Ante Central, el técnico de Gimnasia se la jugaría con un equipo muy ofensivo

El Canalla y el Lobo se enfrentarán este sábado a las 17 en el Gigante y "Pata" Pereyra viene ensayando con un esquema para ser protagonista

Central y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentarán este sábado en Arroyito por la séptima fecha del torneo Clausura. Darío Herrera será el árbitro principal y a cargo del VAR estará José Carreras. El partido comenzará a las 17.

El rival del Canalla se prepara desde el martes para jugar en el Gigante y poco a poco su entrenador, Ariel Pereyra, empieza a definir los rasgos principales del equipo y también el planteo táctico.

Gimnasia viene muy golpeado. Después de un buen comienzo de torneo, perdió 4 a 0 con Estudiantes en el clásico platense, quedó eliminado en la Copa Argentina y en el último encuentro cayó como local ante Gimnasia de Mendoza por 3 a 2. El equipo pasó de encaminar la clasificación a los playoffs a la necesidad de sumar puntos cuanto antes.

Quizás por eso, "Pata" Pereyra se plantea un esquema muy ofensivo a pesar de que el Lobo jugará como visitante en un estadio en el que Central no perdió ninguno de sus últimos 12 partidos.

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¿Viene a atacar a Central en el Gigante?

Lo que hace presumir que Pereyra vendrá a atacar a Central es que en las prácticas de esta semana ensayó con Lucas Janson como volante por derecha y Maxi Zalazar por izquierda, y con Ignacio Fernández y Nacho Miramón como internos. Este esquema se completó con la presencia de dos delanteros.

Claro que también probó con una formación un poco más conservadora, con un único atacante y un volante más de marca. En este esquema, el que saldría es Miramón y Nacho Fernández sería el jugador con más responsabilidades en la conducción.

En cualquier caso, lo más interesante en la formación que proyecta el "Pata" es la inclusión otra vez como titular, como ante el Lobo mendocino, de Maxi Salazar. Hasta la quinta fecha, el delantero que llegó desde Boca nunca había estado en la formación inicial, pero ante Gimnasia de Mendoza tuvo un buen desempeño y eso haría que vuelva a tener una oportunidad ante Central en Arroyito.