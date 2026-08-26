La Capital | Ovación | Juegos

Con los Juegos Suramericanos, Newell's recupera el recuerdo de los Cruz del Sur

La institución rojinegra será sede del fútbol masculino y de las competencias de vóley masculino y femenino

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

26 de agosto 2026 · 21:51hs
Google Seguir a La Capital en Google
El estadio Marcelo Bielsa

El estadio Marcelo Bielsa, uno de los escenarios de la cita continental.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 están a la vuelta de la esquina. Faltan apenas 15 días para que más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, digan presente en nuestra provincia. Rosario volverá a tener el privilegio de recibir nuevamente un sudamericano de mayores, tal como lo hizo en 1982, cuando se disputaron los entonces llamados Juegos Cruz del Sur.

Aquella vez, Rosario Central albergó las ceremonias de apertura y clausura en el Gigante de Arroyito, como así también el torneo de fútbol. Muchos eventos se llevaron a cabo en diferentes escenarios ubicados dentro de los límites del Parque Independencia, incluyendo el Estadio Cubierto Claudio Newell del Club Atlético Newell’s Old Boys y el pabellón del Club Atlético Provincial. Ambos recintos fueron construidos para la ocasión e inaugurados en 1982 en la proximidad de esos juegos.

Para estos Suramericanos, el fútbol pasará del Gigante al Coloso Marcelo Bielsa, que albergará el torneo masculino del 16 al 25 de septiembre (la rama femenina, en tanto, tendrá como escenario el Parque Héroes de Malvinas, predio deportivo de la Asociación Rosarina de Fútbol); mientras que el estadio cubierto Claudio Newell será sede del vóley femenino, del 15 al 19, y masculino, del 21 al 25.

Recupera recuerdos

La realización del certamen recupera además para Newell’s el recuerdo de otro acontecimiento deportivo internacional que dejó una marca en su infraestructura. El vicepresidente segundo de la institución, Hernán Botta, recordó los Juegos Cruz del Sur realizados a comienzos de la década de 1980 y el legado que significaron para el club: “Tenemos todavía viva la memoria de lo que fueron los Juegos Cruz del Sur, allá en los inicios de los 80, que nos dejaron este hermoso estadio cubierto que tenemos, y esperamos vivir los Juegos Suramericanos con la misma o mayor intensidad”, señaló.

Para Botta, la oportunidad trasciende las mejoras materiales que quedarán en la institución: “No me refiero solo al legado de infraestructura, que es muy importante, sino también al posicionamiento institucional, a vivir los Juegos desde adentro y compartir con deportistas y delegaciones. Hace que nuestro club cobre aún más sentido del que de por sí tiene”.

La participación de Newell’s está acompañada por obras realizadas con aportes del Gobierno provincial. Las intervenciones incluyen la impermeabilización y pintura del estadio cubierto, el reemplazo de 1.200 butacas y la refacción de sanitarios y vestuarios. También contemplan la construcción de un microestadio y trabajos en el sector de la pileta.

Obras y un legado muy importante

Botta destacó que se trata de intervenciones que responden a necesidades concretas del club: “La impermeabilización del techo del estadio cubierto era algo imprescindible para nosotros”, destacó el dirigente.

Las mejoras permanecerán una vez finalizado el certamen y ampliarán las posibilidades para las actividades que se desarrollan cotidianamente en la institución. “El legado, sin duda, va a perdurar por mucho tiempo. Son eventos que permiten mejorar la infraestructura del club, la experiencia de los socios y ampliar la oferta deportiva”, concluyó el vicepresidente primero.

Noticias relacionadas
José María Buljubasich hizo inferiores en Central y debutó en primero, aunque después se fue del club. Llevaba 16 años como gerente deportivo de la U Católica.

Atajó en Central y River y era gerente deportivo de un club, pero lo echaron

Central y Newells protagonizarán el nuevo clásico rosarino por la octava fecha del Clausura. 

