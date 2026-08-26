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Primera polémica del clásico rosarino: el descanso previo con que llegan Central y Newell's

La AFA aún no definió si el clásico rosarino se jugará el sábado 5 o el domingo 6 de septiembre, un dato no menor sobre todo para el rojinegro

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

26 de agosto 2026 · 17:18hs
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Central y Newells protagonizarán el nuevo clásico rosarino por la octava fecha del Clausura. 

Marcelo Bustamante / La Capital

Central y Newell's protagonizarán el nuevo clásico rosarino por la octava fecha del Clausura. 

El clásico rosarino entre Central y Newell's, válido por la octava fecha del torneo Clausura, ya comenzó a jugarse, al menos en los escritorios. Es que el primer condimento picante del derby que está sobre la mesa es el día en que se jugará el partido más importante de la ciudad. Hay 24 horas de diferencia entre una fecha probable y la otra, pero es un dato no menor porque uno de los dos equipos en cuestión podría sentirse perjudicado si en lugar del domingo 6 de septiembre se juega el sábado 5. Un pequeño gran detalle que todavía no está resuelto desde la organización de la Liga Profesional de Fútbol.

En la previa, la situación está muy clara. Central jugará este sábado, a las 17, recibiendo a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el Gigante de Arroyito. Será el cotejo de la séptima fecha del Clausura. Así el Canalla será local del Lobo y luego tendrá otro compromiso ante su gente recibiendo a Newell's. En el torneo Apertura, por lógica, le tocó las dos veces de visitante.

La realidad es que Central, que hasta acá tuvo un intenso trajín por haber jugado también la Copa Libertadores de América hasta la instancia de octavos de final, donde quedó en el camino ante Corinthians, en la semana previa al clásico tendrá en cualquier caso más descanso que Newell's.

Leer más: Newell's y Central ya tienen árbitros para sus partidos por la séptima fecha del Clausura

Central juega el sábado con Gimnasia

Porque el Canalla jugará el sábado con el Lobo y de mínima tendrá una semana entera para recuperar los músculos. Distinta es la situación de Newell's. Es que el equipo que dirige Frank Kudelka afrontará su compromiso por la séptima fecha del Clausura recién el lunes 31 de agosto, a las 19, ante Estudiantes en La Plata.

Así, el rojinegro de antemano ya tendrá dos días menos de recuperación que el Canalla, por lo que le convendría jugar el clásico el domingo en vez del sábado.

Leer más: Central: los puestos en los que Almirón podría meter mano para el partido con Gimnasia

Newell's y un descanso menor

Es pura lógica. De jugarse el sábado Central tendrá seis días de recuperación; mientras que Newell's apenas cuatro días. Por eso en el Parque esperan que la AFA programe el derby para el domingo 6 de septiembre.

Desde los organismos de seguridad de la provincia, cualquiera de los dos días podría disputarse sin inconvenientes, siendo preferible que el partido termine con luz natural. Entonces la pelota está en manos de la AFA y la Liga Profesional, tanto para definir el día, la hora y otro tema fundamental: el árbitro.

Con todos estos condimentos, el clásico rosarino empezó a jugar su partido y el primer tema de debate que divide las aguas es qué día se juega. En principio, para Central cualquier día estaría bien, pero en el Parque sienten que el domingo sería más ecuánime con el descanso de uno y otro equipo.

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