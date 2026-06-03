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Biblioteca Vigil: reclaman la restitución de partes de un telescopio sustraídas en la dictadura

El pedido ingresó al Concejo. Desde la institución educativa apuntaron que parte de ese instrumental reclamado se encuentra en el Planetario

Matías Petisce

Por Matías Petisce

3 de junio 2026 · 06:10hs
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La Biblioteca Popular Constancio Vigil reclama un telescopio reflector Carl Zeiss..

La Biblioteca Popular Constancio Vigil reclama un telescopio reflector Carl Zeiss..

Integrantes de la Biblioteca Popular Constancio Vigil y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) solicitaron en el Concejo Municipal la restitución de elementos pertenecientes al observatorio astronómico de la institución, desguazado en plena dictadura por los interventores de turno. Parte de ese instrumental reclamado se encuentra en el Observatorio Astronómico Municipal.

Se trata de un filtro monocromador Lyot, que solía utilizarse para tomar imágenes y observar el sol en épocas cuando no había satélites para medir y anticipar las tormentas solares.

Además, la entidad educativa y cultural de Alem 3078 también reclama el telescopio reflector Carl Zeiss, de 300 milímetros. Incluso, integrantes de la Vigil no descartaron que el Planetario tenga otro equipamiento sustraído en aquellas épocas.

En principio, los interventores de la institución habían aludido a una donación hacia el observatorio ubicado en el parque Urquiza, aunque los representantes legales de la Biblioteca aseguraron que ese traspaso formal no se encuentra asentado en ningún sitio.

Restitución a la Biblioteca Vigil

El pedido fue realizado ante la comisión de Gobierno por parte del presidente de la Biblioteca Vigil, Roberto Frutos; el licenciado en física y especialista de la institución, Carlos Silva; Natalia García, quien está a cargo del área de memoria de la Vigil; la presidenta honoraria nacional de la APDH, Norma Ríos, la presidenta local, Noelia Castañeda, y la abogada querellante, Gabriela Durruty.

>> Leer más: Biblioteca Vigil: mitos en torno al robo del telescopio y una radio que se comunicaba con el Kremlin

En ese marco, aseguraron que comprobaron que esos elementos eran patrimonio de la entidad a partir de sus propias investigaciones, al apuntar que ambos elementos fueron a integrar el Observatorio Municipal, entre 1978 y 1982, de acuerdo a los testimonios aportados en la causa que se tramita en la Justicia Federal.

También resaltaron que el equipamiento en poder del Planetario era, en el momento en que la entidad lo adquirió, el único en Latinoamérica y había uno similar en la entonces Unión Soviética, mientras que equipamiento parecido sólo lo tenían la Nasa (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, de Estados Unidos) y algún ente en Alemania.

"Se sabe que se robaron la lente y el espejo parabólico de uno de los telescopios, aproximadamente en el año 1979, que es cuando acusaron a los alumnos de la secundaria como chivos expiatorios. Después, en el momento en que la intervención vende el observatorio a la provincia, entre el 79 y el 82, se desmontaron esas dos piezas y tenemos la certeza a partir de la investigación que realizamos y la presentamos en la causa por los delitos económicos cometidos en la dictadura", precisó en declaraciones a La Capital el presidente de la Vigil.

El directivo aseguró además que la Secretaría Legal y Técnica del municipio "sabe que los elementos están ahí y que fueron ingresados como donación, pero a partir de un hecho totalmente irregular".

Recalcó una vez más que "no hay registros" en el inventario de todo ese instrumental. "De hecho, de la destrucción perpetrada en el museo de Ciencias Naturales del establecimiento educativo, el escaso 5 por ciento de lo que quedó se donó al museo Gallardo y al Ameghino de Santa Fe, pero en este caso no hay nada", dijo.

Pedido al Concejo

Los referentes expresaron también que, a partir de una reciente respuesta de la empresa Zeiss, que les llegó el pasado 22 de mayo, estiman que también podrían tener una calculadora científica y adaptadores.

"Faltan una calculadora electrónica enviada con el equipo, un tubo y una cámara Smith que se acoplaban a los telescopios para observar estrellas y otros astros, puesto que también se podían realizar seguimientos automatizados; también faltan oculares y un montón de piezas", aclaró.

>> Leer más: La cara luminosa de la luna: la historia de la recuperación del telescopio de la Biblioteca Vigil

De esta manera quedó formalizado el pedido al Concejo, a través de un expediente para la restitución. Asimismo, solicitaron se informe que los elementos los está usando el Observatorio Astronómico Municipal.

"El telescopio y el filtro están emplazados en la cúpula del observatorio del Planetario. Incluso el propio director del lugar reconoció que los elementos están allí y que se deben restituir como corresponde. Por eso decimos que el Ejecutivo y el Concejo municipales tiene la oportunidad de reparar con estricta justicia aquello que ocurrió en dictadura y parte de la democracia, donde no hubo autoridades que dieron respuesta", destacó.

Según indicó, tanto el telescopio como el filtro Lyot habrían ingresado formalmente por vía administrativa entre 1999 y 2004, ya en plena vigencia de la democracia y que aún contaba con Jorge Menegozzi como tesorero y uno de los "liquidadores" del patrimonio de la Vigil, que además contaba con filiales en las provincias de San Juan y Mendoza. A principios de mayo la Justicia federal procesó a Menegozzi por administración fraudulenta en la causa de bienes apropiados y desguazados durante la última dictadura cívico militar y parte de la democracia.

"Menegozzi era uno de los principales responsables de los liquidadores de la Vigil, por eso decimos que la causa es un hito histórico en muchos sentidos porque se llegó al procesamiento de uno de los responsables civiles de todo el proceso", valoró.

El concejal Fabrizio Fiatti precisó que el Ejecutivo municipal está a disposición de la Justicia y coincidió en que ya contestó los oficios que se enviaron, de modo que se acordó remitir el expediente al Ejecutivo para contar con mayor información.

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