Primera polémica del clásico rosarino: el descanso previo con que llegan Central y Newell's

Giovanni Cantizano ingresó por Campaz para jugar ante Talleres. Hay que ver qué decisión toma Almirón para Gimnasia.

Los puestos en los que Almirón podría meter mano para el partido con Gimnasia

Tomás Aranda sufrió una seria lesión y no podrá jugar con Boca en lo que resta de la temporada.

Juega en Boca: una de las promesas del fútbol argentino se fracturó el peroné en una práctica

Ver comentarios

Las más leídas

Se formó en Central y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Se formó en Central y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Central y Newells en busca de la final

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Central y Newell's en busca de la final

Se viene la tormenta de Santa Rosa en Rosario, un mito que coincide con las estadísticas

Se viene la tormenta de Santa Rosa en Rosario, un mito que coincide con las estadísticas

Lo último

Italia también le retiró su apoyo a la reelección de Infantino en la Fifa

Italia también le retiró su apoyo a la reelección de Infantino en la Fifa

Morosidad y deudas en Rosario: proponen multas millonarias por abusos

Morosidad y deudas en Rosario: proponen multas millonarias por abusos

Dolly Parton dejó un inmenso legado de música, solidaridad y filantropía

Dolly Parton dejó un inmenso legado de música, solidaridad y filantropía

Todo listo en el Senado para convertir en ley las nuevas reglas electorales en Santa Fe

Unidos tiene los votos. La iniciativa modifica el sistema de boletas, reduce pisos para las generales e introduce cambios clave en las candidaturas
Todo listo en el Senado para convertir en ley las nuevas reglas electorales en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Rosario marchó contra los femicidio bajo una consigna: Paren de matarnos
La Ciudad

Rosario marchó contra los femicidio bajo una consigna: "Paren de matarnos"

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se llevó $369 millones
Información General

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se llevó $369 millones

Morosidad y deudas en Rosario: proponen multas millonarias por abusos
La Ciudad

Morosidad y deudas en Rosario: proponen multas millonarias por abusos

El Niño: qué pueden hacer los vecinos antes, durante y después de las lluvias
La Ciudad

El Niño: qué pueden hacer los vecinos antes, durante y después de las lluvias

La música despide a un referente: murió Rubén Rada a sus 83 años
Zoom

La música despide a un referente: murió Rubén Rada a sus 83 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se formó en Central y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Se formó en Central y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Central y Newells en busca de la final

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Central y Newell's en busca de la final

Se viene la tormenta de Santa Rosa en Rosario, un mito que coincide con las estadísticas

Se viene la tormenta de Santa Rosa en Rosario, un mito que coincide con las estadísticas

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Ovación
La Liga Rosarina repudió los graves episodios de violencia en el fútbol juvenil
Ovación

La Liga Rosarina repudió los graves episodios de violencia en el fútbol juvenil

La Liga Rosarina repudió los graves episodios de violencia en el fútbol juvenil

La Liga Rosarina repudió los graves episodios de violencia en el fútbol juvenil

Vóley: Sonder marca el rumbo en los torneos de la AVR

Vóley: Sonder marca el rumbo en los torneos de la AVR

Atajó en Central y River y era gerente deportivo de un club, pero lo echaron

Atajó en Central y River y era gerente deportivo de un club, pero lo echaron

Policiales
Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia
Policiales

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia

Capitán Bermúdez: quedó detenido por tener en cautiverio a una adolescente

Capitán Bermúdez: quedó detenido por tener en cautiverio a una adolescente

Un mes perdida: el calvario de una mujer de Nuevo Alberdi hallada tras una intensa búsqueda

Un mes perdida: el calvario de una mujer de Nuevo Alberdi hallada tras una intensa búsqueda

Imputaron a un hombre acusado de organizar el traslado de 26 kilos de droga

Imputaron a un hombre acusado de organizar el traslado de 26 kilos de droga

La Ciudad
Morosidad y deudas en Rosario: proponen multas millonarias por abusos
La Ciudad

