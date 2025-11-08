Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

El crimen ocurrió este sábado por la tarde en un sector limítrofe con Rosario. Secuestraron un revólver calibre 38 y hay dos detenidos por encubrimiento

Una mujer murió asesinada a balazos este sábado por la tarde en un sector de Villa Gobernador Gálvez . Por el caso hay al menos tres detenidos, a quienes se les incautó un arma de fuego que, presuntamente, se utilizó en el crimen mencionado. En principio se trataría de un femicidio y el autor sería una expareja de la víctima.

El asesinato ocurrió poco antes de las 15.30 en Raúl Alfonsín y Bordabehere , de acuerdo a las informaciones policiales brindadas a La Capital, quienes identificaron a la víctima como Romina Sánchez, de 25 años.

Efectivos de la Policía llegaron al lugar tras una llamado al 911 a media tarde de este sábado. Minutos después, personal del Sies constató el fallecimiento de la joven como consecuencia de las heridas sufridas por el ataque de un arma de fuego.

De acuerdo a las primeras informaciones, la Policía de Acción Táctica (PAT) realizó un operativo de saturación en la zona y logró detener a un hombre que se desplazaba en una moto azul, una Motomel 110cc, a la altura del barrio Las Flores .

En ese procedimiento, realizado en Flor de Nácar y Calle 513, los uniformados secuestraron el arma que estaba en el interior de una vivienda, escondida debajo de un colchón y sería la que se habría utilizado el femicida.

moto secuestrada

Quiénes son los detenidos sospechados del femicidio

El detenido que iba a bordo de la motocicleta fue identificado como Alejandro Enrique P., de 25 años, quien sería ex pareja de la mujer asesinada a balazos, de acuerdo a la versión aportada por testigos.

En tanto, los otros apresados fueron identificados como Micaela Alejandra C, de 43 años, y Roberto Adrián P., de 35. Ambos están sindicados como encubridores de lo que encuadraría bajo la figura de femicidio.

Interviene el fiscal de Homicidios Dolosos Alejandro Ferlazzo, quien ordenó medidas pertinentes al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer el crimen.