Pullaro se reunió con Monteoliva: "Avanzamos en nuevos desafíos y objetivos para la seguridad de Santa Fe"

El encuentro de trabajo se realizó en Buenos Aires. “Sostener como método de trabajo la anticipación y planificación es clave", resaltó el gobernador. Junto a sus pares de Córdoba y Entre Ríos, se reúne este jueves con Santilli

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , mantuvo este miércoles un encuentro de trabajo con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , durante el cual evaluaron los resultados del trabajo conjunto en lo que va de 2026 y avanzaron en la planificación para el año próximo, teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante el último diciembre y enero.

“Sostener como método de trabajo la anticipación y planificación es clave para conseguir buenos resultados en la lucha para bajar el delito” , destacó el mandatario santafesino tras la reunión.

Luego del encuentro, del que participó el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni , Pullaro señaló que “se realizó una evaluación del trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación”, en el marco del Plan Bandera , y se avanzó en el abordaje de “nuevos objetivos y desafíos para Santa Fe” .

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Precisó que uno de los objetivos es “trabajar, de cara a los Juegos Suramericanos, en el fortalecimiento de la seguridad pública, en la formación y el trabajo de inteligencia de cada una de las fuerzas, para poder estar a la altura del evento, y posteriormente comenzar a planificar el 2027, principalmente, desde diciembre a marzo, con las fuerzas federales, nuestra policía y el Servicio Penitenciario”.

“Para seguir enfrentando la violencia en los grandes centros urbanos y profundizar las investigaciones, seguiremos avanzando con el plan de seguridad que diseñamos y llevamos adelante, así como con el Plan Bandera y el proyecto de patrullaje en capas que diseñamos para las ciudades”, finalizó Pullaro.

Trabajo conjunto permanente

Cococcioni indicó que fue “una muy buena reunión” y destacó: “El trabajo en conjunto es permanente. Hicimos un balance de lo realizado y de la situación de seguridad en la provincia, fundamentalmente de la baja de los principales indicadores de violencia”.

Junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, repasamos los resultados del Plan Bandera.



Rosario cambió. Los resultados están a la vista. Ahora toca sostenerlos, y garantizar que el orden que recuperamos no se… pic.twitter.com/24ucZK6GRU — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) August 26, 2026

“Estamos transitando el año con la menor cantidad de homicidios y es importante consolidar esa tendencia, no relajarnos, porque vienen eventos como los Juegos Suramericanos. Queremos estar preparados, coordinando todo lo que haga falta. El trabajo conjunto entre la Nación y la provincia, de a poco, nos va a permitir seguir devolviéndole la seguridad a los santafesinos”, concluyó.

Del encuentro también participaron los jefes de las cinco fuerzas federales de la República Argentina: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

Agenda del jueves

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá este jueves, a las 12, en la Casa Rosada a los tres mandatarios de la Región Centro: el santafesino Pullaro, el cordobés Martín Llaryora y el entrerriano Rogelio Frigerio.

La agenda se centrará, en principio, en la cuestión energética, en especial los alcances del proyecto de ley que apunta a modificar el régimen de subsidios al gas natural y las tarifas eléctricas, y en el mantenimiento de las rutas nacionales.