Fran Riquelme habló en juicio: "No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado".

"Yo no me dedico a matar personas. Porque sé que si mato tengo que estar toda mi vida preso y yo tengo un hijo de siete años" . Francisco "Fran" Riquelme , de 34 años, habló por primera vez en el juicio iniciado hace dos meses al que llegó acusado como jefe de una asociación ilícita e instigador de dos homicidios. En su declaración ante el tribunal, además de desligarse de la acusación, contó cómo pasa sus días como preso de alto perfil, pidió limpiar el nombre de su familia y apuntó contra una comisaría corrupta y el supuesto armado de la causa por la que fue detenido en 2020.

Fran Riquelme es uno de los doce presuntos miembros de la banda, que tiene a quince imputados en juicio, para los que la Fiscalía pidió la condena de prisión perpetua. El debate inició a mediados de marzo y tiene como principal acusado a Riquelme, sindicado como jefe de una banda criminal que en el año 2021 creció en el barrio Empalme Graneros con el visto bueno del narco Estaban Alvarado.

En ese contexto es que, por conexión virtual desde la cárcel de Marcos Paz, Riquelme decidió declarar en la audiencia de este martes y a pocos días de los alegatos de cierre del juicio. "Quiero limpiar el nombre de mi familia, porque acá se habló de la organización de la familia Riquelme. ¿Qué familia Riquelme?, yo tengo ocho hermanos, son laburantes, mi familia son todos trabajadores, los únicos detenidos somos mi hermano y yo" , dijo en el tramo final de su declaración.

Fran Riquelme en juicio

Para el fiscal Patricio Saldutti, a cargo de la causa provincial por la que está en juicio, aquellas actividades vinculadas al comercio de drogas -entre otros delitos como extorsiones- se llevaron a cabo en paralelo a una disputa territorial con una banda del barrio Ludueña. En ese marco se sitúa la mayoría de crímenes que se ventilaron durante el debate y por los cuales, en dos casos, Riquelme está imputado como instigador. La Fiscalía asegura que fue quien, desde la cárcel de Piñero, ordenó los asesinatos de Alejandro "Peladito" Ramírez y Juan Cruz Ferrari.

"Yo no mandé a matar a nadie. La Fiscalía estuvo dos meses y se supone que trajo un montón de pruebas, pero nunca escuché en el juicio alguna escucha o algún mensaje para acusarme a mí de instigador de homicidio", aseguró y destacó que previo a su detención se dedicaba "a otra cosa". "Antes de caer detenido mi negocio iba por otro lado, por eso estoy en la Justicia Federal", dijo en alusión a la causa por narcotráfico por la que está acusado desde 2024. "No me dedico a matar personas", remarcó en más de una ocasión.

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Por el homicidio de Peladito Ramírez, presunto transero del barrio que fue emboscado a balazos cuando iba en su auto, la Fiscalía presentó como evidencia el relato de una testigo que aseguró haber escuchado a los autores materiales del ataque exigirle a Riquelme el pago prometido por el crimen. "La testigo esa declaró en la comisaría 12ª. Todo el mundo tiene conocimiento que es una comisaría corrupta", aseguró y ligó a esa seccional a la banda rival.

Comisaría corrupta y causa sin avances

"Hubo testigos que comentaron que en la puerta de la comisaría 12ª estaba el búnker de Mauro Gerez", aseguró respecto de las declaración de testigos durante el juicio acerca de la seccional del barrio Ludueña. Gerez fue uno de los miembros más relevantes de la organización criminal que operó en ese barrio con jefes desde la cárcel de Piñero y que mantuvo una disputa territorial con la organización que la Justicia le atribuye a Riquelme haber liderado.

La connivencia con la comisaría 12ª con el delito quedó expuesta en la causa contra Gerez. "Arreglé ahí en la taquería, no llegué a audiencia", dijo Gerez en mayo de 2022 según consta en los peritajes a celulares que sirvieron de evidencia para condenarlo en 2025 como jefe de la asociación ilícita. Se refería a lo ocurrido tras un crimen en el barrio Empalme Graneros en el que Gerez participó y por el cual estuvo demorado en la comisaría 12ª sin dejar rastros.

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Las especulaciones de Riquelme alcanzaron también el motivo por el que en 2020 cayó en prisión: el intento de asesinato de Mariana Ortigala, testigo contra el narco Esteban Alvarado que luego fue imputada por presuntos delitos vinculados a Los Monos. Por ese hecho Riquelme quedó como imputado pero a seis años de ocurrido no hubo más avances. En ese sentido aseguró que se trató de una "causa armada" por Guille Cantero y un fiscal provincial. "Una semana antes que me lleven detenido yo ya sabía que me iban a llevar. Todo el día sabía que yo no tenía nada que ver con esa causa y decidí quedarme en mi casa", aseguró.

Desde la cárcel

Una vez en prisión Riquelme fue imputado por su presunto liderazgo de una asociación ilícita. Una acusación que dio cuenta de un aspecto poco explorado en investigaciones judiciales: la facilidad que varios reclusos tuvieron para consolidar sus trayectorias criminales como organizadores o jefes de bandas que operaban en las calles de Rosario. En enero de 2024 sumó otra acusación como instigador, ya desde la cárcel de Ezeiza, de un ataque contra la comisaría 19ª ocurrido en diciembre de 2023.

Anteriormente había sido imputado en otras causas que lo ubicaban como instigador de balaceras a instituciones públicas. En julio de 2023 lo acusaron de haber ordenado siete ataques ocurridos entre abril y mayo de aquel año contra escuelas. La finalidad era dejar mensajes destinados a miembros de la banda rival con la que disputaban los territorios de los barrios Empalme Graneros, Ludueña e Industrial. También le atribuyeron ataques al complejo penitenciario de 27 de Febrero al 7800 y a las comisarías 16ª y 20ª como represalias a las restricciones que cumplía como preso de alto perfil.

Todavía preso sin condena, Riquelme espera la finalización del juicio en el que podrá ser sentenciado a la pena máxima. En ese marco contó cómo pasa sus días y pidió asistencia médica alegando problemas de salud. "Hace tres años que tengo visitas por video. Estuve dos años que no pude ver a mi hijo. Me encuentro encerrado 20 horas por día. Ahora gracias a Dios me dan cuatro horas para salir, dos a la mañana y dos a la tarde. Pero estuve encerrado desde 2023 hasta septiembre de 2025, todo el día en la celda, me sacaban media hora para bañarme y comer. Y nunca recibí tratamiento por el tema de mi salud".