Otro crimen en Rosario: ejecutaron a un hombre desde una moto en zona oeste Ocurrió en la tarde de este domingo. Los atacantes se movilizaban en moto y balearon a la víctima, que fue encontrada ya sin vida en un auto 4 de enero 2026 · 21:53hs

Captura de Google Street View La cuadra donde ocurrió el ataque mortal.

Un hombre fue asesinado a balazos en la tarde de este domingo en la zona oeste de Rosario, en un ataque que se produjo desde una moto al auto en el que se trasladaba la víctima.

La balacera se produjo en Campbell al 2800, en barrio Urquiza, minutos antes de las 19 de este domingo. Personal policial acudió al lugar del hecho, donde testigos indicaron que los atacantes se acercaron con una moto al auto en el que se movilizaba la víctima y dispararon repetidas veces. Los uniformados se encontraron con el hombre fallecido en el interior del vehículo y al menos seis vainas servidas en la calzada.

Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) constató el fallecimiento y señaló que el hombre presentaba múltiples heridas de bala en la cabeza.

La víctima aún no había sido identificada.