Morosidad y deudas en Rosario: proponen multas millonarias por abusos

El Niño: qué pueden hacer los vecinos antes, durante y después de las lluvias

El Niño: qué pueden hacer los vecinos antes, durante y después de las lluvias

Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones

Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones

Rosario marchó contra los femicidio bajo una consigna: Paren de matarnos

Rosario marchó contra los femicidio bajo una consigna: "Paren de matarnos"

Lewandowski: Necesitamos una industria nacional que produzca y genere empleo
Política

Lewandowski: "Necesitamos una industria nacional que produzca y genere empleo"

Diputados sesiona por la reforma del Banco Central y la inocencia fiscal
Política

Diputados sesiona por la reforma del Banco Central y la inocencia fiscal

El Fresu prepara paros regionales para escalar hacia una huelga nacional
Economía

El Fresu prepara paros regionales para escalar hacia una huelga nacional

Capitán Bermúdez: quedó detenido por tener en cautiverio a una adolescente
Policiales

Capitán Bermúdez: quedó detenido por tener en cautiverio a una adolescente

Imputaron a un hombre acusado de organizar el traslado de 26 kilos de droga
Policiales

Imputaron a un hombre acusado de organizar el traslado de 26 kilos de droga

Robots humanoides en la UNR para debatir el avance tecnológico en las empresas
La Ciudad

Robots humanoides en la UNR para debatir el avance tecnológico en las empresas

Volvieron las estafas a jubilados de Pami: una guía para evitar engaños
Información General

Volvieron las estafas a jubilados de Pami: una guía para evitar engaños

Créditos hipotecarios: usarán fondos de Ansés para destrabar los préstamos
Economía

Créditos hipotecarios: usarán fondos de Ansés para destrabar los préstamos

El Complejo Astronómico abre para la Luna de Sangre, el último eclipse del año
La Ciudad

El Complejo Astronómico abre para la Luna de Sangre, el último eclipse del año

Demoraron a un camionero cerca de la autopista a Santa Fe por un homicidio
Policiales

Demoraron a un camionero cerca de la autopista a Santa Fe por un homicidio

Identifican al hombre hallado sin vida en las vías e investigan homicidio
Policiales

Identifican al hombre hallado sin vida en las vías e investigan homicidio

Vacunatorio VIP: indagarán a Eduardo y Chiche Duhalde, Verbitsky y otras 30 personas
Política

Vacunatorio VIP: indagarán a Eduardo y Chiche Duhalde, Verbitsky y otras 30 personas

Estados Unidos suspendió temporalmente entrevistas para visas de inmigrantes
Información General

Estados Unidos suspendió temporalmente entrevistas para visas de inmigrantes

Salió a buscar a su perro y lo encontró muerto: investigan si lo mataron de un disparo
Policiales

Salió a buscar a su perro y lo encontró muerto: investigan si lo mataron de un disparo

Pullaro tendrá una reunión de clave con Alejandra Monteoliva en Buenos Aires
Política

Pullaro tendrá una reunión de clave con Alejandra Monteoliva en Buenos Aires

Con el desarrollo del frente costero, se acerca la vuelta del Barco Ciudad de Rosario
La Ciudad

Con el desarrollo del frente costero, se acerca la vuelta del Barco Ciudad de Rosario

Investigan la muerte de un hombre hallado en las vías del tren en zona noroeste
Policiales

Investigan la muerte de un hombre hallado en las vías del tren en zona noroeste

Cayó de cuatro metros un operario que trabajaba en peatonal Córdoba
La Ciudad

Cayó de cuatro metros un operario que trabajaba en peatonal Córdoba

Disparos a la tarde en la zona oeste: atacaron a un automovilista de 28 años
Policiales

Disparos a la tarde en la zona oeste: atacaron a un automovilista de 28 años

Con Massa en primera fila, Giuliano ensayó una foto de unidad del PJ santafesino

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Con Massa en primera fila, Giuliano ensayó una foto de unidad del PJ santafesino