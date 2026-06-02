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El peronismo de Santa Fe no sale de la zona de crisis y dilata definiciones de cara a 2027

La conducción partidaria resolvió posponer hasta nuevo aviso la cumbre convocada para el sábado próximo

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

2 de junio 2026 · 22:17hs
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El peronismo de Santa Fe no sale de la zona de crisis y dilata definiciones de cara a 2027

Con el objetivo de terminar de sellar consensos mínimos que permitan diseñar la estrategia electoral de cara a 2027, el Partido Justicialista (PJ) de Santa Fe resolvió posponer hasta nuevo aviso la cumbre convocada originalmente para este sábado.

El objetivo de la conducción partidaria a manos de Guillermo Cornaglia (referente del sector de los senadores provinciales) es llegar al nuevo encuentro del PJ con las diferencias internas en modo pausa y, de ese modo, fijar el punto de partida hacia un año electoral decisivo.

>> Leer más: El peronismo de Santa Fe dio el primer paso para dejar atrás una extensa etapa de dispersión

“Es con todos adentro”, deslizan a La Capital respecto de la estrategia para 2027. De hecho, el flyer con el llamado al frustrado cónclave del sábado en la sede ubicada en la ciudad de Santa Fe rezaba: “El futuro se construye en unidad”.

Pero tanto el Movimiento Evita (el primero en bajarse del encuentro) como los espacios que conducen el exgobernador Omar Perotti y el senador nacional Marcelo Lewandowski objetaron la forma en que la cúpula del partido preparó la nueva cumbre.

De hecho, el perottismo venía de reclamar una mayor apertura hacia intendentes y demás referentes territoriales, y la democratización de la toma de decisiones, entre otras medidas, antes de materializar la cita cara a cara con las restantes tribus.

El puzzle justicialista

La síntesis definitiva luce todavía lejana, aunque la discusión por la inminente reforma electoral en la provincia contribuye a ordenar de algún modo las piezas del puzzle justicialista. Por lo pronto, el consenso interno se nutre exclusivamente con la necesidad de mantener las Paso en Santa Fe.

Si bien un grupo de senadores provinciales del peronismo presentó un proyecto propio de reforma electoral, los componentes del PJ en Diputados mantienen distancia del mismo y esperan definiciones de Unidos, la coalición gobernante, y alguna convocatoria al diálogo de la Casa Gris.

Esta última instancia quedó plasmada en el comunicado emitido tras la última reunión de la mesa de acción política del justicialismo santafesino.

Comunicado de prensa PJ 03 06 2026

A su vez, los diputados provinciales del perottismo ya tienen en carpeta una iniciativa con modificaciones al marco legal que regula los comicios en la provincia.

Paralelamente, otros actores del PJ de Santa Fe atienden su juego: la exsenadora nacional María de los Angeles Sacnun acaba de presentar una propuesta para construir un nuevo pacto social, económico y productivo en la provincia. Lo hizo frente a referentes industriales, científicos, trabajadores, comerciantes, productores, cooperativistas y representantes del ámbito universitario.

En la conducción del peronismo santafesino machacan con que la postergación de la nueva cumbre interna obedece únicamente a cuestiones organizativas. E insisten en que la unidad es la garantía de competitividad electoral.

Todo indica que la nueva cita podría llegar después del Mundial. Aunque, para el PJ provincial, el tiempo sin acción solo aplaza el dolor de las heridas que siguen abiertas desde 2023.

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