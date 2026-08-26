Pullaro se reunió con Monteoliva: "Avanzamos en nuevos desafíos y objetivos para la seguridad de Santa Fe"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mantuvo este miércoles un encuentro de trabajo con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, durante el cual evaluaron los resultados del trabajo conjunto en lo que va de 2026 y avanzaron en la planificación para el año próximo, teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante el último diciembre y enero.
“Sostener como método de trabajo la anticipación y planificación es clave para conseguir buenos resultados en la lucha para bajar el delito”, destacó el mandatario santafesino tras la reunión.
Luego del encuentro, del que participó el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, Pullaro señaló que “se realizó una evaluación del trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación”, en el marco del Plan Bandera, y se avanzó en el abordaje de “nuevos objetivos y desafíos para Santa Fe”.
Precisó que uno de los objetivos es “trabajar, de cara a los Juegos Suramericanos, en el fortalecimiento de la seguridad pública, en la formación y el trabajo de inteligencia de cada una de las fuerzas, para poder estar a la altura del evento, y posteriormente comenzar a planificar el 2027, principalmente, desde diciembre a marzo, con las fuerzas federales, nuestra policía y el Servicio Penitenciario”.
“Para seguir enfrentando la violencia en los grandes centros urbanos y profundizar las investigaciones, seguiremos avanzando con el plan de seguridad que diseñamos y llevamos adelante, así como con el Plan Bandera y el proyecto de patrullaje en capas que diseñamos para las ciudades”, finalizó Pullaro.
Trabajo conjunto permanente
Cococcioni indicó que fue “una muy buena reunión” y destacó: “El trabajo en conjunto es permanente. Hicimos un balance de lo realizado y de la situación de seguridad en la provincia, fundamentalmente de la baja de los principales indicadores de violencia”.
“Estamos transitando el año con la menor cantidad de homicidios y es importante consolidar esa tendencia, no relajarnos, porque vienen eventos como los Juegos Suramericanos. Queremos estar preparados, coordinando todo lo que haga falta. El trabajo conjunto entre la Nación y la provincia, de a poco, nos va a permitir seguir devolviéndole la seguridad a los santafesinos”, concluyó.
Del encuentro también participaron los jefes de las cinco fuerzas federales de la República Argentina: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
Agenda del jueves
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá este jueves, a las 12, en la Casa Rosada a los tres mandatarios de la Región Centro: el santafesino Pullaro, el cordobés Martín Llaryora y el entrerriano Rogelio Frigerio.
La agenda se centrará, en principio, en la cuestión energética, en especial los alcances del proyecto de ley que apunta a modificar el régimen de subsidios al gas natural y las tarifas eléctricas, y en el mantenimiento de las rutas nacionales.