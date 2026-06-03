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Un hombre se encuentra grave en el Heca tras haber caído de un techo en barrio Refinería

Sucedió este miércoles al mediodía en Rawson y don Orione. El hombre, de 45 años, se encuentra intubado y corre riesgo de vida

3 de junio 2026 · 15:07hs
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Sucedió en Rawson y don Orione. 

Sucedió en Rawson y don Orione. 

Un hombre, de 45 años, se encuentra peleando por su vida en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) tras caer este miércoles al mediodía de un techo en Rawson y Don Orione, en barrio Refinería.

El hombre, identificado como Emanuel Lucas C. de 45 años, cayó del techo por causas que todavía se desconocen. Fue asistido por personal del del Sies quienes le diagnosticaron politraumatismos graves y lo trasladaron al Heca.

Desde el nosocomio comunicaron que el paciente presenta traumatismo encéfalo craneal grave, fractura de cadera, contusión pulmonar y se encuentra intubado con riesgo de vida.

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