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A diez años del crimen de Cara de Goma, otro capítulo impune que atravesó a la barra de Central

Julio César Navarro, mano derecha de Pillín Bracamonte, fue víctima de un crimen impune que quedó envuelto en traiciones y venganzas

25 de mayo 2026 · 13:34hs
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A diez años del crimen de Cara de Goma

A diez años del crimen de Cara de Goma, otro capítulo impune que atravesó a la barra de Central.
A diez años del crimen de Cara de Goma

A diez años del crimen de Cara de Goma, otro capítulo impune que atravesó a la barra de Central.

Este 25 de mayo se cumplen diez años del crimen de Julio César Navarro, conocido como Tito o Cara de Goma, un recordado miembro de la barra brava de Rosario Central. Distintas versiones rodearon el homicidio, al que pocos días después le siguió el asesinato de otro pesado de Los Guerreros. Internas en la tribuna, narcotráfico y traiciones aparecieron como hipótesis en un caso signado por la impunidad.

Quienes conocieron a Cara de Goma lo perfilan como el típico líder carismático de la vieja escuela de las barras del fútbol argentino, aquella generación que saldaba sus cuestiones a las trompadas y sin llegar a la violencia extrema que terminaría por exponerlos. Pero a la vez fue uno de los protagonistas de la transformación de la barra canalla, que pasó de ser un grupo caracterizado de la hinchada a una organización investigada por distintos delitos.

Leer más: La droga y el liderazgo de la tribuna, eje de disputa en los crímenes de dos barras canallas

La trama impune del crimen se extiende hasta el presente con distintos episodios con poco esclarecimiento. El asesinato de Mario "Gringo" Visconti a pocos días de aquel hecho. El homicidio de "Rambito", uno de los hijos de Cara de Goma, ocurrido en la zona norte en mayo de 2021. Y por último, tras el crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte, la imputación a una hija de Navarro como encubridora del robo de las pertenencias del histórico jefe de la barra asesinado en noviembre de 2024.

Cara de Goma, perfil de un barra

Al ser asesinado, Julio Navarro tenía 52 años y cinco hijos. Poco tiempo atrás se había jubilado como colectivero, carrera en la que llegó a ser delegado gremial de la Asociación de Obreros del Transporte Automotor. Al retirarse, en el año 2015, conducía una línea de la empresa Rosario Bus. Una suerte de mito urbano dice que de ahí sacaba la pintura amarilla destinada a las cuadrillas de hinchas que se ocupaban de que distintos rincones de la ciudad amanecieran semanalmente pintados con color colores de Central.

Leer más: Barrabravas asesinados: el largo historial que pesa sobre las tribunas de Central y Newell's

A la pesada canalla había llegado en 2001, casi en paralelo con Pillín Bracamonte, de quien se transformó en su mano derecha tras desplazar a Los Chaperos. A Cara de Goma y sus hijos le atribuyen hazañas de la barra como el robo de banderas de otros clubes, entre ellos trapos históricos de la barra de Newell's. También es recordado por haber manejado uno de los colectivos en los que la hinchada viajó hasta Medellín para disputar un partido contra Atlético Nacional por la Copa Libertadores.

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"Cara de goma" Navarro junto a su jefe, Andrés "Pillín" Bracamonte, al volver de Sudáfrica en 2010.

Una de las fotos más famosas de Cara de Goma lo muestra junto a Pillín en el aeropuerto de Ezeiza. Data de junio de 2010 y corresponde al regreso de un grupo de barras de distintos clubes argentinos que fueron deportados cuando intentaron ingresar a Sudáfrica para el mundial de fútbol que se realizó entonces. Cara de Goma integró la lista de hinchas con antecedentes que había confeccionado la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos.

Un crimen impune

El 25 de mayo de 2016, cerca de las 19, Cara de Goma estaba en la esquina de Schweitzer y Tarragona, barrio 7 de Septiembre, cuando fue atacado a balazos. Estaba dentro de una camioneta Chevrolet S10 cuando un disparó le impactó en el pecho y le provocó una herida de gravedad por la que murió horas después en el Hospital Clemente Álvarez. Algunos testigos vieron a un joven bajar de un Peugeot 206, caminar hasta el vehículo donde estaba Cara de Goma y gatillarle prácticamente a quemarropa. Sin embargo nunca se conoció un avance en la pesquisa.

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A diez años del crimen de Cara de Goma, otro capítulo impune que atravesó a la barra de Central.

A diez años del crimen de Cara de Goma, otro capítulo impune que atravesó a la barra de Central.

Pocos días después, el 1º de junio, otro barra canalla fue asesinado en lo que las versiones de calle ubicaron como una venganza por el crimen de Cara de Goma. Mario Sebastián "Gringo" Visconti, de 37 años, fue levantado de una estación de servicios de Baigorria y José García, donde quedó su auto estacionado y cerrado. Horas después fue hallado en un camino de tierra de avenida De los Incas, próximo al cementerio de Ibarlucea, con nueve balazos en distintas partes del cuerpo.

Leer más: Un crimen en Ibarlucea estaría relacionado con el asesinato del barra Cara de Goma

La trama del crimen impune de Cara de Goma mantuvo como hipótesis una disputa en el interior de la barra brava de Central. Un marco que no excluía a broncas vinculadas al comercio de drogas, acaso una de las actividades por la que varios miembros de la pesada canalla fueron investigados en los últimos años. En la calle se comentaba que Visconti y Navarro habían tenido una discusión relacionada al manejo del "búnker del medio", un histórico punto de venta de drogas del barrio 7 de Septiembre. Tal vez no casualmente ese enclave del narcomenudeo hoy es atribuido a la banda Los Menores, sucesores del manejo del paravalanchas tras el asesinato de Pillín Bracamonte en 2024.

Violencia en la barra de Central

Como todo hecho criminal sin esclarecimiento, los sucesos posteriores surgieron como posibles conexiones en una trama todavía desconocida. Las actividades ilícitas atribuidas a la barra de Central volvieron a aparecer como trasfondo tras el crimen de César "Rambito" Navarro, hijo de Cara de Goma que tenía 36 años cuando el 1º de mayo de 2021 fue asesinado junto a un joven en la zona norte de Rosario. Por es hecho fue imputado Rubén Darío "Colita" Coria, pero tampoco se conoció sobre este caso la motivación del ataque.

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Poco tiempo después de ese crimen, en la zona norte de Rosario surgió la banda Los Menores, una gavilla que al poco tiempo ganó lugar en el mapa criminal local. Uno de sus puntos de influencia fue la barra de Rosario Central, a tal punto que fueron ubicados como principales sospechosos del asesinato de Pillín Bracamonte y su ladero Daniel "Rana" Attardo en noviembre de 2024. Un hecho por el que hay imputadas distintas personas vinculadas a la preparación del crimen, aunque se desconoce por el momento quienes fueron los autores intelectuales y materiales.

La investigación por ese crimen indica que Pillín Bracamonte, en la previa del hecho, estuvo con Leila Navarro, hija de Cara de Goma. A los pocos días la mujer quedó imputada por encubrimiento y falso testimonio, por lo que quedó cumpliendo arresto domiciliario. Para la Fiscalía fue quien, junto a los barras Leopoldo "Pitito" Martínez y su primo Marcelo Martínez, también cercanos a Pillín, hizo desaparecer los teléfonos de las víctimas y otras pertenencias. Un suceso que acentuó las sospechas sobre una traición a Pillín, parte de la trama todavía desconocida que signó de violencia a Los Guerreros.

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