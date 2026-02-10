La Capital | La Región | donación de sangre

Realizarán una jornada de donación de sangre en Villa Gobernador Gálvez

Será este miércoles 11 por la mañana en el Club Sportivo y también podrán registrarse donadores de médula ósea

10 de febrero 2026 · 10:53hs
Para ser donante se requiere llevar Documento Nacional de Identidad (DNI). Tener entre 18 y 65 años

Para ser donante se requiere llevar Documento Nacional de Identidad (DNI). Tener entre 18 y 65 años, no ir en ayunas, que haya pasado un año desde el último tatuaje, piercing o cirugía, que hayan pasado dos meses desde la última donación de sangre. 

Una iniciativa conjunta de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y la ONG “Donar nos une” promueve una jornada de donación voluntaria de sangre. Será este miércoles 11 de febrero, de 8.30 a 12.30, en el Club Sportivo (Libertad y 12 de Octubre), donde además habrá registro de médula ósea. Quienes estén interesados deberán inscribirse en https://surl.lu/zxswxe.

Con respecto a la importancia de donar sangre, la secretaria de Salud, Alejandra Ratti, indicó: “Las donaciones regulares de sangre de personas sanas son imprescindibles para garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se precise”.

La donación de sangre salva vidas

Donar sangre puede salvar una vida, o incluso más, si se separa la donación por componentes –glóbulos rojos, plaquetas y plasma–. Un poquito de algo tuyo puede hacer mucho por otros”, agregó la funcionaria. A la vez, informó que quienes lo deseen podrán inscribirse como potenciales donantes de médula ósea.

Requisitos

Para ser donante se requiere llevar Documento Nacional de Identidad (DNI). Tener entre 18 y 65 años, no ir en ayunas, que haya pasado un año desde el último tatuaje, piercing o cirugía, que hayan pasado dos meses desde la última donación de sangre.

