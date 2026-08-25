Un crimen a traición que seguirá impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña.

Alan Carlini era parte de una banda criminal pero quería apartarse. En enero de 2023 llevaba en moto a un gatillero que le disparó por la espalda

El crimen de Alan Carlini continuará impune tras la finalización del juicio oral en el que los dos acusados resultaron absueltos. La víctima era soldadito de una banda criminal de barrio Ludueña y en enero de 2023 fue asesinado de un balazo a traición.

La hipótesis con la que Fiscalía llegó a juicio es que Carlini quería apartarse del entorno delincuencial, o al menos de la banda en la que participaba, y eso le costó la vida. Los acusados, ahora absueltos, fueron Julián Aguirre como instigador y Kevin Fraccia como uno de los autores materiales.

El primer fiscal que tomó la causa fue Adrián Spelta y luego pasó a Marisol Fabbro, quien en julio de 2023 imputó a los acusados por homicidio calificado. Pero al juicio, iniciado la semana pasada, llegaron los fiscales Marina Vigo e Ignacio Hueso, quienes sostuvieron la calificación y pidieron la pena de prisión perpetua para ambos. Finalmente los jueces Hebe Marcogliese, Paola Aguirre y Carlos Leiva dictaron para los dos la absolución por el beneficio de la duda.

Una banda de Ludueña

Alan Carlini estaba identificado como parte de la banda del barrio Ludueña que para la Justicia fue una subestructura ligada a Los Monos. Sin embargo nunca fueron confirmados los vínculos con el clan Cantero. Lo cierto es que la gavilla se originó en la cárcel de Piñero, donde los reclusos Matías César, Julián Aguirre y Andy Benítez comenzaron a organizar el grupo que en la calle comandaron Mauro Gerez, Jonatan Almada y el asesinado Cristian "Larva" Fernández.

Según la fiscal, Carlini no se dedicaba a tirar tiros sino que se ocupaba de la logística de los búnkeres de Aguirre, era una suerte de administrador del dinero. Pero con la caída en prisión de los cabecillas y tras el crimen de Cristian “Larva” Fernández, de abril de 2022, empezaron a encargarle cada vez más participaciones en balaceras. Los familiares de Carlini contaron que no quería hacer ese trabajo y planeaba dar un paso al costado.

>> Leer más: Quería dejar una banda y le pidieron una última misión para asesinarlo

Y así se lo hizo saber a Aguirre en una conversación del 6 de enero que consta en la causa: “Quiero rendir todo así no tengo más nada". Fue entonces cuando Aguirre, entre risas, le pidió participar de una balacera, como una última misión: “Trolo, ¿te animás a manejar la moto? Para hacer una pintada en el 9”. La intención era amedrentar a familiares de Andy Benítez, con quien habían roto alianza luego de una pelea intracarcelaria. Carlini preguntó detalles, respondió que no podía y ofreció mandar a alguien más. Aguirre insistió: “Renegamos sino, trolo. De última te doy unos pesos más. Es una pintada nomás. Te estoy pidiendo que manejes vos para que salgan bien las cosas”. Finalmente acordaron el trabajo para el día siguiente.

Un crimen a traición

Carlini fue asesinado la tarde del 6 de enero de 2023. Con un acompañante a su espalda y otra moto a la par, manejaba hacia las torres de un Fonavi donde se suponía que debían concretar una balacera. Al llegar a la zona de Solís y Navarro, el soldado que iba sentado detrás de él -para la FIscalía fue Kevin Fracchia- le apoyó la boca de una pistola 9 milímetros en la parte posterior de la cabeza y disparó a quemarropa. La moto cayó al piso, el atacante se incorporó y antes de darle arranque remató al joven con más disparos.

>> Leer más: Balazos, golpes y un ataque con arma blanca: seis imputados por amenazar a testigos de un juicio narco

Aguirre, según la acusación fiscal, seguía la jugada de cerca. Esa tarde llamó a Carlini a las 18.50 y a las 19.03. El último llamado, a las 19.07, quedó sin respuesta. Cuatro minutos después ingresaba el primer reporte del crimen al 911. Antes de partir, los atacantes aprovecharon la escena para dejar un mensaje al depuesto cabecilla en prisión Andy Benítez, al que aludieron como “El traidor” en dos notas junto al cuerpo: “Así les va a pasar a todos los que anden con vos. La mafia no se traiciona”.

Kevin Fracchia y Julián Aguirre llegaron al juicio acusados como coautores de homicidio calificado por el acuerdo previo entre dos o más personas. El primero como ejecutor y el segundo como coautor intelectual. La decisión del tribunal fue absolverlos a ambos por el beneficio de la duda al determinar que no había pruebas suficientes para acreditar la culpabilidad de ambos.