Un hombre se encuentra grave en el Heca tras haber caído de un techo en barrio Refinería

Un hombre, de 45 años, se encuentra peleando por su vida en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) tras caer este miércoles al mediodía de un techo en Rawson y Don Orione, en barrio Refinería.
Sucedió este miércoles al mediodía en Rawson y don Orione. El hombre, de 45 años, se encuentra intubado y corre riesgo de vida
Un hombre, de 45 años, se encuentra peleando por su vida en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) tras caer este miércoles al mediodía de un techo en Rawson y Don Orione, en barrio Refinería.
El hombre, identificado como Emanuel Lucas C. de 45 años, cayó del techo por causas que todavía se desconocen. Fue asistido por personal del del Sies quienes le diagnosticaron politraumatismos graves y lo trasladaron al Heca.
Desde el nosocomio comunicaron que el paciente presenta traumatismo encéfalo craneal grave, fractura de cadera, contusión pulmonar y se encuentra intubado con riesgo de vida.
Noticia en desarrollo
El proyecto contempla la incorporación de 3450 m2 nuevos de playa pública, la construcción de un parque acuático sin tocar la playa pública, el arreglo del conducto Piaggio y más vistas al río