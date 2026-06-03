Puente Rosario - Victoria: con obras casi listas, se viene una suba del peaje

El reajuste tarifario superaría el 200 por ciento para un conector vial estratégico por el que transitan 180 mil rodados al mes. Así lo disponen los pliegos

Tal como establecen los pliegos y a punto de finalizar el plan de obras que puso en valor la ruta del Puente Rosario - Victoria, ya asoma un aumento de peaje. De acuerdo al contrato, podría incrementarse a unos 3 mil pesos pesos para la categoría base, incluso con una ampliación tarifaria de 559 pesos extra para este tipo de vehículo. Es decir que el reajuste tarifario superaría el ciento por ciento para un conector vial estratégico por el que transitan 180 mil rodados al mes. Como dato, el primer tarifazo autorizado por el gobierno nacional se produjo sobre la ruta nacional 12, con un reciente decreto que avaló subas de entre el 146 y el 270 por ciento.

Desde que Conexión Alto Delta se hizo cargo de la operación vial de la ruta nacional 174 (puente Rosario-Victoria) en enero de este año, se puso en marcha un plan de contingencia para mejorar la transitabilidad de la ruta. Tareas de bacheo, eliminación del ahuellamiento, corte de césped, repintado de la señalización horizontal, ampliación de la cartelería y la iluminación del puente, se destacan entre las principales acciones que aún se realizan.

El 16 de abril comenzó el cobro de peaje para transitar en ambos sentidos. Y para fines de ese mes, se llegó al 50 por ciento de adhesión al sistema de Telepase, que cuenta con un valor tarifario promocional y permite la recarga virtual. Cabe recordar que se acepta el pago con tarjeta de crédito o débito, que se pueden usar en los tótems ubicados en las estaciones de cobro, pero el dinero en efectivo para abonar quedó en el pasado.

puenterosariovictoria14 Desde que comenzó el cobro del peaje en el puente Rosario-Victoria con sistema Telepase y pago electrónico, el sistema de cobro que tiene beneficios y descuentos alcanzó el 50 por ciento de los usuarios.

A comienzos de mayo, se colocaron nuevos pórticos que forman parte de la modernización de la ruta. Allí, los conductores encuentran mensajería variable sobre el estado del tránsito y datos del clima. Además, se realiza control de altura para prevenir accidentes y hay sistema de balanzas para vehículos de carga pesada.

Mayoría con Telepase

En la actualidad, el tramo ya cuenta con un 77 por ciento de pasos con Telepase y el número sigue creciendo. Se están a punto de finalizar las obras de puesta en valor y, de acuerdo al contrato, la concesionaria quedará en en condiciones de aumentar la tarifa. Por eso, y con la certificación de las obras y el pedido formal a Vialidad Nacional, se estima que hacia julio el puente podría tener un cambio en los valores del peaje.

Según lo publicado por la plataforma del gobierno nacional, el importe original para la categoría 1 (hasta dos ejes y de 2,30 metros de altura) era de 2.798,18 pesos, pero en enero pasado se autorizó que la tarifa tope para el cobro de esta categoría base es de 2892,56 pesos. Además, se estableció un monto para ampliar el cobro con un adicional de 559,63 pesos.

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En la actualidad, para los vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura con Telepase el valor es de 1.043,92 pesos con Telepase; mientras que con pago electrónico es de 2.087,83 pesos.

Para los coches de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o con rueda doble el Telepase habilita al cobro de 2.087,83 pesos y con pago electrónico de 4.175,66 pesos. En la licitación, se había presentado una oferta de peaje de 3.385 pesos.

Qué dicen los pliegos

De acuerdo a los pliegos, el contrato establece un nuevo importe de 2.798,18 pesos con ampliación de hasta 559,63 pesos.

Es decir que la suba podría ubicarse en el 200 por ciento y llegar así a guarismos que golpearán al bolsillo de los usuarios viales.

Así ya ocurrió, y de acuerdo a la resolución 717/26, en el peaje de Zárate en la ruta nacional 12. Los incrementos autorizados arrancan del 146 al 270 por ciento, de acuerdo a las categorías de vehículos.

Los autos con Telepase pasaron de pagar 1.913,86 a abonar 4.707,32 pesos; mientras que para el pago electrónico la tarifa a pagar se incrementó de 3.827,71 a 9.414,65 pesos. Para los autos de categoría 2, el peaje con Telepase pasó de 3.827,71 a 9.414,65 pesos, es decir el salto fue del 146 por ciento. Ese mismo porcentaje de incremento también alcanza a la modalidad de pago electrónico que trepó de 7.655,43 a 18.829,29 pesos.

El mayor tarifazo fue para los camiones de 6 ejes y de más de 2,10 metros de altura: 270 por ciento. El peaje con pago automático pasó de 7.655,43 a 28.243,94 pesos; mientras que, con pago electrónico, la tarifa creció de 15.310,86 pesos a 56.487,88.

El aumento "sustancial y significativo" se producirá una vez que Vialidad Nacional apruebe el pedido y luego de la certificación del plan de puesta en valor de los 60 kilómetros de extensión de la ruta a Victoria. Un valor agregado que presentará Conexión Alto Delta será la finalización de toda la nueva iluminación en el puente. Este proceso podría quedar plasmado para fines de julio.

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Etapa de definiciones

En el marco de la Red Federal de Concesiones, los tramos van atravesando sus procesos de cara al otorgamiento a manos privadas del cobro de peaje para el mantenimiento de las rutas nacionales. Un esquema tradicional a 20 años. El plan consta de cuatro etapas.

Primero fue el turno de las rutas del Mercosur, en manos del tramo Oriental y Conexión. La segunda ronda licitatoria fue para un conglomerado de firmas (Concret Nor, Marcalba-Pose-Coarco) para los tramos Sur-Atlántico-Acceso Sur y Pampa en manos de la mendocina Ceosa.

La tercera licitación involucra al área metropolitana de Rosario en el tramo Portuario Norte (un segmento de la autopista a Buenos Aires, y ruta 33 desde Pérez hasta Trenque Lauquen). Se presentaron 17 empresas cuyos antecedentes técnicos y económicos están bajo el análisis de la comisión evaluadora.

Finalmente, la cuarta privatización tuvo a 20 empresas interesadas en quedarse con una megalicitación de ocho tramos cuyas rutas nacionales atraviesan Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Mendoza. En el caso de la región de Rosario, se trata de una gran porción de la autopista a Córdoba.