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Condenan a dos policías por exigir coimas a motociclistas en un control de tránsito en Rosario

Recibieron penas a 1 año y medio de prisión condicional por hechos cometidos hace siete años en Ayacucho y Circunvalación. Los inhabilitaron para integrar la fuerza

27 de mayo 2026 · 15:28hs
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La comisaría 29ª de Villa Gobernador Gálvez

Foto: Google Street View.

La comisaría 29ª de Villa Gobernador Gálvez, donde trabajaban los policías condenados por cobrar coimas en un móvil asignado a la seccional.

Dos policías de la provincia de Santa Fe fueron condenados a penas que cumplirán en libertad por una serie de coimas a motociclistas cometidas siete años atrás en la zona sur, en el límite con Villa Gobernador Gálvez, cuando ambos se desempeñaban en la comisaría 29ª de esa ciudad. Los efectivos fueron sentenciados a 1 año y medio de prisión condicional y a tres años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública al finalizar un juicio oral por el caso.

Los condenados son Damián Flavio Godoy y Walter Javier Romero, quienes a siete años de los hechos llegaron a juicio oral por exigir dinero a motociclistas cuando realizaban un control vehicular en Ayacucho y Circunvalación. El juez Leandro Lucente los consideró coautores de dos hechos de exacciones ilegales, en tanto que los absolvió por la duda en un tercer caso. La fiscal Karina Bartocci había solicitado penas de 3 años de prisión condicional e inhabilitaciòn por cinco años.

Control de tránsito

Los episodios ocurrieron entre las 11.45 y las 12.15 del 31 de marzo de 2019 cuando ambos acusados prestaban servicio para la comisaría 29ª de Villa Gobernador Gálvez a bordo del móvil 7591. Durante un procedimiento de control vehicular frenaron la marcha de tres conductores de motos a los que les exigieron dinero para permitirles continuar circulando.

>>Leer más: Una comisaría bajo la lupa: dos policías de Rosario quedaron presos por coimear a dos detenidos

A las 11.45 detuvieron a una mujer que iba en una moto de color azul junto a su hijo menor de edad. Los policías le reclamaron dinero por circular sin casco. Según se planteó en el juicio, uno de los empleados recibió el dinero que le entregó la mujer dentro del patrullero, “tapando con sus manos para evitar que la maniobra fuera advertida”. Luego le permitieron a la conductora que reanudara su viaje.

El segundo hecho fue minutos después de las 12. Frenaron la marcha de una moto negra y le retuvieron la tarjeta verde al conductor, al que no le permitieron circular si no entregaba dinero. El motociclista sacó cien pesos de la billetera y entonces le permitieron que se retirara del control. El último fue a las 12.05 cuando ambos funcionarios detuvieron a un joven que se desplazaba en una moto negra junto a su pareja. Les permitieron retirarse del lugar tras una entrega de dinero.

>>Leer más: Imputan a cuatro policías por coima a familiar de un preso

En el juicio, la fiscal remarcó que las tres maniobras se realizaron sin dejar constancias en actas o una hoja de ruta, “con el único fin de obtener un provecho propio”. Las tres secuencias fueron captadas por un domo de la Central de Emergencias 911, imágenes que se ofrecieron como prueba en el debate concluido con dos condenas.

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