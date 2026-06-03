Rosario irá casa por casa para detectar chicos en riesgo y adultos mayores que viven solos

El municipio identificó a 2.200 chicos como población prioritaria y lanzará acciones para acompañar a más de 40.000 mayores de 65 años que viven solos

La Municipalidad de Rosario pondrá en marcha un sistema de seguimiento personalizado para detectar y acompañar a niños pequeños que hayan interrumpido controles médicos o trayectorias de cuidado, y a personas mayores de 65 años que atraviesan situaciones de soledad. La iniciativa forma parte del programa Mil65 , una estrategia que busca concentrar recursos en dos etapas consideradas críticas de la vida: los primeros 1.000 días desde la gestación y la vejez.

Según datos oficiales, en la ciudad viven cerca de 40.000 niños y niñas en sus primeros mil días de vida y más de 143.000 personas mayores de 65 años. Dentro de este último grupo, unas 40.000 viven solas.

Uno de los principales cambios será la implementación de dispositivos territoriales para identificar a chicos que hayan quedado fuera de los circuitos de atención médica, controles de salud o espacios de acompañamiento.

La estrategia combinará acciones universales dirigidas a todas las familias con un seguimiento específico de niños considerados prioritarios por presentar trayectorias fragmentadas de acceso a derechos. El objetivo es intervenir tempranamente desde el embarazo y durante los primeros años de vida.

>> Leer más: Javkin y la presentación de "Mil65": "Siempre hay paz cuando no hay indiferencia"

Un nuevo centro de día y un hogar nocturno para adultos mayores

Para la población mayor, el municipio anunció la apertura de "La Casa Grande", un centro de día que funcionará en la zona sur de Rosario, y la puesta en marcha de un nuevo Hogar Nocturno destinado a personas mayores en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa también incluye nuevas herramientas para enfrentar un fenómeno que las autoridades identifican como uno de los principales problemas de este grupo etario: la soledad no deseada.

Teléfono de escucha y actividades para combatir la soledad

Entre las medidas previstas figura la creación del programa Teléfono Acompañar, una línea destinada a brindar escucha activa, detectar situaciones de aislamiento y vincular a las personas con espacios de atención y encuentro.

Además, se ampliarán las propuestas para adultos mayores mediante la Escuela de los Grandes y la creación del Club de los Grandes, un espacio pensado para promover actividades recreativas, culturales y sociales.

Un sistema integrado de cuidados

El programa también prevé fortalecer la articulación entre áreas municipales, universidades, organizaciones sociales, centros de jubilados, entidades religiosas y colegios profesionales para ampliar la capacidad de detección temprana y acompañamiento.

La idea es pasar de intervenciones aisladas a un sistema integrado de cuidados que permita identificar situaciones de vulnerabilidad antes de que se agraven y construir redes de apoyo tanto para las infancias como para los adultos mayores.