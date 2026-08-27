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Futsal: Banco Nación ganó el ascenso y tiene crédito para la Liga Nacional

El equipo de la zona norte se adjudicó el Nacional Federal Amateur Zona Ascenso en San Juan y clasificó a la Liga Nacional de futsal

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

27 de agosto 2026 · 06:25hs
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El equipo de Banco Nación

El equipo de Banco Nación, un conjunto que a juicio del técnico “se caracteriza por la unión que tiene” y que siempre da pelea.

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, escribió Antonio Machado en un poema que popularizó Serrat. Y algo de cierto hay en esa idea. En 2022, cuando el entrenador Danilo Grazziani llegó a Banco Nación, el equipo de futsal de la institución militaba en la B. Ese año ascendió.

En la siguiente temporada conservó la categoría; en 2024 finalizó en el quinto lugar y el año pasado terminó tercero por diferencia de gol, con los mismos puntos que el segundo. En ese momento, los equipos que clasificaban tercero y cuarto sacaron el pasaporte para disputar en 2026 la fase Regional Litoral Sur en El Trébol. En ese certamen, Banco le ganó la final a Remeros Alberdi y se adjudicó el pasaporte para jugar el Nacional Federal Amateur Zona Ascenso 2026, en San Juan, torneo del que días atrás salieron campeones.

Los premios: la clasificación automática a la Liga Nacional, certamen que se disputará en el mes de octubre en Río Grande, Tierra del Fuego, y del que también participarán Jockey Club Rosario, Regatas Rosario y Echesortu; y de yapa una plaza para jugar el repechaje de la Copa Libertadores de la disciplina.

Grazziani es de los entrenadores que no se plantean objetivos a largo plazo, su camino lo va construyendo paso a paso, fiel al estilo “Mostaza”. Con esa idea, sumado a un escenario muy competitivo, el equipo de la zona norte de la ciudad encaró el ascenso y fue apilando rivales en su derrotero.

Primero se quedó con una victoria ante Banco Provincia de Mar del Plata por 5 a 3, para luego encadenar sendos triunfos ante Los Bosteros de San Luis por 4 a 3, y Camioneros de Ushuaia por 6 a 0.

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En semifinales

Ya en semifinales, Superó a Vuriclub de Bariloche por penales 4 a 2 tras haber empatado 3-3 en tiempo reglamentario. Ya en el último partido del torneo, Banco se enfrentó al equipo local, La Gloria, al que venció por un claro 4 a 2.

Felipe Spinozzi, el pivot, terminó siendo el goleador del torneo con nueve anotaciones.

El plantel

El plantel que viajó a San Juan estuvo compuesto por los jugadores Agustín Carcamo, Natanael Pérez, Agustín Bill, Tomás Sperling, Marco Rubi, Maximiliano García, Nicolás Schor, Isaías Fabatier, Nicolás García, Agustín Martínez, Juan Pellegrini, Valentino Rubi, Felipe Spinozzi y Santiago Dottavio. Por su parte, el staff técnico está integrado por Danilo Grazziani, Nahuel Seisas, Federico Méndez y Santiago Gamboa.

Al referirse al equipo, Grazziani destacó: “Este plantel se caracteriza por la unión que tiene. Es muy unido y la realidad marca que es muy positivo tirar todos juntos para adelante. Después no sé si nos caracteriza el jugar bien o jugar lindo, pero lo que sé es que es un equipo que da pelea”.

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Banco Nación, de atrás hacia adelante

Banco Nación es un equipo que se arma de atrás hacia adelante, puesto que su equipo hace hincapié en la defensa, sabiendo que además cuenta con algunas individualidades que le pueden resolver un partido.

Antes de viajar a Río Grande, el equipo tiene que jugar un repechaje para la Copa Libertadores, en el mes de septiembre. Banco Nación, al igual que La Gloria de San Juan tienen su lugar y resta saber cuáles serán los otros dos equipos que los acompañarán y la sede de los partidos que no están confirmadas. Rosario, San Juan y Buenos Aires, son las candidatas.

A la fecha, Banco Nación, que además disputa los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol, lleva disputados en seis meses 33 partidos, con perspectivas de jugar 60 partidos en el año calendario y a juzgar por la campaña que viene realizando tiene el crédito abierto.

Sin embargo, los mayores rivales que empieza a enfrentar son silenciosos: son el cansancio, el desgaste y las lesiones. Pero si de rivales se trata, la falta de dinero para viajar es, de todos, el más duro.

Para jugar el Regional en el Trébol, los gastos los pagó la propia disciplina, quien también fue la que consiguió el dinero para el traslado a San Juan que no estaba cubierto. Para viajar a Río Grande, Banco Nación, también tiene que hacerse cargo del viaje. Por la distancia la única manera de hacerlo es en avión, que tiene un costo mucho más alto.

Ante esto, los chicos buscan apoyo, porque, como ellos mismos argumentaron, “tres viajes que son muy difíciles de sostener para una disciplina, más en un club como Banco”. Para recibir esa ayuda abrieron una cuenta cuyo alias el futsalbanco.pp donde reciben las donaciones, porque el camino continúa y el sueño sigue intacto.

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