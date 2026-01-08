La Capital | Información General | ciudad

Qué ciudad argentina inauguró una parada de colectivo con aire acondicionado

También tiene calefacción y una pantalla digital que anuncia el tiempo de espera para los próximos servicios

8 de enero 2026 · 19:54hs
Qué ciudad argentina inauguró una parada de colectivo con aire acondicionado

Una localidad de la provincia de San Juan inauguró una parada de colectivo con aire acondicionado y calefacción, que también cuenta con una pantalla digital que anuncia el tiempo de espera para los próximos servicios.

La cabina fue instalada en la Plaza Madre Universal de la localidad de Rivadavia, en San Juan. No solamente ofrece un resguardo del calor sofocante en verano y del frío en invierno, sino que además dispone de la pantalla informativa, cerramiento en blindex, iluminación interior y exterior, y un banco.

Desde el municipio detallaron que esa parada fue elegida por la cantidad de pasajeros que circulan a diario y como prueba piloto para evaluar el funcionamiento del sistema antes de expandirlo a otros barrios.

"Forma parte de un plan de seis paradas que vamos a instalar en puntos estratégicos de Rivadavia, para seguir avanzando con una ciudad más accesible y pensada para el vecino", puntualizaron.

La Ciudad de Rivadavia se encuentra a unos 7 kilómetros de la capital sanjuanina, integra el Gran San Juan y tiene cerca de 82 mil habitantes.

