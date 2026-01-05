La Capital | Policiales | asesinado

Identificaron al joven asesinado a tiros este domingo cuando estaba en su auto

El crimen ocurrió el domingo a las 19 en Campbell al 2800, donde la víctima había llegado en su vehículo poco antes que dos sicarios lo acribillaran

5 de enero 2026 · 11:23hs
El joven asesinado se llamaba Agustín Rojas y tenía 28 años. 

El hombre asesinado este domingo al atardecer en la zona oeste de Rosario fue identificado como Agustín Rojas. Tenía 28 años y domicilio en el barrio Godoy. Lo mataron a balazos en la zona de Campbell al 2800 cuando estaba dentro de un auto.

Desde Fiscalía, según confirmaron este lunes, identificaron a la víctima del crimen como Agustín Rojas, de 28 años y domiciliado a dos kilómetros de distancia de donde fue atacado. La causa quedó a cargo de la fiscal Marisol Fabbro.

>> Leer más: Otro crimen en Rosario: ejecutaron a un hombre desde una moto en zona oeste

Con el crimen de Rojas ya son tres los asesinatos ocurridos en los primeros cuatro días del año. En las ocasiones anteriores las víctimas fueron un joven de 26 años asesinado a tiros y un adolescente de 16 años hallado sin vida y también con un balazo en la cabeza.

Otro joven asesinado

El asesinato de Agustín Rojas está bajo una investigación reciente de la cual trascendieron pocos datos. Fuentes allegadas al caso indicaron que ocurrió cerca de las 19 del domingo en la zona de Campbell al 2800, donde la víctima había llegado en su auto.

Un llamado a la policía alertó sobre disparos contra un hombre que estaba dentro de un auto. Al llegar hallaron a la víctima dentro del vehículo, con disparos en la cara y la cabeza, y los médicos confirmaron que ya había fallecido.

>> Leer más: Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Según comunicaron desde Fiscalía, los homicidas fueron al menos dos personas que se movían en una moto. Así lo mencionaron testigos del crimen, que aseguraron haber visto pasar una moto con dos ocupantes desde la cual salieron los balazos.

En la escena del hecho los peritos hallaron seis vainas calibre .380. A su vez rastrearon la zona en busca de cámaras de vigilancia y testimonios que puedan conducir al esclarecimiento del hecho cuya causa quedó a cargo de la fiscal Fabbro.

