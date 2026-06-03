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Rosario irá casa por casa para detectar chicos en riesgo y adultos mayores que viven solos

El municipio identificó a 2.200 chicos como población prioritaria y lanzará acciones para acompañar a más de 40.000 mayores de 65 años que viven solos

3 de junio 2026 · 08:49hs
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Rosario lanza un plan para acompañar a niños pequeños y adultos mayores que viven solos

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Rosario lanza un plan para acompañar a niños pequeños y adultos mayores que viven solos

La Municipalidad de Rosario pondrá en marcha un sistema de seguimiento personalizado para detectar y acompañar a niños pequeños que hayan interrumpido controles médicos o trayectorias de cuidado, y a personas mayores de 65 años que atraviesan situaciones de soledad. La iniciativa forma parte del programa Mil65, una estrategia que busca concentrar recursos en dos etapas consideradas críticas de la vida: los primeros 1.000 días desde la gestación y la vejez.

Según datos oficiales, en la ciudad viven cerca de 40.000 niños y niñas en sus primeros mil días de vida y más de 143.000 personas mayores de 65 años. Dentro de este último grupo, unas 40.000 viven solas.

Búsqueda activa de chicos en situación de vulnerabilidad

Uno de los principales cambios será la implementación de dispositivos territoriales para identificar a chicos que hayan quedado fuera de los circuitos de atención médica, controles de salud o espacios de acompañamiento.

La estrategia combinará acciones universales dirigidas a todas las familias con un seguimiento específico de niños considerados prioritarios por presentar trayectorias fragmentadas de acceso a derechos. El objetivo es intervenir tempranamente desde el embarazo y durante los primeros años de vida.

>> Leer más: Javkin y la presentación de "Mil65": "Siempre hay paz cuando no hay indiferencia"

Un nuevo centro de día y un hogar nocturno para adultos mayores

Para la población mayor, el municipio anunció la apertura de "La Casa Grande", un centro de día que funcionará en la zona sur de Rosario, y la puesta en marcha de un nuevo Hogar Nocturno destinado a personas mayores en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa también incluye nuevas herramientas para enfrentar un fenómeno que las autoridades identifican como uno de los principales problemas de este grupo etario: la soledad no deseada.

Teléfono de escucha y actividades para combatir la soledad

Entre las medidas previstas figura la creación del programa Teléfono Acompañar, una línea destinada a brindar escucha activa, detectar situaciones de aislamiento y vincular a las personas con espacios de atención y encuentro.

Además, se ampliarán las propuestas para adultos mayores mediante la Escuela de los Grandes y la creación del Club de los Grandes, un espacio pensado para promover actividades recreativas, culturales y sociales.

Un sistema integrado de cuidados

El programa también prevé fortalecer la articulación entre áreas municipales, universidades, organizaciones sociales, centros de jubilados, entidades religiosas y colegios profesionales para ampliar la capacidad de detección temprana y acompañamiento.

La idea es pasar de intervenciones aisladas a un sistema integrado de cuidados que permita identificar situaciones de vulnerabilidad antes de que se agraven y construir redes de apoyo tanto para las infancias como para los adultos mayores.

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