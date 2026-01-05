Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un adolescente en Tablada

Kevin C. quedó bajo arresto cerca de la medianoche a raíz de un pedido de captura vinculado al homicidio de Valentino Ramírez

La policía identificó al joven de 18 años en Risso y Gutiérrez a cuatro días del crimen.

La policía rosarina reportó este lunes el arresto de un joven de 18 años en la zona sur . De acuerdo a la versión preliminar, se trata de uno de los sospechosos buscados por la Justicia tras el crimen de un adolescente baleado en el barrio Tablada .

Según fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales, Kevin C. quedó detenido debido al homicidio de Valentino Ramírez , un chico de 16 años que falleció el último miércoles por un ataque con armas de fuego. Ese mismo día, los investigadores demoraron a otras tres personas a partir de la declaración de testigos.

En este caso, los agentes del Comando Radioeléctrico aprehendieron al muchacho pasadas las 23.30 de este domingo, cuando trató de alejarse de ellos durante un patrullaje de rutina por el barrio Municipal . El operativo realizado a unas 15 cuadras de la escena del crimen concluyó con el traslado bajo custodia a la comisaría 15ª.

La breve persecución concluyó cerca del cruce de Risso y Juan María Gutiérrez. Los policías constataron que el sospechoso no tenía ningún elemento peligroso durante la requisa inicial en el sur rosarino, aunque la identificación provocó un giro en el procedimiento.

Detenido Risso Gutiérrez Foto: Policía de Santa Fe.

Cuando el joven aportó sus datos personales, las fuerzas de seguridad provinciales comprobaron que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) había pedido su captura por un asesinato perpetrado la semana anterior. A partir de este aviso de la Central de Emergencias 911, los policías decidieron arrestarlo.

>> Leer más: Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

Los encargados del operativo secuestraron un teléfono celular y una gorra como parte de las medidas para cumplir la orden judicial. De esta forma se actualizó la investigación que comenzó días atrás con el hallazgo del automóvil en el que viajaba el supuesto asesino.

¿Qué se sabe del crimen de Valentino Ramírez?

Valentino Yandel Ramírez falleció durante las primeras horas de la tarde del miércoles 31 de diciembre en el Hospital Roque Sáenz Peña. El joven de 16 años había sido baleado cerca de Esmeralda y Biedma, aunque no trascendieron testimonios que permitieran reconstruir cómo fue el crimen.

El adolescente cayó herido frente a la puerta de una casa de la zona de Tablada. La policía recibió las primeras denuncias telefónicas por los disparos después de las 14.30. Minutos después de haber sido atendida en el centro de salud municipal, la víctima falleció por lesiones en el cráneo, el tórax y las piernas.

Detenido Risso Gutiérrez Foto: Policía de Santa Fe.

Horas después del fallecimiento, el Comando Radioeléctrico demoró a tres sospechosos en Guerrico al 3600. Un hombre de 33 años identificado como Marcos S. quedó bajo arresto junto a Alan S. y Dylan S. (23) a sólo un par de cuadras de la escena del crimen.

Además de las aprehensiones, los agentes secuestraron un automóvil Nissan. Previamente, la Policía de Investigaciones (PDI) recogió nueve vainas servidas como rastro del homicidio. A continuación, el fiscal Franco Tassini ordenó el peritaje de la evidencia en paralelo con otras medidas para esclarecer el caso.