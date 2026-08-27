La Capital | Ovación | Julián Álvarez

Atlético de Madrid endureció su postura por Julián Álvarez y descartó negociar con Barcelona

La institución madrileña emitió un comunicado por la situación del delantero y aseguró que "no existió ni va a existir ninguna negociación con el club catalán"

27 de agosto 2026 · 12:31hs
Google Seguir a La Capital en Google
Horas claves en la definición del futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Horas claves en la definición del futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid se pronunció respecto a la situación de Julián Álvarez y descartó negociar con Barcelona por el delantero. El Consejo de Administración del club rojiblanco respaldó de manera unánime la decisión y aseguró que no existió ni existirá una negociación con la institución catalana.

El comunicado llegó en medio de una creciente tensión entre el futbolista y el club, mientras el Barça insiste con su intención de contratarlo y el mercado de pases entra en su etapa decisiva.

"El Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes", señaló la institución.

En ese sentido, el Consejo de Administración respaldó "completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Álvarez".

El club madrileño también dirigió un mensaje al delantero argentino: "El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores".

>> Leer más: Julián Álvarez: silbidos, abucheos y una retirada polémica ante los hinchas del Atlético

La postura del Atlético llega mientras crecen las versiones sobre el deseo de Álvarez de abandonar Madrid. El delantero ya manifestó públicamente que habló con el club sobre la posibilidad de concretar un traspaso para cumplir su sueño de jugar en otro equipo.

En paralelo, la situación deportiva del argentino sumó un nuevo capítulo. El exRiver se ausentó durante dos días consecutivos de los entrenamientos del Atlético de Madrid.

Según informaron medios españoles, el club atribuyó ambas ausencias a una "indisposición". El cuerpo técnico y los servicios médicos del Aleti mantienen contacto con Álvarez por su situación física, en vísperas de lo que será su próximo encuentro ante Sevilla. Por ahora, el club no confirmó si Álvarez estará disponible.

El interés de Barcelona por Julián Álvarez

Mientras el Atlético sostiene que no negociará, Barcelona mantiene vigente su propuesta por el delantero argentino.

El presidente del club catalán, Joan Laporta, aseguró que la institución comunicó formalmente su oferta a la dirigencia rojiblanca: "La propuesta del Barça está vigente en el caso de que quieran vender. Parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto mantenemos nuestra intención de poder fichar al jugador".

El presidente de Barcelona explicó que la propuesta llegó al Atlético y a su director general, Miguel Ángel Gil Marín. Según su versión, la dirigencia madrileña rechazó avanzar en las conversaciones porque no cuenta con una alternativa para reemplazar a Álvarez ante una eventual salida.

Barcelona no sería el único equipo que aparece como alternativa para el futuro del delantero argentino. Según el medio "Mundo Deportivo", la otra posibilidad de salida que permanece sobre la mesa es Arsenal. El club inglés habría presentado una propuesta, aunque Álvarez la habría descartado inicialmente por "motivos familiares".

Noticias relacionadas
La palabra de Franco Colapinto y Flavio Briatore luego del anuncio de Alpine

La reacción de Franco Colapinto tras oficializarse su continuidad en Alpine

Ni bien se consumó la derrota y eliminación de River, Eduardo Coudet dejó el campo de juego y no habló con la prensa.

River fue eliminado de la Copa Sudamericana y Coudet quedó con un pie afuera del club

Con un divertido video, Alpine confirmó la renovación de Colapinto para la temporada 2027

Franco Colapinto renovó su contrato con Alpine para la temporada 2027

El equipo de Banco Nación, un conjunto que a juicio del técnico “se caracteriza por la unión que tiene” y que siempre da pelea.

Futsal: Banco Nación ganó el ascenso y tiene crédito para la Liga Nacional

Ver comentarios

Las más leídas

Atajó en Central y River y era gerente deportivo de un club, pero lo echaron

Atajó en Central y River y era gerente deportivo de un club, pero lo echaron

Un crimen entre las tribunas de Central y Newells: mataron a tiros a un barrabrava

Un crimen entre las tribunas de Central y Newell's: mataron a tiros a un barrabrava

Se viene la tormenta de Santa Rosa en Rosario, un mito que coincide con las estadísticas

Se viene la tormenta de Santa Rosa en Rosario, un mito que coincide con las estadísticas

Se formó en Central y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Se formó en Central y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Lo último

Liberaron al camionero que mató a un presunto ladrón cerca de la autopista a Santa Fe

Liberaron al camionero que mató a un presunto ladrón cerca de la autopista a Santa Fe

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad y anticipan nuevas movilizaciones

Los transportistas de discapacidad destacaron el movimiento legislativo y prevén nuevas acciones para visibilizar, otra vez, la realidad del sector

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad y anticipan nuevas movilizaciones
Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar
La Ciudad

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario
Salud

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario

Liberaron al camionero que mató a un presunto ladrón cerca de la autopista a Santa Fe
La Región

Liberaron al camionero que mató a un presunto ladrón cerca de la autopista a Santa Fe

De Oroño y Pellegrini a la comisaría: huyó alcoholizado de un control pero lo arrestaron
La Ciudad

De Oroño y Pellegrini a la comisaría: huyó alcoholizado de un control pero lo arrestaron

Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos
La Ciudad

Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Atajó en Central y River y era gerente deportivo de un club, pero lo echaron

Atajó en Central y River y era gerente deportivo de un club, pero lo echaron

Un crimen entre las tribunas de Central y Newells: mataron a tiros a un barrabrava

Un crimen entre las tribunas de Central y Newell's: mataron a tiros a un barrabrava

Se viene la tormenta de Santa Rosa en Rosario, un mito que coincide con las estadísticas

Se viene la tormenta de Santa Rosa en Rosario, un mito que coincide con las estadísticas

Se formó en Central y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Se formó en Central y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Un mes perdida: el calvario de una mujer de Nuevo Alberdi hallada tras una intensa búsqueda

Un mes perdida: el calvario de una mujer de Nuevo Alberdi hallada tras una intensa búsqueda

Ovación
La reacción de Franco Colapinto tras oficializarse su continuidad en Alpine
Ovación

La reacción de Franco Colapinto tras oficializarse su continuidad en Alpine

La reacción de Franco Colapinto tras oficializarse su continuidad en Alpine

La reacción de Franco Colapinto tras oficializarse su continuidad en Alpine

River fue eliminado de la Copa Sudamericana y Coudet quedó con un pie afuera del club

River fue eliminado de la Copa Sudamericana y Coudet quedó con un pie afuera del club

Franco Colapinto renovó su contrato con Alpine para la temporada 2027

Franco Colapinto renovó su contrato con Alpine para la temporada 2027

Policiales
Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Un crimen entre las tribunas de Central y Newells: mataron a tiros a un barrabrava

Un crimen entre las tribunas de Central y Newell's: mataron a tiros a un barrabrava

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia

La Ciudad
Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar
La Ciudad

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad y anticipan nuevas movilizaciones

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad y anticipan nuevas movilizaciones

Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos

Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos

Con los Juegos Suramericanos, Newells recupera el recuerdo de los Cruz del Sur

Por Pablo Mihal
Ovacion

Con los Juegos Suramericanos, Newell's recupera el recuerdo de los Cruz del Sur

Primera polémica del clásico rosarino: el descanso previo con que llegan Central y Newells

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Primera polémica del clásico rosarino: el descanso previo con que llegan Central y Newell's

El tiempo en Rosario: jueves templado con chances de tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves templado con chances de tormentas aisladas

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia
Policiales

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia

Pullaro se reunió con Monteoliva: Avanzamos en nuevos desafíos y objetivos
Política

Pullaro se reunió con Monteoliva: "Avanzamos en nuevos desafíos y objetivos"

Impuestos: la UIA le pidió a Arca que suspenda por 180 días los embargos
Economía

Impuestos: la UIA le pidió a Arca que suspenda por 180 días los embargos

La música despide a un referente: murió Rubén Rada a sus 83 años
Zoom

La música despide a un referente: murió Rubén Rada a sus 83 años

Fondos de Ansés para créditos hipotecarios: analistas ven un alivio

Por Patricia Martino
Economía

Fondos de Ansés para créditos hipotecarios: analistas ven un alivio

Diputados aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central
Política

Diputados aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Comer en la escuela: subió 10 por ciento la demanda en comedores de Santa Fe
La Ciudad

Comer en la escuela: subió 10 por ciento la demanda en comedores de Santa Fe

Organización de víctimas de abuso clerical rechazó la visita del Papa a Argentina
Información General

Organización de víctimas de abuso clerical rechazó la visita del Papa a Argentina

Una repentina inundación de un río de Nepal dejó 160 muertos y 400 desaparecidos
Información General

Una repentina inundación de un río de Nepal dejó 160 muertos y 400 desaparecidos

Italia también le retiró su apoyo a la reelección de Infantino en la Fifa
Ovación

Italia también le retiró su apoyo a la reelección de Infantino en la Fifa

Imputarán a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto
Policiales

Imputarán a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

La Corte Suprema de Santa Fe estrenará ministro el 4 de septiembre
Política

La Corte Suprema de Santa Fe estrenará ministro el 4 de septiembre

Lewandowski: Necesitamos una industria nacional que produzca y genere empleo
Política

Lewandowski: "Necesitamos una industria nacional que produzca y genere empleo"