Atlético de Madrid endureció su postura por Julián Álvarez y descartó negociar con Barcelona

La institución madrileña emitió un comunicado por la situación del delantero y aseguró que "no existió ni va a existir ninguna negociación con el club catalán"

Horas claves en la definición del futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid se pronunció respecto a la situación de Julián Álvarez y descartó negociar con Barcelona por el delantero. El Consejo de Administración del club rojiblanco respaldó de manera unánime la decisión y aseguró que no existió ni existirá una negociación con la institución catalana .

El comunicado llegó en medio de una creciente tensión entre el futbolista y el club , mientras el Barça insiste con su intención de contratarlo y el mercado de pases entra en su etapa decisiva.

"El Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes", señaló la institución.

En ese sentido, el Consejo de Administración respaldó "completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Álvarez".

El club madrileño también dirigió un mensaje al delantero argentino: "El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores".

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Respaldo unánime del Consejo de Administración a la estrategia del club.



No se negociará el traspaso de Julián Alvarez al FC Barcelona.



https://t.co/JvIMjddRvd — Atlético de Madrid (@Atleti) August 27, 2026

La postura del Atlético llega mientras crecen las versiones sobre el deseo de Álvarez de abandonar Madrid. El delantero ya manifestó públicamente que habló con el club sobre la posibilidad de concretar un traspaso para cumplir su sueño de jugar en otro equipo.

En paralelo, la situación deportiva del argentino sumó un nuevo capítulo. El exRiver se ausentó durante dos días consecutivos de los entrenamientos del Atlético de Madrid.

Según informaron medios españoles, el club atribuyó ambas ausencias a una "indisposición". El cuerpo técnico y los servicios médicos del Aleti mantienen contacto con Álvarez por su situación física, en vísperas de lo que será su próximo encuentro ante Sevilla. Por ahora, el club no confirmó si Álvarez estará disponible.

El interés de Barcelona por Julián Álvarez

Mientras el Atlético sostiene que no negociará, Barcelona mantiene vigente su propuesta por el delantero argentino.

El presidente del club catalán, Joan Laporta, aseguró que la institución comunicó formalmente su oferta a la dirigencia rojiblanca: "La propuesta del Barça está vigente en el caso de que quieran vender. Parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto mantenemos nuestra intención de poder fichar al jugador".

El presidente de Barcelona explicó que la propuesta llegó al Atlético y a su director general, Miguel Ángel Gil Marín. Según su versión, la dirigencia madrileña rechazó avanzar en las conversaciones porque no cuenta con una alternativa para reemplazar a Álvarez ante una eventual salida.

Barcelona no sería el único equipo que aparece como alternativa para el futuro del delantero argentino. Según el medio "Mundo Deportivo", la otra posibilidad de salida que permanece sobre la mesa es Arsenal. El club inglés habría presentado una propuesta, aunque Álvarez la habría descartado inicialmente por "motivos familiares".