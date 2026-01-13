La Capital | La Ciudad | Género

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave que sigue acéfala

En noviembre del año pasado renunció Alicia Tate y aún no se oficializó su reemplazo. Organizaciones feministas reclaman presupuesto y políticas públicas

13 de enero 2026 · 17:28hs
Los feminismos reclaman a la Secretaría de Género provincial

Foto: Virginia Benedetto/ La Capital

Los feminismos reclaman a la Secretaría de Género provincial

El inicio de 2026 volvió a exponer una tensión que atraviesa a la provincia de Santa Fe desde fines del año pasado: mientras la violencia extrema contra las mujeres no se detiene, el área estatal encargada de coordinar las políticas de género continúa sin una funcionaria a cargo. En apenas 13 días se registraron dos asesinatos de mujeres, uno en Rosario y otro en Reconquista y, a más de un mes de la renuncia de la secretaria, el gobierno provincial aún no designó un reemplazo.

El pasado sábado, Andrea Zeballos fue asesinada en Rosario en un hecho que continúa bajo investigación judicial. Este lunes, Analía Colomer fue víctima de un femicidio íntimo en Reconquista. Dos crímenes que reavivaron el reclamo de organizaciones feministas y de derechos humanos, que advierten que la falta de conducción política en la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad no es un dato menor.

Una renuncia que dejó un vacío

La secretaría quedó acéfala tras la renuncia de Alicia Tate, confirmada por el gobernador Maximiliano Pullaro el pasado 25 de noviembre, en un acto público por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La salida de la funcionaria fue anunciada de manera imprevista durante la presentación de las tobilleras electrónicas duales para agresores en causas de violencia de género.

>> Leer más: La secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Santa Fe presentó la renuncia en el 25N

Pullaro aclaró entonces que la renuncia respondía a “razones personales” y no políticas, y destacó la trayectoria y el compromiso de Tate, quien había asumido en diciembre de 2023, cuando el área perdió rango ministerial y pasó a funcionar como secretaría dentro del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.

Desde ese momento, y ya entrado el nuevo año, la Secretaría continúa sin una autoridad designada que asuma la coordinación política del área, en una provincia atravesada por altos niveles de violencia machista y femicidios vinculados tanto a relaciones íntimas como a economías ilegales.

Mientras tanto, en las actividades coordinadas por la Secretaría, quien da el presente es Susana Bartolomé, la directora provincial de fortalecimiento territorial en políticas de igualdad.

Violencia que no da tregua

Los datos de 2025 refuerzan la preocupación. Según el relevamiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), el año pasado se registraron en Santa Fe 43 muertes violentas de mujeres, entre femicidios, feminicidios en contextos de narcotráfico, suicidios femicidas y un travesticidio.

De ese total, 17 fueron femicidios, en su mayoría íntimos: el 82 % de los perpetradores eran parejas o exparejas, y el resto pertenecía al círculo cercano de las víctimas. El 38 % de las mujeres asesinadas había realizado denuncias previas, y algunas contaban con medidas judiciales como prohibiciones de acercamiento o botones de alarma, que no evitaron los crímenes.

Durante 2025, además, 23 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre, y se registraron al menos 74 intentos de femicidio en la provincia.

El reclamo por políticas con territorio y presupuesto

Desde MuMaLá Santa Fe señalaron que la continuidad de la Secretaría sin una funcionaria a cargo se inscribe en un proceso de debilitamiento de las políticas de género, marcado por la falta de coordinación territorial, escaso impacto comunitario y presupuestos insuficientes.

Embed

“Lejos de reemplazar las políticas eliminadas por el gobierno nacional, la provincia no logra fortalecer dispositivos propios con alcance real en los territorios”, advirtieron. Y remarcaron que la ausencia de una autoridad política en el área agrava ese escenario, al dificultar la articulación entre organismos, municipios, organizaciones sociales y el sistema judicial.

>> Leer más: Violencia de género: Santa Fe presentó las tobilleras electrónicas duales para acusados

Las referentes insistieron en que resulta vital contar con un ámbito institucional jerarquizado que diseñe políticas públicas integrales, con presupuesto acorde, que den cumplimiento efectivo a la ley provincial 13.348 y a las normativas nacionales e internacionales vigentes en materia de prevención y erradicación de la violencia de género.

Noticias relacionadas
avanzan las obras del estadio arena en el parque independencia: abririan el corredor gastronomico antes de septiembre

Avanzan las obras del Estadio Arena en el parque Independencia: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

Son muchos en la clase media de la población los que deciden pasar un rato en el parque o algún espacio público para disminuir los gastos de la salida.

Revelan que el 40 % de la población no puede irse de vacaciones por falta de ingresos

El gobernador Maximiliano Pullaro defendió la política salarial aplicada durante los últimos años.

Pullaro: "Los empleados públicos nunca van a perder contra la inflación, dimos la palabra"

Un camionero falleció el martes 13 de enero de 2026 en 27 de Febrero y Circunvalación, frente a la entrada al puerto de Rosario.

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

Bombazo: el Charrúa se refuerza con un volante formado en Central y campeón con Racing

Bombazo: el Charrúa se refuerza con un volante formado en Central y campeón con Racing

Lo último

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Depresión: alarmante aumento de las consultas ¿hay respuestas para todos?

