La Capital | Policiales | Villa Gobernador Gálvez

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

El crimen ocurrió este sábado por la tarde en un sector limítrofe con Rosario. Secuestraron un revólver calibre 38 y hay dos detenidos por encubrimiento

8 de noviembre 2025 · 18:59hs
La víctima yacía en un descampado

Gentileza: Desarrollo Zonal

La víctima yacía en un descampado, en Villa Gobernador Gálvez.
Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Una mujer murió asesinada a balazos este sábado por la tarde en un sector de Villa Gobernador Gálvez. Por el caso hay al menos tres detenidos, a quienes se les incautó un arma de fuego que, presuntamente, se utilizó en el crimen mencionado. En principio se trataría de un femicidio y el autor sería una expareja de la víctima.

El asesinato ocurrió poco antes de las 15.30 en Raúl Alfonsín y Bordabehere, de acuerdo a las informaciones policiales brindadas a La Capital, quienes identificaron a la víctima como Romina Sánchez, de 25 años.

Efectivos de la Policía llegaron al lugar tras una llamado al 911 a media tarde de este sábado. Minutos después, personal del Sies constató el fallecimiento de la joven como consecuencia de las heridas sufridas por el ataque de un arma de fuego.

revólver 38

De acuerdo a las primeras informaciones, la Policía de Acción Táctica (PAT) realizó un operativo de saturación en la zona y logró detener a un hombre que se desplazaba en una moto azul, una Motomel 110cc, a la altura del barrio Las Flores.

En ese procedimiento, realizado en Flor de Nácar y Calle 513, los uniformados secuestraron el arma que estaba en el interior de una vivienda, escondida debajo de un colchón y sería la que se habría utilizado el femicida.

moto secuestrada

Quiénes son los detenidos sospechados del femicidio

El detenido que iba a bordo de la motocicleta fue identificado como Alejandro Enrique P., de 25 años, quien sería ex pareja de la mujer asesinada a balazos, de acuerdo a la versión aportada por testigos.

En tanto, los otros apresados fueron identificados como Micaela Alejandra C, de 43 años, y Roberto Adrián P., de 35. Ambos están sindicados como encubridores de lo que encuadraría bajo la figura de femicidio.

>> Leer más: Violencia de género: un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste

Interviene el fiscal de Homicidios Dolosos Alejandro Ferlazzo, quien ordenó medidas pertinentes al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer el crimen.

Noticias relacionadas
El sospechoso quedó bajo arresto por la acusación de su pareja.

Lo detuvieron por pegarle a su pareja mientras estaba borracho y armado

Villa Gobernador Gálvez: “A toda la ciudadanía, les decimos que, si sienten cualquier tipo de malestar o angustia, no están solos

Villa Gobernador Gálvez habla de salud mental y profundiza políticas públicas de abordaje

Dos de los miembros de la banda narco de Villa Gobernador Gálvez imputada esta semana. 

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

El Servicio Penitenciario suma agentes para trabajar en El Infierno.

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

Ver comentarios

Las más leídas

Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Newells fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

A Central le falló la aceleración y no pudo meter una marcha más

A Central le falló la aceleración y no pudo meter una marcha más

Lo último

Liga Rosarina: sancionaron a Adiur y Pablo VI en el fútbol de primera división

Liga Rosarina: sancionaron a Adiur y Pablo VI en el fútbol de primera división

Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

Newells y la emoción de Lucas Bernardi y Ever Banega por el triunfazo ante Huracán

Newell's y la emoción de Lucas Bernardi y Ever Banega por el triunfazo ante Huracán

Dengue: cuáles son los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Se podrán vacunar personas infectadas con dengue en temporadas anteriores. Qué requisitos tener en cuenta y a dónde recurrir para inocularse de manera gratuita

Dengue: cuáles son los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Por Lucas Ameriso

Newells consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario
Policiales

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe
La Ciudad

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Newells fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

A Central le falló la aceleración y no pudo meter una marcha más

A Central le falló la aceleración y no pudo meter una marcha más

Newells tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Newell's tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Ovación
Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

Por Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)
Ovación

Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

Newells y la emoción de Lucas Bernardi y Ever Banega por el triunfazo ante Huracán

Newell's y la emoción de Lucas Bernardi y Ever Banega por el triunfazo ante Huracán

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Policiales
Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

Violencia de género: un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste

Violencia de género: un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

La Ciudad
Dengue: cuáles son los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: cuáles son los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción
Policiales

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior
Política

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027
Política

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria
Política

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?
Salud

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo
Policiales

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei
Política

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años
Salud

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026
Ovación

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista
Información General

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación
POLICIALES

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras
La Ciudad

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
POLICIALES

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante
La Región

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria
POLICIALES

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades