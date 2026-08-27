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Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada

El jefe de Gabinete y los gobernadores de la Región Centro abordaron temas clave para el entramado productivo, en el marco de una ronda de discusión de la agenda legislativa del Ejecutivo nacional

27 de agosto 2026 · 15:02hs
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Diego Santilli recibió a Maximiliano Pullaro

Foto: Presidencia de la Nación

Diego Santilli recibió a Maximiliano Pullaro, Rogelio Frigerio y Martín Llaryora en su despacho de la Casa Rosada.

El jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, recibió este jueves en su despacho de la Casa Rosada a los gobernadores de la Región Centro, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Martín Llaryora (Córdoba), para abordar tanto la situación de la red vial y las rutas como el presente de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica y la discusión del régimen de Zonas Frías.

El cónclave, que superó la hora y media de duración, es parte de las conversaciones que la gestión de Javier Milei lleva adelante con las provincias para reforzar la agenda de reformas del Ejecutivo nacional en el Congreso.

Por su parte, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos integran una de las regiones con mayor peso industrial, agropecuario y logístico de la Argentina.

Cónclave en la Casa Rosada

Santilli y los tres gobernadores dialogaron acerca de la red vial y las rutas nacionales que surcan esos distritos, la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica y el régimen de Zonas Frías (que se debate en el Senado).

Pullaro, Llaryora y Frigerio buscaron avanzar con una batería de reclamos que requieren una salida rápida, entre ellos un esquema de refinanciación de deudas vinculadas al costo de la energía eléctrica para los grandes usuarios.

>>Leer más: Pullaro se reunió con Monteoliva: "Avanzamos en nuevos desafíos y objetivos para la seguridad de Santa Fe"

Lo propio ocurrió con la situación de las rutas nacionales, los costos de la energía para el entramado productivo y las discusiones sobre los regímenes de subsidios energéticos.

El encuentro, al que se sumaron el secretario del Interior, Gustavo Coria, y el jefe de Gabinete cordobés, Manuel Calvo, es parte de una ronda más amplia que encabeza la Casa Rosada con los gobernadores dialoguistas.

En los últimos días hubo reuniones con Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y mandatarios del norte argentino, con acuerdos sobre rutas, infraestructura, energía y distintas cuestiones de gestión.

Objetivos

Para la gestión de Milei, entre las iniciativas que aparecen en el horizonte están la reforma electoral -el oficialismo evalúa eliminar o suspender las Paso nacionales-, el presupuesto 2027 y los cambios en la carta orgánica del Banco Central (BCRA), que acaban de obtener media sanción en Diputados y necesitan ser convalidados en el Senado.

Sin embargo, en los pasillos de Balcarce 50 descartaron que se haya hablado de la reforma electoral e indicaron que el temario del encuentro consistió en temas de gestión vinculados a la energía y las rutas provinciales.

La reunión también se produjo después de que Pullaro, Frigerio y Llaryora consolidaran una posición conjunta en el marco de la estrategia de la Región Centro.

A fines de julio pasado, durante la reunión realizada en San Francisco (Córdoba), los tres gobernadores ratificaron una agenda que incluye infraestructura, energía, producción, retenciones agropecuarias e hidrovía.

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