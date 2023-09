Una de las detenidas en la causa por extorsión se grabó en un bar temático que recrea una prisión

El fin de semana Lorena estaba en ese hotel top de Puerto Madero —en el que una noche para dos personas ronda los $400.000— y como parte de su estadía en Buenos Aires el viernes colgó en su red social de Instagram un reel sobre su visita a un bar temático llamado The Hole-Alcatraz. El sitio se encuentra en el barrio de Palermo y la mujer cuenta en el video historias sobre los convictos más famosos y se mostró con un prontuario en mano mientras estaba dentro de una celda que es parte de la ambientación del bar. La premonición fue total: dos días después Lorena fue detenida. Según sus propias redes, Lorena es titular —o al menos lo era— de un local de estética en Rafaela, Santa Fe.

Lorena es la viuda de quien fuera el “zar del juego” de Rafaela, David Alejandro Itatí Perona, el hombre que manejaba una red de máquinas de juego en línea, el socio del empresario rosarino Peiti y uno de los protagonistas de esa causa judicial que caló hondo en la escena judicial santafesina al dejar a dos fiscales fuera de juego y procesados además de poner en tela de juicio la actuación de jefes políticos y policiales.

“Viajábamos por todo el país montando estructuras de juego, con cajeros que nos reportaban sus ganancias. Se hacía por garitos y por medio de redes de jugadores. La idea de Peiti y de David era que este tipo de juego se oficializara en Santa Fe, pero hay mucha plata en juego, y mientras David vivió no se pudo lograr. Cada vez que queríamos salir del negocio de los garitos nos amenazaban tanto policías como políticos y nuestra idea ya no era gerenciar garitos, sino mantener los juegos on line”, contó Lorena a La Capital en mayo de 2021.