Depresión: alarmante aumento de las consultas ¿hay respuestas para todos?

Tragedia en Brasil: una mujer, su pareja y su hijo de 4 años murieron electrocutados por un cable caído

Tragedia en Brasil: una mujer, su pareja y su hijo de 4 años murieron electrocutados por un cable caído

Tiene 15 años, no completó el test de alcoholemia y protagonizó una peligrosa secuencia de choques

La adolescente atropelló a un trabajador, escapó y a los pocos metros chocó contra un contenedor y el frente de una vivienda en Ocampo y Constitución. La policía no pudo completar el test de alcoholemia, que fue considerado positivo por protocolo
Tiene 15 años, no completó el test de alcoholemia y protagonizó una peligrosa secuencia de choques
La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8% en diciembre
Economía

La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8% en diciembre

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cuánto salen y cómo conseguirlas
Ovación

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cuánto salen y cómo conseguirlas

Buscan a una mujer desaparecida en Rosario: piden datos para dar con su paradero
La Ciudad

Buscan a una mujer desaparecida en Rosario: piden datos para dar con su paradero

Casilda: imputan al empleado de una empresa por estafas con viviendas modulares
Policiales

Casilda: imputan al empleado de una empresa por estafas con viviendas modulares

Choque y alcohol: la influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

Choque y alcohol: la influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

Bombazo: el Charrúa se refuerza con un volante formado en Central y campeón con Racing

Bombazo: el Charrúa se refuerza con un volante formado en Central y campeón con Racing

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga Profesional

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga Profesional

Ovación
El llamativo silencio de Ever Banega, que se fue de Newells a otro equipo sin despedirse de los hinchas
OVACIÓN

El llamativo silencio de Ever Banega, que se fue de Newell's a otro equipo sin despedirse de los hinchas

El llamativo silencio de Ever Banega, que se fue de Newells a otro equipo sin despedirse de los hinchas

El llamativo silencio de Ever Banega, que se fue de Newell's a otro equipo sin despedirse de los hinchas

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cuánto salen y cómo conseguirlas

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cuánto salen y cómo conseguirlas

El hijo de Batistuta junto a Chamot y Boggio asumen un ambicioso proyecto en un equipo del interior

El hijo de Batistuta junto a Chamot y Boggio asumen un ambicioso proyecto en un equipo del interior

Policiales
Casilda: imputan al empleado de una empresa por estafas con viviendas modulares
Policiales

Casilda: imputan al empleado de una empresa por estafas con viviendas modulares

Prisión preventiva para el hombre que había acosado a una empleada de un almacén de Alberdi

Prisión preventiva para el hombre que había acosado a una empleada de un almacén de Alberdi

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero

Escruche en el Palacio de Los Leones: Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor

Escruche en el Palacio de Los Leones: "Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor"

La Ciudad
Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave que sigue acéfala
La Ciudad

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave que sigue acéfala

Tiene 15 años, no completó el test de alcoholemia y protagonizó una peligrosa secuencia de choques

Tiene 15 años, no completó el test de alcoholemia y protagonizó una peligrosa secuencia de choques

Buscan a una mujer desaparecida en Rosario: piden datos para dar con su paradero

Buscan a una mujer desaparecida en Rosario: piden datos para dar con su paradero

Avanzan las obras del Estadio Arena en el parque Independencia: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

Avanzan las obras del Estadio Arena en el parque Independencia: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

Cambios en viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje
Información General

Cambios en viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje

Alerta entre nutricionistas: La nueva pirámide alimentaria de EEUU confunde a la población
Salud

Alerta entre nutricionistas: "La nueva pirámide alimentaria de EEUU confunde a la población"

Revelan que el 40 % de la población no puede irse de vacaciones por falta de ingresos
La Ciudad

Revelan que el 40 % de la población no puede irse de vacaciones por falta de ingresos

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción en la AFA
Ovación

Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción en la AFA

Banco Nación: ahora se podrán pedir créditos hipotecarios de forma online
Información General

Banco Nación: ahora se podrán pedir créditos hipotecarios de forma online

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio
La Ciudad

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio

Pinamar: un nene de 8 años está grave tras un choque entre dos UTV y una Amarok
Información General

Pinamar: un nene de 8 años está grave tras un choque entre dos UTV y una Amarok

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Por Alvaro Torriglia
Economía

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Veredas: en 2025 se reconstruyeron más de 340 cuadras en Rosario
La Ciudad

Veredas: en 2025 se reconstruyeron más de 340 cuadras en Rosario

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la propina sugerida en Rosario
La Ciudad

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la "propina sugerida" en Rosario

Anmat prohibió una serie de medicamentos por deficiencias de elaboración
Información General

Anmat prohibió una serie de medicamentos por deficiencias de elaboración

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda
Policiales

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda

Provincia refuerza la prevención del dengue en las Escuelas de Verano
La Ciudad

Provincia refuerza la prevención del dengue en las Escuelas de Verano

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

Por Facundo Borrego
Economía

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta
La Región

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

Newells renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas

Dos sicarios presos por el crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum
Información General

Dos sicarios presos por el crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum

Por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe murió en choque un penitenciario
LA REGION

Por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe murió en choque un penitenciario

Aseguran que Juliana Awada está de novia con un empresario
Información General

Aseguran que Juliana Awada está de novia con un empresario