina de Granadero Baigorria para robarle

Comenzó el juicio al acusado de matar a una vecina de Granadero Baigorria para robarle

La Ciudad
Marcha universitaria en Rosario: una multitud se movilizó hacia el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Marcha universitaria en Rosario: una multitud se movilizó hacia el Monumento a la Bandera

Problemas de salud y empleo: cómo está la familia que vivió un mes en plazas céntricas

Problemas de salud y empleo: cómo está la familia que vivió un mes en plazas céntricas

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario

Multa millonaria para otra conductora que manejó por el paseo peatonal de los silos Davis

Multa millonaria para otra conductora que manejó por el paseo peatonal de los silos Davis

Crecen los casos de psitacosis y leptospirosis en Santa Fe, con aumento de internaciones
La Ciudad

Crecen los casos de psitacosis y leptospirosis en Santa Fe, con aumento de internaciones

Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario
Policiales

Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario

Cuidacoches: advierten que la prohibición puede sobrecargar el fuero penal

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cuidacoches: advierten que la prohibición puede sobrecargar el fuero penal

Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los detenidos podrían evitar la prisión
La Ciudad

Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los detenidos podrían evitar la prisión

El rosarino detrás del histórico hallazgo astronómico que llega a History Channel

Por Lucía Inés López
Zoom

El rosarino detrás del histórico hallazgo astronómico que llega a History Channel

Paro bancario nacional: cuándo es, qué trámites no se podrán hacer y las entidades afectadas
Información General

Paro bancario nacional: cuándo es, qué trámites no se podrán hacer y las entidades afectadas

Un hombre terminó en cirugía tras ser apuñalado: hay un sospechoso detenido
POLICIALES

Un hombre terminó en cirugía tras ser apuñalado: hay un sospechoso detenido

Día de la Enfermería: una profesión clave que sigue enfrentando déficit y desgaste en Rosario
La Ciudad

Día de la Enfermería: una profesión clave que sigue enfrentando déficit y desgaste en Rosario

Falsas denuncias: datos oficiales contradicen el relato de una ola de casos en Argentina
Información General

Falsas denuncias: datos oficiales contradicen el relato de una "ola de casos" en Argentina

El tiempo en Rosario: martes con frío de mañana pero una tarde muy agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con frío de mañana pero una tarde muy agradable

Una muestra invita a descubrir la historia de Rosario a través de sus azulejos
La Ciudad

Una muestra invita a descubrir la historia de Rosario a través de sus azulejos

Avanza la concesión de la avenida Circunvalación, ruta 33 y la autopista a Buenos Aires
La Ciudad

Avanza la concesión de la avenida Circunvalación, ruta 33 y la autopista a Buenos Aires

Central levantó una columna de la tercera bandeja y el Gigante cambia su silueta
Ovación

Central levantó una columna de la tercera bandeja y el Gigante cambia su silueta

La familia que vivía en una plaza céntrica tuvo buenas noticias
La Ciudad

La familia que vivía en una plaza céntrica tuvo buenas noticias

La nueva camiseta de Argentino fue presentada en un evento especial
Ovación

La nueva camiseta de Argentino fue presentada en un evento especial

Asociación Médica de Rosario celebra 94 años con fuerte reclamo por la crisis del sistema de salud

Asociación Médica de Rosario celebra 94 años con fuerte reclamo por la crisis del sistema de salud

Malcorra les respondió a los hinchas de Independiente tras su gol errado ante Central
Ovación

Malcorra les respondió a los hinchas de Independiente tras su gol errado ante Central

Las tres mejores calificaciones de Newells, obra de la gestión de Frank Kudelka

Por Rodolfo Parody
Ovación

Las tres mejores calificaciones de Newell's, obra de la gestión de Frank Kudelka

La cantante de Eclipse total del corazón pelea por su vida en un hospital
Zoom

La cantante de "Eclipse total del corazón" pelea por su vida en un hospital

Imputan a Hamburguesita por un homicidio y un robo en banda en Santa Fe
Policiales

Imputan a Hamburguesita por un homicidio y un robo en banda en Santa Fe