Con los Juegos Suramericanos, Newell's recupera el recuerdo de los Cruz del Sur

La institución rojinegra será sede del fútbol masculino y de las competencias de vóley masculino y femenino

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 están a la vuelta de la esquina. Faltan apenas 15 días para que más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, digan presente en nuestra provincia. Rosario volverá a tener el privilegio de recibir nuevamente un sudamericano de mayores , tal como lo hizo en 1982, cuando se disputaron los entonces llamados Juegos Cruz del Sur.

Aquella vez, Rosario Central albergó las ceremonias de apertura y clausura en el Gigante de Arroyito , como así también el torneo de fútbol. Muchos eventos se llevaron a cabo en diferentes escenarios ubicados dentro de los lí mites del Parque Independencia, incluyendo el Estadio Cubierto Claudio Newell del Club Atlético Newell’s Old Boys y el pabellón del Club Atlético Provincial. Ambos recintos fueron construidos para la ocasión e inaugurados en 1982 en la proximidad de esos juegos.

Par a estos Suramericanos, el fútbol pasará del Gigante al Coloso Marcelo Bielsa, que albergará el torneo masculino del 16 al 25 de septiembre (la rama femenina, en tanto, tendrá como escenario el Parque Héroes de Malvinas, predio deportivo de la Asociación Rosarina de Fútbol); mientras que el estadio cubierto Claudio Newell será sede del vóley femenino, del 15 al 19, y masculino, del 21 al 25.

La realización del certamen recupera además para Newell’s el recuerdo de otro acontecimiento deportivo internacional que dejó una marca en su infraestructura. El vicepresidente segundo de la institución, Hernán Botta, recordó los Juegos Cruz del Sur realizados a comienzos de la década de 1980 y el legado que significaron para el club: “Tenemos todavía viva la memoria de lo que fueron los Juegos Cruz del Sur , allá en los inicios de los 80, que nos dejaron este hermoso estadio cubierto que tenemos, y esperamos vivir los Juegos Suramericanos con la misma o mayor intensidad”, señaló.

Para Botta, la oportunidad trasciende las mejoras materiales que quedarán en la institución: “No me refiero solo al legado de infraestructura, que es muy importante, sino también al posicionamiento institucional, a vivir los Juegos desde adentro y compartir con deportistas y delegaciones. Hace que nuestro club cobre aún más sentido del que de por sí tiene”.

La participación de Newell’s está acompañada por obras realizadas con aportes del Gobierno provincial. Las intervenciones incluyen la impermeabilización y pintura del estadio cubierto, el reemplazo de 1.200 butacas y la refacción de sanitarios y vestuarios. También contemplan la construcción de un microestadio y trabajos en el sector de la pileta.

Obras y un legado muy importante

Botta destacó que se trata de intervenciones que responden a necesidades concretas del club: “La impermeabilización del techo del estadio cubierto era algo imprescindible para nosotros”, destacó el dirigente.

Las mejoras permanecerán una vez finalizado el certamen y ampliarán las posibilidades para las actividades que se desarrollan cotidianamente en la institución. “El legado, sin duda, va a perdurar por mucho tiempo. Son eventos que permiten mejorar la infraestructura del club, la experiencia de los socios y ampliar la oferta deportiva”, concluyó el vicepresidente primero.