La Capital | Ovación | Paula Pareto

Paula Pareto cruzó las críticas a su cuerpo en redes: "Las palabras solo son palabras"

La campeona olímpica compartió mensajes de apoyo y ataques que recibe en Instagram. A días de cumplir 40, reivindicó el entrenamiento y la vida saludable

9 de enero 2026 · 10:46hs
Paula Pareto y su descargo

Paula Pareto y su descargo

Durante años, Paula Pareto se ganó el respeto y el cariño de millones de argentinos arriba del tatami, con una carrera marcada por la constancia, la disciplina y una medalla dorada inolvidable en Juegos Olímpicos de Río 2016. Retirada del alto rendimiento desde 2021, la historia de “La Peque” no se detuvo: hoy, lejos de la competencia, volvió a exponerse, esta vez en redes sociales, donde decidió responder a quienes cuestionan su cuerpo y su forma de entrenar.

A través de su cuenta de Instagram @paupareto, la exjudoca se consolidó como una referente del entrenamiento y la vida saludable, con rutinas, consejos y recetas pensadas para promover hábitos positivos. Sin embargo, esa visibilidad también la convirtió en blanco de comentarios agresivos, muchos de ellos centrados en su físico, al que algunos usuarios califican de “demasiado varonil” o incluso ridiculizan con apodos.

A días de cumplir 40 años, el 16 de enero, Pareto luce un estado físico que es producto de décadas de entrenamiento y de una relación constante con el deporte. Paradójicamente, ese logro es el eje de varias críticas que recibe, algunas de las cuales también apuntan a su orientación sexual y a su vida privada.

>> Leer más: Paula Pareto en los Jadar 2025: "En el ámbito deportivo Rosario puede aportarle mucho al país"

El posteo en redes sociales

Con su tono habitual, sereno y reflexivo, la campeona olímpica decidió no callar ni confrontar con violencia, sino mostrar. En una publicación reciente compartió una serie de mensajes que recibe a diario, tanto de apoyo como de ataque. Entre los negativos, se leen frases como “¿Está ejercitándose para tener cuerpo de hombre?”, contrastadas con cientos de comentarios de admiración y agradecimiento.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Pau Pareto (@paupareto)

“Las que alegran al alma y las que duelen. TODAS EN UN MISMO POST”, escribió Pareto, al tiempo que agradeció especialmente a quienes la acompañan desde el respeto. “Me quedo con mi tribu y la motivación recíproca, porque en la balanza es por ustedes y el equipo que hacemos que siento que vale la pena la exposición a todo tipo de opiniones”, sostuvo.

Lejos de victimizarse, la exjudoca optó por correrse del eje del agravio y llevar la discusión a un plano más profundo. “Somos reflejo de nuestras vivencias, por eso sé que nada es personal. Por eso acepto lo que leo. Por eso elijo quedarme con lo que suma a mi equipo”, reflexionó.

El cierre de su mensaje fue una síntesis de su recorrido deportivo y personal: “Las palabras solo son palabras, el proceso interno es lo que importa”.

Además de su rol como influencer del fitness, Pareto ocupa actualmente un lugar institucional clave: es presidenta de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino, dentro del Comité Olímpico Argentino (COA). Desde allí, sigue vinculada al deporte, ahora desde la representación y la gestión.

Noticias relacionadas
Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn en la Primera Nacional

Impacto en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento

Luego de cinco años, Jeremías Ledesma regresa a Arroyito para cuidar el arco de Central.

De vuelta en casa: Central presentó a Jeremías Ledesma como refuerzo

Después de su llegada a Newells, el Colo Ramírez pasó por Everton y Sport Recife, pero no logró levantar su poder de gol.

El regreso a Newell's del delantero que rescindió por la crisis del club y falta de pago

En el pasado hicieron jugar a Hoyos como único delantero, segunda punta, extremo y hasta como volante ofensivo. En Newell’s, lo quieren de nueve.

Newell's: Orsi-Gómez buscan en Michael Hoyos al nueve goleador que necesitan

Ver comentarios

Las más leídas

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Lo último

Las primeras palabras de Gabriel Arias en el Parque: Hay que vivir para Newells

Las primeras palabras de Gabriel Arias en el Parque: "Hay que vivir para Newell's"

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

La reacción de Evangelina Anderson al conocer que Demichelis y sus hijos casi se ahogan en Punta del Este

La reacción de Evangelina Anderson al conocer que Demichelis y sus hijos casi se ahogan en Punta del Este

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario

La provincia decidió donar los anteojos a través de instituciones a partir del decomiso en una causa penal sobre estafas

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario
Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica
LA CIUDAD

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Escenario

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana
La Ciudad

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
LA CIUDAD

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Ovación
Newells: Orsi y Gómez quieren un plantel flexible, que apunte alto y todos empujen en conjunto

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Orsi y Gómez quieren "un plantel flexible, que apunte alto y todos empujen en conjunto"

Newells: Orsi y Gómez quieren un plantel flexible, que apunte alto y todos empujen en conjunto

Newell's: Orsi y Gómez quieren "un plantel flexible, que apunte alto y todos empujen en conjunto"

Impacto en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento

Impacto en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento

De vuelta en casa: Central presentó a Jeremías Ledesma como refuerzo

De vuelta en casa: Central presentó a Jeremías Ledesma como refuerzo

Policiales
Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

La Ciudad
Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Escenario

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario

Jejenes: qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente

Jejenes: qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente

Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis
La Región

Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola
La Ciudad

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este
Información General

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central
OVACIÓN

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario
Economía

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión
Policiales

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado
Información General

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado

Reclaman a Venezuela la liberación del gendarme Gallo y del abogado Giuliani
Política

Reclaman a Venezuela la liberación del gendarme Gallo y del abogado Giuliani

Del kuka al mandril: ranking de los agravios de Milei en redes
Política

Del "kuka" al "mandril": ranking de los agravios de Milei en redes

En medio de la escalada de protestas, Irán cortó el acceso a internet
El Mundo

En medio de la escalada de protestas, Irán cortó el acceso a internet

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario
Policiales

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario

Créditos Nido: quiénes son los 112 rosarinos que ganaron en el nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes son los 112 rosarinos que ganaron en el nuevo sorteo

Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso
Policiales

Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso

Funes, el punto de encuentro para la devoción en el santuario del Gauchito Gil
La Región

Funes, el punto de encuentro para la devoción en el santuario del Gauchito Gil

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector
La Ciudad

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord
La Ciudad

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo
La Región

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

La provincia aseguró que la cifra de entraderas y escruches está estable
Policiales

La provincia aseguró que la cifra de entraderas y escruches está estable